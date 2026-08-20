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Protección desde el diseño de plataformas: la propuesta en México para blindar a niños y jóvenes de los riesgos digitales

El SIPINNA busca regular y establecer responsabilidad por el diseño técnico que favorece el uso excesivo o la exposición a riesgos

Niños en la escuela
School children in uniforms in class with tablets
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La tecnología debe diseñarse para proteger a la niñez y no para generar dependencia, sostiene el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), quien respalda la discusión que abrió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para analizar el uso de dispositivos y plataformas digitales entre la niñez y juventudes en México.

SIPINNA participa con 24 propuestas, orientadas a que se modifique la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la ley en telecomunicaciones, para que en ellas se delimiten las responsabilidades sobre el diseño y funcionamiento de las plataformas.

Propuesta busca seguridad desde el diseño

El organismo advierte que la discusión debe centrarse en construir entornos digitales seguros y no solo en decidir qué dispositivos pueden usarse en las escuelas. SIPINNA aclara que no busca regular contenidos ni limitar la libertad de expresión, sino responsabilizar sobre el diseño técnico de plataformas que favorecen el uso excesivo o la exposición a riesgos.

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SIPINNA plantea acciones para resguardar a niñas, niños y adolescentes ante posibles riesgos de explotación comercial, incluyendo la monetización en la que participen. Propone la creación de una Comisión Institucional que incluya su participación y se integren a ella la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y las Procuradurías de Protección. Esta comisión supervisará una implementación gradual en las plataformas, dependiendo del número de usuarios en México, con plazos de 180, 270 o 365 días.

Tres niños, dos varones y una niña, utilizan una tableta, otra tableta y un teléfono inteligente. Íconos de redes sociales como corazones, pulgares y burbujas de texto flotan alrededor con números.
Tres niños interactúan con dispositivos digitales mientras iconos de redes sociales flotan a su alrededor en una ilustración de acuarela - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia tendrá que emitir lineamientos técnicos en un plazo de 180 días después de la entrada en vigor y realizar evaluaciones a los 18 meses y a los tres años. El SIPINNA sumará la perspectiva de derechos y el interés superior de la niñez en la regulación y supervisión del sector.

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Esta propuesta se alinea con la Observación general número 25 del Comité de los Derechos del Niño, que subraya la relevancia de garantizar seguridad, privacidad y protección en los servicios digitales diseñados para niñas y niños.

Unión Europea como punto de referencia para resguardar infancias

Las acciones propuestas están alineadas con las medidas implementadas en la Unión Europea para abordar riesgos derivados del diseño de servicios digitales.

El SIPINNA subraya que la responsabilidad no debe recaer solo en los menores de edad, familias o docentes, sino también en quienes diseñan, desarrollan y gestionan las plataformas y servicios digitales. Por ejemplo, la UE regula principalmente a proveedores y plataformas; asimismo, ha delimitado una edad mínima para que se pueda acceder a redes sociales, así como acciones que verifiquen la edad, con el objetivo de reducir el acceso a contenido pornográfico, entre otros.

Ocho niños interactúan con pantallas y tabletas dentro de un anillo de piezas de puzle. El anillo tiene iconos de comunicación, video, seguridad, lectura y protección. Arriba, una familia.
Niños y niñas exploran contenidos en pantallas digitales dentro de una barrera circular compuesta por piezas de puzle que simbolizan derechos y seguridad, con un icono de familia en la parte superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el posicionamiento menciona que la protección digital debe estar presente desde el desarrollo de las plataformas, no después de que ocurra algún daño contra las infancias y juventudes.

En este marco, SIPINNA respalda la consulta que realizará la Secretaría de Educación Pública (SEP) con maestras y maestros los días 24 y 25 de agosto de 2026 sobre el uso de dispositivos y plataformas digitales en las escuelas. La experiencia de quienes viven diariamente la realidad de las aulas es fundamental para comprender cómo su uso intensivo puede incidir en el aprendizaje, la salud, la convivencia y el desarrollo integral.

Para SIPINNA, la discusión no debe limitarse a determinar qué dispositivos pueden utilizarse en las escuelas. El reto es construir entornos digitales seguros que coloquen en el centro el interés superior de la niñez.

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