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Hallan bolsas con restos humanos y cartulinas con narcomensajes en Jardines de la Hacienda, Cuautitlán Izcalli

Vecinos fueron los que encontraron los restos y dieron aviso a las autoridades mexiquenses

Restos humanos Cuautitlán Izcalli mensaje Edomex inseguridad
Restos humanos en calles de Cuautitlán Izcalli con un narcomensaje (especial)
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Vecinos de la colonia Jardines de la Hacienda, en Cuautitlán Izcalli, realizaron un reporte a las autoridades durante la mañana de este jueves, luego de localizar varias bolsas abandonadas sobre la vía pública, en cuyo interior habría restos humanos.

El hallazgo ocurrió en la calle La Era, donde habitantes de la zona alertaron a elementos de la Policía Municipal sobre la presencia de las bolsas y de un par de cartulinas que contenían mensajes.

De acuerdo con información proporcionada por la Comisaría de Seguridad Pública de Cuautitlán Izcalli, los agentes municipales acudieron al sitio tras recibir el reporte ciudadano y, al llegar, confirmaron que existían indicios de una posible presencia de restos humanos.

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Policía municipal resguarda la zona

Restos humanos Cuautitlán Izcalli mensaje Edomex inseguridad
Restos humanos Cuautitlán Izcalli mensaje Edomex inseguridad (especial)

Ante el hallazgo, los elementos de seguridad procedieron a resguardar y acordonar el área, con el objetivo de preservar la escena y evitar que los indicios fueran alterados mientras se esperaba la intervención de las autoridades ministeriales.

La Comisaría informó que junto a las bolsas fueron localizadas dos cartulinas con mensajes, aunque decidió omitir el contenido de los mismos para no afectar las diligencias que deberán realizarse como parte de la investigación.

Las autoridades municipales señalaron que, una vez confirmado el hallazgo, se dio aviso de manera inmediata a la autoridad ministerial competente para que personal especializado acudiera al lugar.

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La presencia de las bolsas generó movilización policial en esta zona habitacional de Cuautitlán Izcalli, mientras se esperaba el arribo de los servicios periciales y agentes de investigación.

Fiscalía del Estado de México investigará el caso

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede
FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) será la encargada de realizar las diligencias correspondientes para determinar con precisión qué fue encontrado en el lugar, así como establecer la identidad de las posibles víctimas y las circunstancias en las que fueron abandonados los restos.

Las autoridades ministeriales deberán llevar a cabo el procesamiento de la escena, la recolección de indicios y los estudios periciales necesarios para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la información oficial difundida por el gobierno municipal se limita a señalar la posible presencia de restos humanos, por lo que serán las autoridades ministeriales y periciales las que determinen las características y condiciones del hallazgo.

Investigan mensajes encontrados junto a las bolsas

Restos humanos Cuautitlán Izcalli mensaje Edomex inseguridad
Restos humanos Cuautitlán Izcalli mensaje Edomex inseguridad (especial)

Uno de los elementos que forman parte de la investigación son las dos cartulinas localizadas junto a las bolsas. Sin embargo, el gobierno municipal indicó que su contenido no será difundido por ahora para preservar las diligencias correspondientes.

La autoridad municipal también señaló que corresponde a la Fiscalía establecer las líneas de investigación y esclarecer lo ocurrido.

El sitio permaneció bajo resguardo de las autoridades mientras continuaron las actuaciones ministeriales. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, la Fiscalía pueda proporcionar información oficial sobre la identidad de las personas involucradas y las circunstancias del caso.

El caso ocurre en Cuautitlán Izcalli, donde autoridades municipales y estatales han señalado que la percepción de inseguridad ha bajado, conforme a los resultados de la encuesta ENSU-INEGI del segundo trimestre del 2026.

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