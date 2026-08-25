“Inventando una historia falsa”: Siboldi revela cómo se dio su salida de Tigres y manda contundente mensaje a la directiva

El timonel uruguayo sigue sin firmar contrato con algún otro equipo de México desde su despido en Tigres. foto: Jovani Pérez

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Robert Dante Siboldi señaló que parte de la directiva de Tigres que estuvo presente durante su salida del club sigue en funciones. En entrevista con Claro Sports, el entrenador uruguayo afirmó que su salida se dio a partir de una historia inventada para justificar la contratación de un nuevo técnico, mientras él y su cuerpo técnico todavía se presentaban a trabajar.

Foto de archivo del director técnico Robert Dante Siboldi. Estadio BBVA, Monterrey, México. 13 de abril de 2024. REUTERS/Daniel Becerril

En la misma charla, Siboldi sostuvo que la directiva felina optó por crear una versión falsa de los hechos para evitar quedar mal ante la afición. Según el estratega, el objetivo fue desprestigiar a su cuerpo técnico y legitimar la llegada del nuevo entrenador.

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“Es difícil poder decir algo bueno, ¿no? Todavía hay parte de la directiva del momento que salimos nosotros, de la forma que nos sacan a nosotros, inventando una historia, una historia falsa, justificar el hecho de que ya habían contratado a un entrenador y no se animaban a cómo decirnos: ya había otro entrenador en nuestro, nuestro lugar y nosotros nos habíamos presentado a trabajar. Inventar una historia de esa magnitud para, para no quedar mal con la gente, con la afición"

Siboldi mencionó que no le sorprende la situación actual del equipo, pues observa similitudes con lo que ocurrió durante su gestión y la de Ricardo, quien también habría salido bajo circunstancias similares. Robert Dante señaló que la falta de cambios en la directiva propicia que se repitan los mismos errores administrativos y deportivos.

Finalmente, Siboldi consideró que Guido pudo haber intuido un trato similar al que él experimentó, al notar la falta de apoyo y la influencia de personas que, según él, no tienen capacidad para tomar decisiones deportivas. El exentrenador recalcó que la directiva mantiene poder y que sus acciones afectan directamente el desempeño y la estabilidad del club.

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El entrenador de Tigres, Robert Dante Siboldi da instrucciones a sus jugadores frente a Pumas, durante un juego de ida por las semifinales del torneo Apertura 2023 de la Liga MX en el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México. (México). Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

“El tiempo está dando la razón de que a partir de ahí, y no me quiero remontar más a la época de Ricardo, que también salió de la misma manera. Entonces, todavía existe parte de esa directiva en este momento y lo que esté pasando, la verdad, no me, no me extraña en lo absoluto. Creo que Guido intuyó y vio que pudiera llegar a acercarse a algo parecido a lo que nos hicieron a nosotros”

La inestabilidad en el banquillo de Tigres

Tras la salida de Robert Dante Siboldi a mediados de 2024, Tigres volvió a enfrentar cambios en la dirección técnica. La directiva eligió al serbio Veljko Paunovic para encabezar el nuevo proyecto, pero su gestión se caracterizó por una relación tensa con los jugadores de mayor peso en el vestidor y la ausencia de resultados positivos.

Al término de la etapa de Paunovic, la dirigencia apostó por Guido Pizarro, quien pasó directamente de jugar en la cancha a ocupar el banquillo, sin embargo, su ciclo como entrenador fue breve: presentó su renuncia tras dos jornadas del Apertura 2026, en medio de presión interna y la falta de respaldo institucional.

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Cabe señalar que desde la salida de Ferretti en 2021, el club ha tenido seis entrenadores en cinco años y ninguno ha logrado permanecer más de dos temporadas al frente del primer equipo.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Serbia - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - June 4, 2026 Serbia coach Veljko Paunovic looks on REUTERS/Eloisa Sanchez

Vucetich el nuevo técnico de Tigres

Víctor Manuel Vucetich asumió el mando de Tigres como entrenador interino y vicepresidente deportivo durante un periodo de transición para el club. La directiva decidió su incorporación mientras avanza la búsqueda de un técnico definitivo. La permanencia del estratega mexicano dependerá de la rapidez con que se cierre la negociación con el nuevo entrenador y de los resultados en las próximas jornadas del Apertura 2026.

Como técnico interino y vicepresidente deportivo, la continuidad de Vucetich quedará sujeta a resultados y objetivos alcanzados. (X/ @TigresOficial)

@TigresOficial

El rol de Vucetich va más allá del banquillo. Además de dirigir al primer equipo, participará en decisiones estructurales de la institución desde la vicepresidencia deportiva. Su estancia puede extenderse si logra estabilizar al equipo y sumar puntos, ya que el club pretende evitar cambios abruptos en plena competencia. En ese escenario, la directiva no descartó que el técnico mexicano pueda continuar al frente durante buena parte del torneo si los resultados lo acompañan.

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Hasta este momento, no existe un número de partidos definido para el interinato. La idea inicial es que se trate de una solución temporal, pero la directiva de Tigres mantiene abierta la posibilidad de prolongar el periodo de Vucetich si el equipo recupera estabilidad bajo su gestión.