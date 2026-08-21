Policías evitan que hombre se arroje desde puente al Viaducto Miguel Alemán en CDMX

Un hombre se coloca en la orilla exterior de un puente peatonal sobre Viaducto Miguel Alemán y Pestalozzi. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se aproximan y lo aseguran, reincorporándolo al pasillo del puente. El incidente ocurre en la Alcaldía Benito Juárez.

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Elementos de la policía capitalina evitaron que un hombre de 27 años se arrojara desde un puente peatonal hacia el Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Piedad Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en el cruce del Viaducto Miguel Alemán y la calle Pestalozzi, donde los uniformados observaron al hombre sobre la estructura metálica del puente, con una cuerda atada al cuello y sujetada a una parte de la infraestructura, mientras amenazaba con lanzarse al vacío.

La intervención de los policías fue inmediata y quedó registrada en videos realizados por los propios elementos, quienes actuaron para evitar que el hombre resultara lesionado.

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Policías dialogaron con el hombre para evitar que saltara

Policías de la SSC CDMX frustran intento de hombre de lanzarse desde un puente peatonal, sobre viaducto Miguel Alemán y Pestalozzi, en la alcaldía Benito Juárez (Foto: SSC-CDMX)

Al percatarse de la situación, los efectivos se aproximaron para intentar establecer un diálogo con el hombre y convencerlo de desistir de su intención.

Sin embargo, el individuo no permitió que los policías se acercaran directamente y continuó con la amenaza de lanzarse desde el puente hacia el Viaducto Miguel Alemán.

Ante el riesgo inminente, los elementos desplegaron una estrategia para ponerlo a salvo. Mientras algunos de los uniformados mantenían la atención del hombre y continuaban dialogando con él, uno de sus compañeros se quitó la camisola.

El policía utilizó la prenda para sujetar al hombre y, mediante una maniobra rápida, logró evitar que se lanzara de la estructura.

Por igual, otros elementos estaban en la avenida, deteniendo el tráfico mientras se maniobraba en la parte alta del puente.

De esta manera, los elementos consiguieron bajarlo y ponerlo a salvo, sin que se registrara una caída hacia la vialidad.

Paramédicos atendieron al hombre tras ser rescatado

Policías de la SSC CDMX frustran intento de hombre de lanzarse desde un puente peatonal, sobre viaducto Miguel Alemán y Pestalozzi, en la alcaldía Benito Juárez (Foto: SSC-CDMX)

Después de que el hombre fue retirado de la estructura, paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica.

Los socorristas realizaron una valoración inicial y diagnosticaron al joven con una crisis de ansiedad.

Una vez que logró tranquilizarse, el hombre explicó a los elementos los motivos que lo habían llevado a tomar la decisión de intentar arrojarse desde el puente.

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Asimismo, refirió que padecía esquizofrenia, por lo que se determinó que requería atención especializada.

Ante esta situación, los paramédicos realizaron su traslado a un hospital, donde recibiría atención médica y especializada.

Rescate quedó registrado en video

La actuación de los policías capitalinos quedó documentada mediante videos, en los que se observa parte del operativo para impedir que el hombre se arrojara del puente.

El caso pone de manifiesto la importancia de la intervención inmediata de los cuerpos de seguridad y emergencia ante situaciones de riesgo, particularmente cuando existe una amenaza de lanzamiento desde estructuras elevadas.

La coordinación entre los policías que dialogaron con el hombre y el elemento que realizó la maniobra permitió concretar el rescate y evitar una posible tragedia en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México.

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El hombre fue trasladado para recibir atención especializada.