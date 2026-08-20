Galilea Montijo rompe el protocolo en La Casa de los Famosos México 2026 y regaña a los habitantes: “¡Empiecen a jugar!”

La conductora Galilea Montijo durante su participación en la Conferencia de prensa de la Cuarta temporada en la serie "La Casa de los Famosos" en Televisa San Ángel. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

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Galilea Montijo sorprendió a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 al romper con el tono neutral que suele mantener como conductora y solicitar una conexión extraordinaria para lanzarles un contundente mensaje.

La presentadora de Televisa reconoció que pidió personalmente a la producción entrar en contacto con los participantes, debido a que considera que la convivencia de la cuarta temporada ha mostrado poco interés en generar estrategia y contenido.

En un tono serio, Galilea Montijo les recordó que ella conoce la dinámica desde dentro y advirtió que el reality requiere una participación más activa.

“Espero que de verdad me hayan entendido y comprendido. Pedí esta conexión donde, pues, vitalmente no va. Es una conexión extra. Y esto se los digo porque yo he estado en su lugar”, expresó.

La conductora adelantó que la nueva nominación tendría una dinámica especial y explicó que los habitantes necesitarían combinar estrategia y suerte para enfrentar los cambios provocados por los “puerquitos” de colores.

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Sin embargo, su principal llamado fue directo: “Insisto, es momento ya de que empiecen a jugar”.

Galilea Montijo señaló que, desde su perspectiva, los participantes deben asumir con mayor intensidad la competencia. Su mensaje llamó la atención porque se alejó de la función habitual de conducción para intervenir directamente en la dinámica de la casa.

El regaño surgió en medio de versiones sobre una posible presión hacia la producción de Rosa María Noguerón por la conversación que ha generado la temporada en redes sociales. Además, otros realities como Survivor y MasterChef 24/7 han competido directamente por la atención de la audiencia.

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¿Qué pasó en la Cuarta Gala de Nominación?

La cuarta gala de nominación modificó por completo el tablero debido a los beneficios y castigos escondidos en los puerquitos de colores.

Aldo fue el primero en nominar y obtuvo el beneficio de duplicar sus puntos. Más tarde, varias nominaciones fueron anuladas o modificadas, como las de Moisés, Memo y Brianda.

Moisés tuvo que volver a nominar después de que sus primeros votos quedaron invalidados. En su segunda oportunidad entregó tres puntos a Brianda, dos a Flor y uno a Aldo.

Brianda también recibió una segunda oportunidad y cambió su estrategia: dio tres puntos a Ernesto, dos a Yahir y uno a Karina.

(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Uno de los movimientos más importantes fue el de Gema, quien obtuvo el poder de elegir a un habitante que ya había nominado para obligarlo a volver a repartir sus puntos. Por su parte, Luis Chaparro conservó el beneficio de otorgar tres puntos extra a un participante que no hubiera nominado y eligió a Ese Pérez.

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Tras una gala marcada por cambios de última hora, anulaciones y puntos adicionales, la placa quedó integrada por Mariana Ochoa, Ernesto, Yahir, Cynthia Klitbo, Brianda Deyanara, Ese Pérez, Flor Vigna, Masad y Moisés Peñaloza.

La nueva nominación dejó a nueve habitantes en riesgo y confirmó el escenario que Galilea Montijo exigió durante su inesperada intervención: una competencia con más estrategia, movimientos y consecuencias dentro de La Casa de los Famosos México 2026.