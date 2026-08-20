México
Agregar Infobae enGoogle

Galilea Montijo rompe el protocolo en La Casa de los Famosos México 2026 y regaña a los habitantes: “¡Empiecen a jugar!”

La cuarta gala de nominación modificó por completo el tablero debido a los beneficios y castigos escondidos en los puerquitos de colores

Galilea Montijo
La conductora Galilea Montijo durante su participación en la Conferencia de prensa de la Cuarta temporada en la serie "La Casa de los Famosos" en Televisa San Ángel. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
Guardar

Galilea Montijo sorprendió a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 al romper con el tono neutral que suele mantener como conductora y solicitar una conexión extraordinaria para lanzarles un contundente mensaje.

La presentadora de Televisa reconoció que pidió personalmente a la producción entrar en contacto con los participantes, debido a que considera que la convivencia de la cuarta temporada ha mostrado poco interés en generar estrategia y contenido.

En un tono serio, Galilea Montijo les recordó que ella conoce la dinámica desde dentro y advirtió que el reality requiere una participación más activa.

“Espero que de verdad me hayan entendido y comprendido. Pedí esta conexión donde, pues, vitalmente no va. Es una conexión extra. Y esto se los digo porque yo he estado en su lugar”, expresó.

La conductora adelantó que la nueva nominación tendría una dinámica especial y explicó que los habitantes necesitarían combinar estrategia y suerte para enfrentar los cambios provocados por los “puerquitos” de colores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su principal llamado fue directo: “Insisto, es momento ya de que empiecen a jugar”.

Galilea Montijo señaló que, desde su perspectiva, los participantes deben asumir con mayor intensidad la competencia. Su mensaje llamó la atención porque se alejó de la función habitual de conducción para intervenir directamente en la dinámica de la casa.

El regaño surgió en medio de versiones sobre una posible presión hacia la producción de Rosa María Noguerón por la conversación que ha generado la temporada en redes sociales. Además, otros realities como Survivor y MasterChef 24/7 han competido directamente por la atención de la audiencia.

PUBLICIDAD

Quién sería el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México: filtran actualización de encuestas y votos a horas (RS)
Quién sería el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México: filtran actualización de encuestas y votos a horas (RS)

¿Qué pasó en la Cuarta Gala de Nominación?

La cuarta gala de nominación modificó por completo el tablero debido a los beneficios y castigos escondidos en los puerquitos de colores.

Aldo fue el primero en nominar y obtuvo el beneficio de duplicar sus puntos. Más tarde, varias nominaciones fueron anuladas o modificadas, como las de Moisés, Memo y Brianda.

Moisés tuvo que volver a nominar después de que sus primeros votos quedaron invalidados. En su segunda oportunidad entregó tres puntos a Brianda, dos a Flor y uno a Aldo.

Brianda también recibió una segunda oportunidad y cambió su estrategia: dio tres puntos a Ernesto, dos a Yahir y uno a Karina.

La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Uno de los movimientos más importantes fue el de Gema, quien obtuvo el poder de elegir a un habitante que ya había nominado para obligarlo a volver a repartir sus puntos. Por su parte, Luis Chaparro conservó el beneficio de otorgar tres puntos extra a un participante que no hubiera nominado y eligió a Ese Pérez.

Tras una gala marcada por cambios de última hora, anulaciones y puntos adicionales, la placa quedó integrada por Mariana Ochoa, Ernesto, Yahir, Cynthia Klitbo, Brianda Deyanara, Ese Pérez, Flor Vigna, Masad y Moisés Peñaloza.

La nueva nominación dejó a nueve habitantes en riesgo y confirmó el escenario que Galilea Montijo exigió durante su inesperada intervención: una competencia con más estrategia, movimientos y consecuencias dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos 4Galilea MontijoTelevisaRosa María NoguerónÚltima horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Inundaciones provocan caos vial en López Portillo, desde Cuautitlán Izcalli hasta Ecatepec: reportan retrasos en Mexibús Línea 2

Las lluvias provocaron inundaciones en distintos puntos de la avenida José López Portillo, donde vehículos quedaron varados y se registran afectaciones a la circulación

Inundaciones provocan caos vial en López Portillo, desde Cuautitlán Izcalli hasta Ecatepec: reportan retrasos en Mexibús Línea 2

Caso Carlos Emilio en Mazatlán: CEAV litiga contra madre buscadora para no pagar gastos de investigación y búsqueda

Brenda Valenzuela busca a su hijo desde octubre de 2025 y la institución federal creada para proteger a las víctimas le niega los recursos que la ley le garantiza y litiga para no pagarlos

Caso Carlos Emilio en Mazatlán: CEAV litiga contra madre buscadora para no pagar gastos de investigación y búsqueda

Hormiga González al Olympiacos: cómo le ha ido a los mexicanos que han jugado en el club griego

La llegada de la estrella de Chivas al equipo más laureado de Grecia abrirá un nuevo reto y promete extender la presencia nacional en el Viejo Continente

Hormiga González al Olympiacos: cómo le ha ido a los mexicanos que han jugado en el club griego

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos de hoy 19 de agosto

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos de hoy 19 de agosto

Antes de farmear aura hubo tektonik ¿De qué trataban estas batallas?

La competencia era similar y también protagonizada por adolescentes

Antes de farmear aura hubo tektonik ¿De qué trataban estas batallas?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Vinculan a proceso a integrante de “Los Vallarta” del CJNG por doble homicidio en Chimalhuacán

Operativo federal en Michoacán suma 12 detenidos, incluidos familiares del “Tío Lako”, jefe regional del CJNG

Esposa del contralmirante Fernando Farías pide a Sheinbaum y a Harfuch que cuiden su integridad durante deportación a México

De promotor de Morena a acusado: quién es Fausto Corrales, el hombre que estuvo con Héctor Melesio Cuén el día que lo asesinaron

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026: quiénes son los nominados de la cuarta semana

La Casa de los Famosos México 2026: quiénes son los nominados de la cuarta semana

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 19 de agosto: la cuarta Gala de Nominación deja a 9 habitantes en riesgo

Antes de farmear aura hubo tektonik ¿De qué trataban estas batallas?

Patrocinador perdona a La Casa de los Famosos México y regresa al superar escándalo de Adrián Marcelo

Yahir lanza petición a la producción y amenaza con salirse de La Casa de los Famosos 2026

DEPORTES

Hormiga González al Olympiacos: cómo le ha ido a los mexicanos que han jugado en el club griego

Hormiga González al Olympiacos: cómo le ha ido a los mexicanos que han jugado en el club griego

Debut de Rafa Márquez provoca que 50 mil personas agoten los boletos para el México vs Colombia

Cruz Azul con la obligación de ganar ante un Atlas que busca sorprender en el Azteca

Papá de la Hormiga González confirma que llegará al Olympiacos y revela los motivos detrás de su decisión

Aficionados de Chivas llaman “mercenario” a la Hormiga González por irse al Olympiacos sin haber ganado la Liga MX