México

Street Fighter Fan Event en CDMX: cuándo y dónde ver a Jason Momoa, Noah Centineo y Cody Rhodes

La Ciudad de México será la única parada en América Latina de la gira promocional de la nueva película inspirada en el videojuego de Capcom

El evento promocional se llevará a cabo en Cinépolis Universidad como antesala al lanzamiento fijado para el 15 de octubre.
El evento promocional se llevará a cabo en Cinépolis Universidad como antesala al lanzamiento masivo en salas comerciales fijado para el 15 de octubre. (IG: streetfightermovie)
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Los actores Jason Momoa, Noah Centineo y el luchador profesional Cody Rhodes visitarán la Ciudad de México este 8 de octubre para convivir con los fanáticos de Street Fighter previo a su estreno nacional.

El evento promocional se llevará a cabo a partir de las 16:30 horas en el complejo cinematográfico Cinépolis Universidad.

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La actividad sirve como antesala al lanzamiento masivo en salas comerciales fijado para el 15 de octubre.

La franquicia de videojuegos suma más de 45,000,000 de copias vendidas en todo el mundo desde su debut original en 1987.

La delegación internacional incluye al director de la cinta, Kitao Sakurai, y a los coprotagonistas Andrew Koji y Callina Liang.

Los integrantes de la producción participarán en una alfombra roja y en actividades de interacción con los asistentes en la alcaldía Coyoacán.

World Warrior Tour
World Warrior Tour en CDMX. (IG - @streetfightermovie)

El elenco principal de la película participará en el Fan Event

La gira de promoción global del largometraje producido por Sony Pictures en colaboración con la desarrolladora Capcom eligió a la capital mexicana como su única parada en América Latina.

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Andrew Koji da vida al peleador japonés Ryu, mientras que Noah Centineo interpreta al estadounidense Ken Masters.

La actriz Callina Liang personifica a la agente Chun-Li, quien en el argumento recluta a ambos luchadores para desmantelar un sindicato criminal.

El actor Jason Momoa asume el papel de Blanka, caracterizado por su piel verde y ataques eléctricos. Por su parte, la estrella de la WWE Cody Rhodes interpreta al coronel Guile, célebre por su peinado militar y el movimiento de combate Sonic Boom.

La dirección corrió a cargo del cineasta Kitao Sakurai, quien supervisó la filmación en locaciones de Australia con un guion enfocado en la competencia de artes marciales mixtas.

Los actores Jason Momoa, Noah Centineo y Andrew Koji, la actriz Callina Liang, el luchador profesional Cody Rhodes y el director Kitao Sakurai visitarán la Ciudad de México
Jason Momoa, Noah Centineo y Andrew Koji, la actriz Callina Liang, el luchador profesional Cody Rhodes y el director Kitao Sakurai encabezan la delegación que visitará la Ciudad de México. (IG: streetfightermovie)

Cinépolis Universidad albergará la alfombra roja

La cita está programada para las 16:30 horas en el inmueble ubicado sobre la avenida Universidad al sur de la Ciudad de México.

El programa oficial incluye el paso de las celebridades por la alfombra roja y breves sesiones de autógrafos.

El lanzamiento masivo en las salas de cine de todo el país ocurrirá el jueves 15 de octubre.

La distribuidora organizará proyecciones previas en salas con formato IMAX que incluirán 7 minutos de contenido detrás de cámaras para los asistentes.

Las autoridades de seguridad y vialidad locales implementarán operativos de circulación en las inmediaciones del centro comercial para gestionar la afluencia de público prevista durante la tarde del jueves.

El acceso a la zona de exhibición de la alfombra roja será libre para los fanáticos.

El argumento de la película se ambienta en el año 1993 y sigue el reencuentro de Ryu y Ken Masters tras años de alejamiento. Ambos deben unirse dentro del World Warrior Tournament para detener una amenaza global.

Street Fighter (Captura de tráiler oficial)
El acceso a la zona de exhibición de la alfombra roja será libre para los fanáticos. (Captura de tráiler oficial)

El reparto integra a campeones de la UFC y figuras de la música internacional

El elenco secundario de la producción cuenta con el actor David Dastmalchian en el papel del villano M. Bison, líder de la organización criminal Shadaloo.

El comediante Eric André interpreta a Don Sauvage, mientras que el rapero 50 Cent da vida al boxeador Balrog.

El reparto reúne a deportistas profesionales de disciplinas de combate real para ejecutar las secuencias de pelea sin uso excesivo de dobles de riesgo.

El excampeón de peso pluma de la UFC Alexander Volkanovski figura entre los peleadores invitados.

El luchador profesional de la WWE Roman Reigns interpreta al villano Akuma, conocido por su técnica de combate estelar dentro de la serie de videojuegos.

El equipo de producción coordinó los movimientos de pelea con los desarrolladores japoneses de Capcom para replicar con precisión las técnicas de las entregas interactivas en las secuencias de acción filmadas.

El reparto integra a campeones de la UFC, luchadores de la WWE y figuras de la música internacional. REUTERS/Caroline Brehman
El reparto integra a campeones de la UFC, luchadores de la WWE y figuras de la música internacional. REUTERS/Caroline Brehman

La franquicia regresa al cine tras tres décadas de su primera adaptación

La serie de videojuegos creada por Capcom revolucionó el género de peleas desde el lanzamiento de Street Fighter II en 1991.

El título introdujo la selección de personajes con combinaciones de botones para ejecutar ataques especiales.

La primera adaptación cinematográfica en acción real se estrenó en 1994 con el actor belga Jean-Claude Van Damme en el papel de Guile y el fallecido Raúl Juliá como M. Bison.

Aquella producción recaudó cerca de 100,000,000 de dólares en taquilla mundial, recibió críticas por la desviación de la trama original.

Street Fighter II
La serie de videojuegos creada por Capcom revolucionó el género de peleas desde el lanzamiento de Street Fighter II en 1991.

En 2009 se lanzó la cinta Street Fighter: The Legend of Chun-Li, protagonizada por Kristin Kreuk, la cual no obtuvo el impacto comercial esperado en las salas de cine.

Esta nueva versión cinematográfica busca apegarse a la estética, diseño de vestuario y narrativa original de la década de 1990 para cautivar a las viejas y nuevas generaciones de seguidores del videojuego.

El evento del 8 de octubre iniciará con la llegada del elenco al vestíbulo principal de Cinépolis Universidad, continuará con entrevistas para medios de comunicación acreditados y concluirá con un saludo de los actores en las salas del complejo.

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