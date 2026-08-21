Zahie Téllez sufre fractura y se ausenta de MasterChef 24/7 en medio de la emotiva salida de Antrax (Instagram: MasterChef México 24/7)

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La repentina ausencia de la chef Zahie Téllez de MasterChef México 2026 generó una ola de especulaciones previo a la final del reality de TV Azteca.

La actual edición, la primera bajo un formato 24/7, se ha mantenido dentro de la conversación digital, especialmente en las últimas semanas, tras las eliminaciones de cocineros populares entre la audiencia.

Luego de la eliminación de Daniela Parra —hija del actor Héctor Parra—, Zahie Téllez se ausentó de las grabaciones y pruebas. En plataformas digitales y canales de difusión del programa, surgió la versión sobre una posible desvinculación de la juez, versión que ella misma negó.

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Zahie Téllez aclara los motivos de su ausencia de MasterChef 24/7

A través de un video difundido en sus cuentas oficiales, Téllez informó que se vio obligada a tomarse un descanso tras sufrir un incidente.

“No he podido ir porque tuve un pequeño incidente el lunes; iba corriendo y me fracturé el pie izquierdo. Me mandaron reposo absoluto al menos 48 horas”, explicó Zahie Téllez.

Seguidores del programa reaccionaron con alivio a la noticia, al tiempo que dedicaron mensajes de apoyo para la llamada “Jueza de Hierro” del reality.

Zahie Téllez regresa, mientras Antrax y Carmen se despiden

Este jueves, Téllez regresó a integrar el panel de jueces del programa junto a Poncho Cadena y Adrián Herrera. Su regreso estuvo marcado por la salida de dos concursantes que se perfilaban para disputar la final el domingo 23 de agosto: Antrax y Carmen.

El primero volvió a la “Cocina más famosa de México” para despedirse de sus compañeros. Días antes, durante una competencia, Antrax se cortó el dedo al manipular alimentos con un cuchillo.

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A pesar de que pudo volver para terminar el reto, la gravedad de la lesión le impide mantenerse en la contienda. Entre lágrimas, el joven cocinero se despidió de sus amigos, de los chefs y de Claudia Lizaldi, presentadora de MasterChef 24/7.

“Estuve concentrado en la recuperación; sin embargo, hoy el doctor me dijo que va a ser imposible seguir cocinando. Tengo que estar en reposo obligatorio. No puedo cargar cosas pesadas, correr o estar cerca de algo caliente y sabemos que eso es imposible aquí”, explicó.

Ante el difícil panorama, Antrax admitió que tomar la decisión de abandonar MasterChef fue difícil y dolorosa.

“No podía irme sin antes despedirme, agradecer a los queridos chefs que siempre han sido tan profesionales; siempre tuvieron un mensaje de ánimo y se los reconozco y se los agradezco infinitamente. Y a mis queridos compañeros, decirles que falta muy poco, no la aflojen”.

Antrax se cortó el dedo durante un reto de cocina previo al día de eliminación. (Instagram: MasterChef México)

Luego del emotivo momento, la competencia de eliminación directa continuó. Carmen, quien había logrado destacar en el programa, se quedó en la orilla tras fallar en la preparación de su platillo.

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Días antes, durante una charla con otros participantes, Carmen externó que sentía que su tiempo dentro de la competencia estaba por llegar a su fin.

Cocineros que han sido eliminados:

Javier “La Chuleta Metalera” Nash Arturo Lula Ricardo María Pablo Ismael “El perro del mal” Diego Camila Nora Emmanuel Jazmín Luis Daniela Parra Ramahá Carmen

Carmen queda eliminada de MasterChef previo a la etapa final (Instagram: MasterChef 24/7)

¿Cuándo es la final de MasterChef 24/7 y dónde verla?

La gran final de MasterChef 24/7 se llevará a cabo el domingo 23 de agosto de 2026 a las 20:00 horas. El evento se transmitirá en vivo por Azteca UNO y mediante la plataforma de streaming Disney+.