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Trágica discusión entre pareja: se pelean, lo desarma y mata en Azcapotzalco

Alrededor de las 8 de la mañana de este jueves comenzaron los gritos entre la pareja, poco después de las 9 llegaron los policías que encontraron a Ana golpeada y a Armando muerto por disparo de arma de fuego

Ana de 24 años le disparó a Armando con un arma tras una fuerte pelea, los policías llegaron y la encontraron con diversos golpes en el cuerpo y ella declaró que desarmó a su pareja para defenserse Foto: Maps
Ana de 24 años le disparó a Armando con un arma tras una fuerte pelea, los policías llegaron y la encontraron con diversos golpes en el cuerpo y ella declaró que desarmó a su pareja para defenserse Foto: Maps
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Un hombre de 26 años murió y una mujer fue detenida la mañana de hoy en la colonia San Andrés de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX), tras una pelea dentro de la vivienda que compartían. De forma preliminar, ella habría disparado después de ser agredida durante la discusión, una versión que todavía no estaba confirmada por autoridades.

El hecho ocurrió en el cruce de la calle Ticomán y Campo Escolín, a la altura del número 60, donde el hombre, identificado como Armando, llegó al domicilio y lo esperaba Ana, su pareja de 24 años. En ese punto, ella le pidió que la dejara irse a casa de sus padres porque quería volver a vivir con ellos.

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La petición detonó un intercambio de palabras que escaló a una confrontación física. Durante la pelea, Armando la golpeó con la cacha de un arma que solía portar, de acuerdo con la versión recabada en el lugar.

Herida, Ana logró desarmarlo y accionó la pistola contra él. Las detonaciones y los gritos alertaron a vecinos de la zona, que pidieron apoyo de la policía para atender lo que se reportaba como una pelea de pareja.

Primer plano de un hombre y una mujer gritándose mutuamente, con expresiones de enojo, en una sala con un sofá gris al fondo.
Una pareja mexicana urbana mantiene una acalorada discusión, gesticulando con evidente frustración en su sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los policías llegaron al domicilio, encontraron a Armando inconsciente y con manchas de sangre. Solicitaron la presencia de paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales.

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En el mismo sitio, Ana fue localizada con golpes visibles en el cuerpo. Fue atendida por las lesiones y después la trasladaron ante la agencia ministerial para quedar a disposición mientras se investigaba el homicidio.

Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
Una mano empuña una pistola semiautomática de color negro que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información inicial apuntaba a que el disparo ocurrió después de la agresión y en el contexto de la discusión dentro de la casa. La versión se mantenía como preliminar y quedaba sujeta a la confirmación oficial conforme avanzaran las diligencias y las entrevistas correspondientes.

  • Un hombre de 27 años murió tras una pelea en una casa de la colonia San Andrés, en Azcapotzalco.
  • La mujer, identificada como Ana, fue hallada golpeada, atendida y trasladada ante la autoridad ministerial.
  • El hecho ocurrió en Ticomán y Campo Escolín, y la hipótesis inicial señalaba un disparo tras una agresión, aún sin confirmación oficial.
Siluetas oscuras de una mujer levantando un objeto sobre un hombre que se inclina hacia atrás, sobre un fondo liso y claro.
Una mujer alza un objeto con la intención de agredir a su esposo, quien retrocede en una escena que ilustra violencia interpersonal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Violentómetro: el mecanismo que evalúa la violencia contra las mujeres en relaciones amorosas

La Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género ha lanzado una innovadora herramienta denominada Violentómetro, diseñada para identificar y prevenir diversas formas de violencia en situaciones cotidianas. Esta iniciativa se presenta como un recurso gráfico y educativo, en formato de regla, que propone una clasificación de actitudes y comportamientos violentos que a menudo pasan inadvertidos o son mal interpretados en entornos familiares, laborales y educativos.

El Violentómetro se estructura en tres niveles diferenciados por colores, representando una escala de actitudes que pueden constituir una señal de alarma o un “foco rojo”. Este instrumento no solo busca concienciar sobre la progresión de la violencia en sus diversas manifestaciones, sino que también ofrece la posibilidad de identificar de manera intercalada dichas conductas, rompiendo con el mito de que las mismas deben seguir un orden secuencial para ser consideradas relevantes.

El desarrollo de esta herramienta es un reflejo de la creciente preocupación por las dinámicas de violencia que se gestan en el día a día, y la urgente necesidad de contar con recursos prácticos que permitan su detección y abordaje eficaz.

Violentómetro foto: IPN
Violentómetro foto: IPN

El Violentómetro no solo se erige como un recurso valioso para instituciones educativas sino también como un instrumento de empoderamiento para individuos, facilitando la identificación de prácticas nocivas en diferentes ámbitos de convivencia. Su implementación supone un paso adelante en la lucha contra la violencia de género, ofreciendo estrategias concretas para su reconocimiento y prevención.

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