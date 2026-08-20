Trágica discusión entre pareja: se pelean, lo desarma y mata en Azcapotzalco

Ana de 24 años le disparó a Armando con un arma tras una fuerte pelea, los policías llegaron y la encontraron con diversos golpes en el cuerpo y ella declaró que desarmó a su pareja para defenserse Foto: Maps

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Un hombre de 26 años murió y una mujer fue detenida la mañana de hoy en la colonia San Andrés de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX), tras una pelea dentro de la vivienda que compartían. De forma preliminar, ella habría disparado después de ser agredida durante la discusión, una versión que todavía no estaba confirmada por autoridades.

El hecho ocurrió en el cruce de la calle Ticomán y Campo Escolín, a la altura del número 60, donde el hombre, identificado como Armando, llegó al domicilio y lo esperaba Ana, su pareja de 24 años. En ese punto, ella le pidió que la dejara irse a casa de sus padres porque quería volver a vivir con ellos.

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La petición detonó un intercambio de palabras que escaló a una confrontación física. Durante la pelea, Armando la golpeó con la cacha de un arma que solía portar, de acuerdo con la versión recabada en el lugar.

Herida, Ana logró desarmarlo y accionó la pistola contra él. Las detonaciones y los gritos alertaron a vecinos de la zona, que pidieron apoyo de la policía para atender lo que se reportaba como una pelea de pareja.

Una pareja mexicana urbana mantiene una acalorada discusión, gesticulando con evidente frustración en su sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los policías llegaron al domicilio, encontraron a Armando inconsciente y con manchas de sangre. Solicitaron la presencia de paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales.

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En el mismo sitio, Ana fue localizada con golpes visibles en el cuerpo. Fue atendida por las lesiones y después la trasladaron ante la agencia ministerial para quedar a disposición mientras se investigaba el homicidio.

Una mano empuña una pistola semiautomática de color negro que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información inicial apuntaba a que el disparo ocurrió después de la agresión y en el contexto de la discusión dentro de la casa. La versión se mantenía como preliminar y quedaba sujeta a la confirmación oficial conforme avanzaran las diligencias y las entrevistas correspondientes.

Un hombre de 27 años murió tras una pelea en una casa de la colonia San Andrés , en Azcapotzalco .

La mujer, identificada como Ana , fue hallada golpeada, atendida y trasladada ante la autoridad ministerial.

El hecho ocurrió en Ticomán y Campo Escolín, y la hipótesis inicial señalaba un disparo tras una agresión, aún sin confirmación oficial.

Una mujer alza un objeto con la intención de agredir a su esposo, quien retrocede en una escena que ilustra violencia interpersonal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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