Gobierno instalará más de 12 mil consultorios de atención primaria: abre convocatoria para definir ubicación y contratar médicos

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El Gobierno de México prevé poner en operación 12.750 consultorios de atención primaria en 24 entidades donde trabaja el IMSS Bienestar. El plan contempla asambleas comunitarias para adecuar cada unidad y una convocatoria dirigida a médicos y enfermeras que integrarán los equipos de salud.

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, explicó este martes durante la conferencia matutina, que el objetivo es universalizar el modelo de atención antes de enero. Las unidades deberán atender a cualquier persona que acuda, sin importar su derechohabiencia ni la institución de salud a la que esté afiliada.

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El funcionario señaló que los consultorios podrán recibir a personas inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) e IMSS Bienestar, siempre que se encuentren en alguno de los estados incluidos en la estrategia.

“Van a poder acudir a cualquier consultorio las personas, independientemente de si tienen IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar o Pemex”, afirmó Clark García al describir el esquema de cero rechazo.

Las asambleas definirán las obras en cada consultorio

La adecuación de las unidades comenzará con asambleas comunitarias organizadas junto con la Secretaría de Bienestar. Las convocatorias iniciaron el viernes 2 de octubre y las reuniones continuarán hasta el 25 de octubre.

Clark García indicó que los encuentros permitirán identificar las necesidades de cada punto de atención primaria. Las comunidades podrán participar en el diagnóstico de las obras requeridas, entre ellas pintura, impermeabilización y otras adecuaciones menores.

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Los recursos llegarán de manera directa a los comités comunitarios, bajo un modelo similar al de los programas La Clínica es Nuestra y La Escuela es Nuestra. Los participantes deberán utilizar el dinero para mejorar los espacios destinados a la atención médica.

El subsecretario sostuvo que la participación vecinal busca que las obras respondan a las condiciones de cada localidad y que el manejo de los recursos sea transparente. La Secretaría de Bienestar entregará a los comités los lineamientos sobre la imagen y las condiciones que deberán cumplir los consultorios.

“La comunidad participa para recibir los recursos de manera directa”, explicó el funcionario. “Los tienen que utilizar para la adecuación de los consultorios”.

Las primeras asambleas se realizaron en localidades de Veracruz, Tamaulipas y Guerrero. Entre los ejemplos mencionados durante la presentación estuvieron reuniones en Orizaba y La Perla, Veracruz; en Chilapa, Guerrero, y en El Mante, en el municipio de Gómez Farías, Tamaulipas.

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La población podrá consultar la fecha de su asamblea

La convocatoria se difundirá mediante visitas domiciliarias, carteles y avisos en las comunidades cercanas a los consultorios. Las personas también podrán revisar en la página de la Secretaría de Bienestar la fecha y el sitio de la asamblea que corresponda a su zona.

La intención es que los habitantes conozcan el punto de atención que se habilitará en su comunidad y participen en la definición de las prioridades de infraestructura. Clark García pidió a la población acudir a las reuniones para contribuir a la apertura de las unidades.

El proyecto contempla que los 12.750 consultorios tengan condiciones homogéneas de funcionamiento, insumos y atención. Cada punto deberá contar con adecuaciones básicas para prestar servicios de primer nivel a las personas que acudan por una consulta.

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El modelo busca evitar que los usuarios deban trasladarse a una unidad perteneciente a su institución de afiliación. De acuerdo con lo expuesto por el subsecretario, una persona podrá acudir al consultorio más cercano a su casa, su trabajo o el sitio donde se encuentre.

Médicos y enfermeras serán convocados para operar las unidades

El segundo componente del programa será la incorporación de profesionales de la salud. Clark García informó que el Gobierno de México convocará a médicos y enfermeras para formar parte de los equipos que atenderán en los consultorios de atención primaria.

La estrategia requiere personal para operar las unidades una vez que concluyan las adecuaciones comunitarias. El funcionario adelantó que la invitación está dirigida a profesionales de la salud que quieran sumarse a los nuevos puntos de atención.

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La presentación no detalló aún los requisitos, el número de vacantes ni las condiciones de contratación. Esos datos deberán darse a conocer durante el despliegue de la convocatoria para personal médico y de enfermería.

El Gobierno busca que los consultorios entren en funcionamiento antes de enero, después de las asambleas comunitarias de octubre, la ejecución de las obras y la integración de los equipos de salud.