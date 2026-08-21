México
Agregar Infobae enGoogle

Zahie Téllez sufre fractura y se ausenta de MasterChef 24/7 en medio de la emotiva salida de Antrax

Ante la ola de rumores, la jueza compartió un video para aclarar que no había sido desvinculada del programa

Una mujer con filipina verde de chef frente a una imagen circular donde tres personas conversan y se abrazan en un estudio de televisión
Zahie Téllez sufre fractura y se ausenta de MasterChef 24/7 en medio de la emotiva salida de Antrax (Instagram: MasterChef México 24/7)
Guardar

La repentina ausencia de la chef Zahie Téllez de MasterChef México 2026 generó una ola de especulaciones previo a la final del reality de TV Azteca.

La actual edición, la primera bajo un formato 24/7, se ha mantenido dentro de la conversación digital, especialmente en las últimas semanas, tras las eliminaciones de cocineros populares entre la audiencia.

Luego de la eliminación de Daniela Parra —hija del actor Héctor Parra—, Zahie Téllez se ausentó de las grabaciones y pruebas. En plataformas digitales y canales de difusión del programa, surgió la versión sobre una posible desvinculación de la juez, versión que ella misma negó.

PUBLICIDAD

Zahie Téllez aclara los motivos de su ausencia de MasterChef 24/7

A través de un video difundido en sus cuentas oficiales, Téllez informó que se vio obligada a tomarse un descanso tras sufrir un incidente.

“No he podido ir porque tuve un pequeño incidente el lunes; iba corriendo y me fracturé el pie izquierdo. Me mandaron reposo absoluto al menos 48 horas”, explicó Zahie Téllez.

Seguidores del programa reaccionaron con alivio a la noticia, al tiempo que dedicaron mensajes de apoyo para la llamada “Jueza de Hierro” del reality.

Zahie Téllez regresa, mientras Antrax y Carmen se despiden

Este jueves, Téllez regresó a integrar el panel de jueces del programa junto a Poncho Cadena y Adrián Herrera. Su regreso estuvo marcado por la salida de dos concursantes que se perfilaban para disputar la final el domingo 23 de agosto: Antrax y Carmen.

El primero volvió a la “Cocina más famosa de México” para despedirse de sus compañeros. Días antes, durante una competencia, Antrax se cortó el dedo al manipular alimentos con un cuchillo.

PUBLICIDAD

A pesar de que pudo volver para terminar el reto, la gravedad de la lesión le impide mantenerse en la contienda. Entre lágrimas, el joven cocinero se despidió de sus amigos, de los chefs y de Claudia Lizaldi, presentadora de MasterChef 24/7.

“Estuve concentrado en la recuperación; sin embargo, hoy el doctor me dijo que va a ser imposible seguir cocinando. Tengo que estar en reposo obligatorio. No puedo cargar cosas pesadas, correr o estar cerca de algo caliente y sabemos que eso es imposible aquí”, explicó.

Ante el difícil panorama, Antrax admitió que tomar la decisión de abandonar MasterChef fue difícil y dolorosa.

“No podía irme sin antes despedirme, agradecer a los queridos chefs que siempre han sido tan profesionales; siempre tuvieron un mensaje de ánimo y se los reconozco y se los agradezco infinitamente. Y a mis queridos compañeros, decirles que falta muy poco, no la aflojen”.
Primer plano de un dedo con sangre y gasa, un fragmento de tejido. Un hombre se inclina y el público reacciona en el fondo
Antrax se cortó el dedo durante un reto de cocina previo al día de eliminación. (Instagram: MasterChef México)

Luego del emotivo momento, la competencia de eliminación directa continuó. Carmen, quien había logrado destacar en el programa, se quedó en la orilla tras fallar en la preparación de su platillo.

Días antes, durante una charla con otros participantes, Carmen externó que sentía que su tiempo dentro de la competencia estaba por llegar a su fin.

Cocineros que han sido eliminados:

  1. Javier “La Chuleta Metalera”
  2. Nash
  3. Arturo
  4. Lula
  5. Ricardo
  6. María
  7. Pablo
  8. Ismael “El perro del mal”
  9. Diego
  10. Camila
  11. Nora
  12. Emmanuel
  13. Jazmín
  14. Luis
  15. Daniela Parra
  16. Ramahá
  17. Carmen
Tres personas en un foro de televisión con el logotipo de MasterChef; una mujer abraza por detrás a otra que se cubre el rostro
Carmen queda eliminada de MasterChef previo a la etapa final (Instagram: MasterChef 24/7)

¿Cuándo es la final de MasterChef 24/7 y dónde verla?

La gran final de MasterChef 24/7 se llevará a cabo el domingo 23 de agosto de 2026 a las 20:00 horas. El evento se transmitirá en vivo por Azteca UNO y mediante la plataforma de streaming Disney+.

Temas Relacionados

Zahie TéllezMasterChef México 2026MasterChef 24/7TV AztecaÚltima horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 20 de agosto

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 20 de agosto

Chiapas registra sismo de 4.2 de intensidad en Cd Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.2 de intensidad en Cd Hidalgo

Eclipse Lunar del 27 de agosto en México: estos son los estados donde se podrá disfrutar del evento astronómico

Este evento será el último eclipse visible en México en 2026, será un eclipse lunar parcial mejor conocido como “Luna de sangre” y ocurrirá durante la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28

Eclipse Lunar del 27 de agosto en México: estos son los estados donde se podrá disfrutar del evento astronómico

Jugadora de Pachuca alza la voz tras polémica en Cruz Azul: “Si no les gusta el futbol femenil, no lo vean”

Yirleidis Minota, futbolista de las Tuzas, lanzó contundente mensaje previo al partido de la Liga Femenil BBVA contra Chivas de Guadalajara

Jugadora de Pachuca alza la voz tras polémica en Cruz Azul: “Si no les gusta el futbol femenil, no lo vean”

Sinaloa refuerza vigilancia tras detectar gusano barrenador en un perro

El monitoreo oficial indica que solo dos estados se mantienen libres de la plaga que afecta principalmente al ganado

Sinaloa refuerza vigilancia tras detectar gusano barrenador en un perro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan bolsas con restos humanos y cartulinas con narcomensajes en Jardines de la Hacienda, Cuautitlán Izcalli

Hallan bolsas con restos humanos y cartulinas con narcomensajes en Jardines de la Hacienda, Cuautitlán Izcalli

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Laguna a México

Detienen en Colima a “El Pirul”, presunto sicario del Cártel de Los Mezcales

Capturan a 4 de “Los Mayitos” en Chiapas: operaban rutas de cocaína por el Pacífico

FGR y defensa de integrantes de Guerreros Unidos impugnan prisión domiciliaria de Murillo Karam

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: Se define al finalista que retará a Gema por la salvación

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: Se define al finalista que retará a Gema por la salvación

Yahir reveló la ocasión en la que fue “infiel” por correo electrónico

María Daniela y su Sonido Lasser entra a un top de mejores canciones en Pitchfork

Quiénes podrían ser invitados al “confesionario” de Rosalía en sus conciertos de CDMX

Luis Ayhllón nos habla de “¡Oh, Fortuna!”, una película sobre el talento de actores jóvenes en el mundo del teatro

DEPORTES

Jugadora de Pachuca alza la voz tras polémica en Cruz Azul: “Si no les gusta el futbol femenil, no lo vean”

Jugadora de Pachuca alza la voz tras polémica en Cruz Azul: “Si no les gusta el futbol femenil, no lo vean”

La insólita razón por la que Miguel Borja llegó al Club América y no a Cruz Azul

Hasta cuándo durará el interinato de Victor Manuel Vucetich como entrenador de Tigres

Nery Castillo defiende a Hormiga González por elegir a Grecia

Checo Pérez convenció a Noel León de no abandonar su carrera en el automovilismo