Adrián LeBarón pide a Sheinbaum pronunciarse tras propuesta de 10 años de prisión por la masacre de su familia

La FGR propuso 10 años de prisión para un implicado en la masacre de la familia LeBarón. ( FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

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Adrián LeBarón cuestionó la propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) para que un implicado en la masacre de nueve integrantes de su familia reciba una pena de 10 años de prisión, al considerar que la sanción planteada no corresponde con la magnitud de los hechos.

A través de una publicación en redes sociales, LeBarón señaló que la Fiscalía habría solicitado a un juez autorizar dicha pena para Alejandro Escárcega Adame, acusado por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

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El planteamiento de la FGR forma parte de la causa penal 361/2020 y contempla un procedimiento abreviado, de acuerdo con un acuerdo judicial fechado el 28 de septiembre de 2026.

FGR propone procedimiento abreviado para Alejandro Escárcega Adame

El documento judicial señala que durante una audiencia celebrada el 30 de julio de 2026, la Fiscalía informó que Alejandro Escárcega Adame tenía autorizado un procedimiento abreviado.

La autorización fue emitida mediante el oficio 520/2026, firmado por la titular de la unidad correspondiente. En ella se estableció una propuesta de 10 años de prisión y una multa de 250 días, equivalente a 21,720 pesos.

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La propuesta corresponde específicamente al delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, por el cual se sigue el proceso penal contra Escárcega Adame.

El acuerdo fue incorporado al expediente después de que la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, notificara al Tribunal de Enjuiciamiento sobre lo ocurrido durante aquella audiencia.

Adrián LeBarón cuestiona la sanción propuesta por la Fiscalía

Tras conocer la propuesta, Adrián LeBarón expresó su desacuerdo con la posibilidad de que el acusado reciba una pena de 10 años.

El integrante de la familia afectada señaló que esa cantidad de tiempo representa, en su opinión, una sanción insuficiente frente a las nueve personas asesinadas durante el ataque.

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También cuestionó que la pena pueda ser presentada como una forma de justicia para las familias afectadas y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum pronunciarse sobre el caso.

Entre los puntos señalados por LeBarón se encuentran:

La propuesta de 10 años de prisión para Alejandro Escárcega Adame.

La multa contemplada de 250 días , equivalente a 21,720 pesos .

El señalamiento de que el procedimiento corresponde a un delito de delincuencia organizada relacionado con delitos contra la salud.

La exigencia de que se considere el impacto de la masacre en las familias afectadas.

La petición a Claudia Sheinbaum para que se pronuncie sobre el caso.

La masacre de la familia LeBarón ocurrió en noviembre de 2019

Los hechos a los que se refiere Adrián LeBarón ocurrieron el 4 de noviembre de 2019, cuando un grupo armado atacó a integrantes de la familia LeBarón que se desplazaban en vehículos por una zona cercana a los límites de Sonora y Chihuahua.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados, tres mujeres adultas y 14 menores de edad salieron de la comunidad de La Mora, en el municipio de Bavispe, Sonora. La caravana estaba integrada por tres vehículos.

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Dos de los grupos tenían como destino el municipio de Galeana, Chihuahua, mientras que otro vehículo se dirigía hacia Phoenix, Arizona.

Los vehículos fueron interceptados alrededor de las 13:00 horas, tiempo de la Montaña, en un camino de terracería entre las comunidades de San Miguelito, Sonora, y Pancho Villa, Chihuahua.

El ataque provocó la muerte de tres mujeres y seis niños, mientras que otros menores resultaron lesionados.

Juez dará vista a las partes antes de resolver

El documento judicial establece que, debido a la etapa procesal en la que se encuentra la causa penal, se dio vista a las partes involucradas para que manifiesten lo que consideren pertinente.

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Las partes cuentan con un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación para presentar sus manifestaciones. Posteriormente, el Tribunal de Enjuiciamiento determinará lo que corresponda.

Por lo tanto, la pena de 10 años mencionada por Adrián LeBarón aparece en el expediente como una propuesta dentro de un procedimiento abreviado, y el documento consultado no establece que dicha sanción haya quedado todavía impuesta de manera definitiva.

La postura de LeBarón se suma así al proceso judicial que continúa alrededor de uno de los ataques que provocaron la muerte de nueve integrantes de su familia en 2019.

En su mensaje, sostuvo que el paso del tiempo no elimina las consecuencias para los familiares de las víctimas y pidió que el caso sea atendido tomando en cuenta el daño ocasionado.

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