Cómo quitar el sarro de la regadera y grifos del baño: el truco con bolsas de vinagre para limpiar por la noche

Con el tiempo el sarro tapa los orificios y el chorro de la regadera pierde fuerza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sarro en regaderas y grifos no es solo un problema estético: los depósitos de calcio y magnesio obstruyen los orificios de salida, reducen la presión del agua y generan un ambiente propicio para bacterias y hongos que pueden provocar afecciones respiratorias y cutáneas.

La Profeco y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que el riesgo es mayor en personas vulnerables.

Una solución recomendada es el vinagre blanco, pues las versiones comerciales contienen aproximadamente 5% de ácido acético.

El calcio y el magnesio disueltos en el agua se van pegando a las boquillas de la regadera hasta formar una costra que bloquea el paso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción química entre ese ácido y los componentes del sarro transforma las incrustaciones en sales solubles y dióxido de carbono, lo que facilita su remoción sin corroer los acabados.

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Fabricantes internacionales avalan este método como seguro para la grifería doméstica.

Una limpieza breve cada mes impide que las incrustaciones se endurezcan y evita tener que recurrir a métodos más agresivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar cabezales fijos con bolsas de vinagre: paso a paso

Para regaderas que no se desmontan, el procedimiento consiste en mezclar partes iguales de vinagre blanco destilado y agua —250 ml de cada uno—, verter la mezcla en una bolsa plástica resistente y colocarla alrededor del cabezal.

Se asegura con ligas o bandas elásticas para que los orificios queden sumergidos en la solución.

El tiempo mínimo recomendado es de una hora; para incrustaciones más acumuladas, conviene dejarlo durante varias horas antes de dormir.

Donde el agua es muy dura, un filtro o suavizador en la tubería reduce el problema de raíz, antes de que el mineral llegue a la regadera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al retirar la bolsa, hay que frotar con un cepillo de cerdas suaves para desprender los residuos de sarro.

Están prohibidas las fibras metálicas y los cepillos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie y dañar los orificios de forma permanente.

Después se enjuaga con abundante agua durante varios minutos para eliminar cualquier resto de vinagre y minerales disueltos.

Pasar un trapo seco por la cara de la regadera o el grifo después de usarlos basta para frenar la acumulación de sarro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si quedan orificios obstruidos tras el enjuague, el Departamento de Salud de Nueva Jersey recomienda limpiarlos con cuidado usando un clip o aguja, sin forzar para no agrandar la abertura ni dañar el material.

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En caso de que persistan restos, una pasta de bicarbonato de sodio con agua y un cepillo de dientes viejo puede terminar el trabajo.

Las regaderas con sarro acumulado pueden convertirse en un foco de bacterias y hongos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar cabezales desmontables: limpieza recomendada por autoridad sanitaria

El Departamento de Salud de Nueva Jersey, en su publicación Guía para quitar y limpiar un cabezal de ducha recomienda sumergir la pieza completa en un recipiente con vinagre blanco destilado y dejarla reposar toda la noche.

Antes de sumergirla, conviene retirar la malla o filtro interno si el modelo lo permite, enjuagarla por separado y cepillarla con suavidad, ya que los sedimentos también se acumulan ahí y afectan la presión.

Cuando el cabezal se puede quitar, vale la pena aprovechar para revisar también la malla interna, donde los sedimentos se acumulan sin que se note. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el remojo, el mismo organismo sugiere el mismo método para limpiar los orificios que sea aplica para los cabezales no desmontables.

Los acabados delicados —oro, níquel, negro mate— requieren un tratamiento más corto. Un máximo de 30 minutos de exposición puede ser suficiente, ya que el ácido acético puede alterar el recubrimiento si el contacto se prolonga más allá de ese límite.

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No todos los vinagres funcionan igual para limpiar la grifería: el tipo y la concentración determinan si el resultado es efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ingredientes que no se deben mezclar ni usar, según especialistas

Especialistas en fabricación recomiendan diversas soluciones. Se recomienda consultar la específica para no dañar los materiales.

American Standard prohíbe el vinagre puro y solo autoriza soluciones diluidas. Helvex indica vinagre de manzana diluido al 50% para proteger sus acabados DURAVEX.

El bicarbonato de sodio y el vinagre no deben usarse al mismo tiempo sobre la regadera: la reacción entre ambos neutraliza el efecto limpiador de los dos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Delta va más lejos: prohíbe el vinagre de manzana, los blanqueadores y cualquier producto con ácidos fuertes o abrasivos, bajo riesgo de perder la garantía.

La advertencia más seria es la mezcla de vinagre con cloro: la reacción libera gases tóxicos. La Profeco señala que esta combinación nunca debe realizarse bajo ninguna circunstancia.

La dureza del agua varía según la zona de la ciudad: a mayor concentración de minerales, más rápido se forma el sarro en la regadera. (Imagen Ilustratriva de Infobae)

Para prevenir la formación de nuevas incrustaciones, los fabricantes recomiendan secar la regadera tras cada uso y realizar un remojo corto de forma periódica —mensual, por ejemplo— para impedir que el sarro se endurezca.

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En zonas con agua muy dura, la instalación de suavizadores o filtros ataca el problema desde el suministro y alarga los intervalos entre limpiezas.