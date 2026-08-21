México
Agregar Infobae enGoogle

Cómo quitar el sarro de la regadera y grifos del baño: el truco con bolsas de vinagre para limpiar por la noche

Los depósitos de calcio y magnesio tapan los orificios, bajan la presión y favorecen bacterias y hongos en las regaderas y baños del hogar

Comparación de un cabezal de ducha cromado redondo: a la izquierda, sucio con cal y agua escasa; a la derecha, limpio y con chorros uniformes.
Con el tiempo el sarro tapa los orificios y el chorro de la regadera pierde fuerza. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El sarro en regaderas y grifos no es solo un problema estético: los depósitos de calcio y magnesio obstruyen los orificios de salida, reducen la presión del agua y generan un ambiente propicio para bacterias y hongos que pueden provocar afecciones respiratorias y cutáneas.

La Profeco y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que el riesgo es mayor en personas vulnerables.

Una solución recomendada es el vinagre blanco, pues las versiones comerciales contienen aproximadamente 5% de ácido acético.

Infografía sobre el vinagre blanco contra el sarro, con ilustraciones de una regadera, grifo, botella de vinagre, pulmones, piel, elementos químicos y texto explicativo.
El calcio y el magnesio disueltos en el agua se van pegando a las boquillas de la regadera hasta formar una costra que bloquea el paso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción química entre ese ácido y los componentes del sarro transforma las incrustaciones en sales solubles y dióxido de carbono, lo que facilita su remoción sin corroer los acabados.

PUBLICIDAD

Fabricantes internacionales avalan este método como seguro para la grifería doméstica.

Imagen partida que muestra un cabezal de ducha con sarro y flujo irregular de agua a la izquierda, y un cabezal limpio con flujo uniforme a la derecha.
Una limpieza breve cada mes impide que las incrustaciones se endurezcan y evita tener que recurrir a métodos más agresivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar cabezales fijos con bolsas de vinagre: paso a paso

Para regaderas que no se desmontan, el procedimiento consiste en mezclar partes iguales de vinagre blanco destilado y agua —250 ml de cada uno—, verter la mezcla en una bolsa plástica resistente y colocarla alrededor del cabezal.

Se asegura con ligas o bandas elásticas para que los orificios queden sumergidos en la solución.

El tiempo mínimo recomendado es de una hora; para incrustaciones más acumuladas, conviene dejarlo durante varias horas antes de dormir.

Una mujer con camisa beige y guantes blancos cepilla una regadera metálica con una bolsa de plástico atada, junto a una botella de vinagre blanco.
Donde el agua es muy dura, un filtro o suavizador en la tubería reduce el problema de raíz, antes de que el mineral llegue a la regadera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al retirar la bolsa, hay que frotar con un cepillo de cerdas suaves para desprender los residuos de sarro.

Están prohibidas las fibras metálicas y los cepillos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie y dañar los orificios de forma permanente.

Después se enjuaga con abundante agua durante varios minutos para eliminar cualquier resto de vinagre y minerales disueltos.

Una mujer con gafas mira un grifo de lavabo plateado cubierto de sarro blanco. Se ven azulejos claros de baño detrás.
Pasar un trapo seco por la cara de la regadera o el grifo después de usarlos basta para frenar la acumulación de sarro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si quedan orificios obstruidos tras el enjuague, el Departamento de Salud de Nueva Jersey recomienda limpiarlos con cuidado usando un clip o aguja, sin forzar para no agrandar la abertura ni dañar el material.

PUBLICIDAD

En caso de que persistan restos, una pasta de bicarbonato de sodio con agua y un cepillo de dientes viejo puede terminar el trabajo.

Seis paneles muestran la limpieza de una regadera: primero sucia, luego sumergida en una bolsa con vinagre y finalmente limpia y funcionando.
Las regaderas con sarro acumulado pueden convertirse en un foco de bacterias y hongos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar cabezales desmontables: limpieza recomendada por autoridad sanitaria

El Departamento de Salud de Nueva Jersey, en su publicación Guía para quitar y limpiar un cabezal de ducha recomienda sumergir la pieza completa en un recipiente con vinagre blanco destilado y dejarla reposar toda la noche.

Antes de sumergirla, conviene retirar la malla o filtro interno si el modelo lo permite, enjuagarla por separado y cepillarla con suavidad, ya que los sedimentos también se acumulan ahí y afectan la presión.

Ducha con agua, botella de vinagre, mano retirando filtro, cepillo, cabezal en remojo, herramienta para orificios, tres cabezales de ducha y un temporizador.
Cuando el cabezal se puede quitar, vale la pena aprovechar para revisar también la malla interna, donde los sedimentos se acumulan sin que se note. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el remojo, el mismo organismo sugiere el mismo método para limpiar los orificios que sea aplica para los cabezales no desmontables.

Los acabados delicados —oro, níquel, negro mate— requieren un tratamiento más corto. Un máximo de 30 minutos de exposición puede ser suficiente, ya que el ácido acético puede alterar el recubrimiento si el contacto se prolonga más allá de ese límite.

Una botella de vinagre blanco sin marcas con tapa plateada sobre una mesa de madera, junto a un cuenco de cerámica y un paño, con luz de ventana de fondo.
No todos los vinagres funcionan igual para limpiar la grifería: el tipo y la concentración determinan si el resultado es efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ingredientes que no se deben mezclar ni usar, según especialistas

Especialistas en fabricación recomiendan diversas soluciones. Se recomienda consultar la específica para no dañar los materiales.

American Standard prohíbe el vinagre puro y solo autoriza soluciones diluidas. Helvex indica vinagre de manzana diluido al 50% para proteger sus acabados DURAVEX.

Ilustración dividida: lado izquierdo con vinagre blanco y elementos de limpieza; lado derecho con lavandina, agua oxigenada, señales de peligro y humo.
El bicarbonato de sodio y el vinagre no deben usarse al mismo tiempo sobre la regadera: la reacción entre ambos neutraliza el efecto limpiador de los dos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Delta va más lejos: prohíbe el vinagre de manzana, los blanqueadores y cualquier producto con ácidos fuertes o abrasivos, bajo riesgo de perder la garantía.

La advertencia más seria es la mezcla de vinagre con cloro: la reacción libera gases tóxicos. La Profeco señala que esta combinación nunca debe realizarse bajo ninguna circunstancia.

VisualesIA Limpieza baño, limpieza, sarro, canillas, grifos, baño (Imagen Ilustratriva de Infobae)
La dureza del agua varía según la zona de la ciudad: a mayor concentración de minerales, más rápido se forma el sarro en la regadera. (Imagen Ilustratriva de Infobae)

Para prevenir la formación de nuevas incrustaciones, los fabricantes recomiendan secar la regadera tras cada uso y realizar un remojo corto de forma periódica —mensual, por ejemplo— para impedir que el sarro se endurezca.

En zonas con agua muy dura, la instalación de suavizadores o filtros ataca el problema desde el suministro y alarga los intervalos entre limpiezas.

Temas Relacionados

Trucos CaserosBanoSarroVinagreLimpiezaHogarNochemexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chiapas registra sismo de 4.1 de intensidad en Cd Hidalgo

El temblor se produjo a las 00:25 horas, a una distancia de 140 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 9.6 km

Chiapas registra sismo de 4.1 de intensidad en Cd Hidalgo

Clausuran verificentro en Xochimilco por “irregularidades” en las pruebas a automovilistas

La suspensión se mantiene mientras luego de identificar una “conducta atípica”

Clausuran verificentro en Xochimilco por “irregularidades” en las pruebas a automovilistas

Rutina de estiramiento nocturno para descansar mejor

Una serie corta de estiramientos puede ayudarte a relajarte y dormir mejor, según especialistas en salud

Rutina de estiramiento nocturno para descansar mejor

Florence Cassez: El caso real de la nueva serie de Prime Video protagonizada por Belinda

Se confirmó la actuación de Belinda en la nueva serie de Prime basada en el caso Cassez-Vallarta, uno de los mayores escándalos judiciales y mediáticos en México

Florence Cassez: El caso real de la nueva serie de Prime Video protagonizada por Belinda

Estos son los memes que han surgido en México tras el terremoto en Perú: mexicanos temen la llegada de septiembre

Ante los diversos sismos registrados en diferentes partes de Sudamérica y la llegada de septiembre los mexicanos temen ante un posible sismo

Estos son los memes que han surgido en México tras el terremoto en Perú: mexicanos temen la llegada de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fernando Farías Laguna se encuentra en manos de autoridades mexicanas

Fernando Farías Laguna se encuentra en manos de autoridades mexicanas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: México desiste de extradición de Fernando Farías Laguna

El precio de ser jefe del CJNG:  la historia y colapso familiar del Tío Lako en seis meses

Casa cateada de Los Rusos en Mexicali estaría vinculada al secuestro del Gadafi, cantante de corridos tumbados

México desiste de extradición de Fernando Farías Laguna: Argentina ordena su salida de prisión

ENTRETENIMIENTO

Florence Cassez: El caso real de la nueva serie de Prime Video protagonizada por Belinda

Florence Cassez: El caso real de la nueva serie de Prime Video protagonizada por Belinda

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: Se definen los finalistas de la prueba de salvación

Survivor México: quién sale eliminado hoy 20 de agosto

Nicola Porcella elige a Brianda Deyanara como la más guapa de La Casa de los Famosos México y reaviva su shipeo

Morras Malditas exhibe a La Corneta por apropiarse de su contenido y alterar sus voces: “en pleno 2026 sigue pasando”

DEPORTES

Asociación Mexicana de Futbolistas exige medidas concretas tras expresiones en contra de las jugadoras de Cruz Azul Femenil

Asociación Mexicana de Futbolistas exige medidas concretas tras expresiones en contra de las jugadoras de Cruz Azul Femenil

Lucha Kingdom: estos son los 12 luchadores de NJPW que llegarán a la Arena México para enfrentar al CMLL

Ryan García analiza la derrota de Canelo vs Crawford y revela por qué el mexicano perdió

Chivas vs Xolos: cuándo y dónde ver el encuentro de la Jornada 5 en la Liga Mx

Federación Mexicana de Futbol presenta nuevo modelo deportivo en la Liga Mx: en qué consiste y cómo beneficia a los equipos