Ariadna Montiel defiende a morenistas de BC ante señalamientos de EEUU y acusa ayuda a la oposición. (Foto: Morena)

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Ariadna Montiel Reyes, dirigente de Morena, defendió a los integrantes de su partido en Baja California quienes se encuentran al centro del escrutinio público tras las acusaciones de Estados Unidos, quien liga a diferentes políticos con el crimen organizado.

La presidenta morenista fue cuestionada por los recientes señalamientos en contra de Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas, quien es cercano a la candidata virtual bajacaliforniana Julieta Ramírez, y el pasado 29 de septiembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo acusó de estar vinculado con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa.

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Ariadna Montiel se lanza contra oposición por caso de Ernesto Ruffo

Aseguró que rumbo a los comicios de 2027, el partido someterá a la Comisión de Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE) a todos sus candidatos, un filtro que la oposición se negó a aprobar en los términos planteados por Morena, acusó Ariadna Montiel.

Destacó que la oposición -Partido Acción Nacional (PAN) y Somos- han emprendido una defensa pública y legal por el exmandatario de Baja California, Ernesto Ruffo, quien es acusado de contrabando de hidrocarburo y se mantiene con prisión domiciliaria en Ensenada.

“El hecho que esté en su casa es porque la ley le permite a los adultos mayores estar en prisión domiciliaria, pero no porque ya se exoneró, porque ya parece fiesta y no es así. Sigue detenido, sigue siendo juzgado, investigado por las autoridades”, reafirmó Montiel Reyes.

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Presidenta de Morena defiende a la militancia señalada por EEUU

Pese a las múltiples polémicas que vinculan a políticos morenistas con el crimen organizado, corrupción y acusaciones por huachicol fiscal, Montiel Reyes dijo que el “ partido está en el mejor momento”.

“Nosotros no vamos a encubrir a nadie”, precisó la presidenta de Morena ante los cuestionamientos de los medios de comunicación. Detalló que ante el tiempo que viven los morenistas, donde semana con semana se destapa un escándalo nuevo, la dirigencia “no da por cierto ni por no cierto los señalamientos de otro gobierno”.

Dejando en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial el deslinde de responsabilidad en caso de resultar culpables, por lo que el partido oficialista solo se apegará a lo señalado por las autoridades mexicanas y no, a las acusaciones que han dado a conocer las diferentes dependencias de Estados Unidos.

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Oposición promueve injerencia extranjera en México

Al respecto de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, la dirigente de Morena se lanzó contra el PAN y los acusó de “promover la injerencia”.

Cabe destacar que, el gobierno de Mauricio Kuri destacó que la institución estaría enfocada en la estrategia del combate al crimen organizado, los cárteles y los grupos terroristas, con apoyo de autoridades estadounidenses.

Comentó que en múltiples ocasiones la dirigencia del blanquiazul se ha convertido en impulsora de la intervención del gobierno de Estados Unidos en México. Recordó que durante la sesión extraordinaria de arranque para el proceso electoral, Jorge Romero Herrera realizó una gira por Europa, dejando de lado la contienda electoral.

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Agregó que las dirigencias de los partidos como el PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscan el cobijo de organizaciones internacionales debido a las “corruptelas” al interior de éstos.

Recordó que antes de Querétaro, los señalamientos fueron contra el gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, quienes a su parecer usan como “pretexto” el tema de “seguridad” para “promover la injerencia... Vengan de fuera y del extranjero a ayudar en esta materia que no está resuelto... No nos negamos a que haya colaboración, pero en el margen de la ley”.