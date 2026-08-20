México
Agregar Infobae enGoogle

Resultados del examen de control: la UNAM confirma la fecha del incio de clases para aspirantes seleccionados

La Máxima Casa de Estudios repitió su examen de admisión en sedes foráneas y la CDMX

(FB/UNAM.MX.Oficial)
(FB/UNAM.MX.Oficial)
Guardar

El anuncio sobre la fecha de inicio de clases para aspirantes seleccionados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) marcó el cierre de una jornada en la que se evaluaron a miles de jóvenes en la Ciudad de México.

Mientras que los resultados del examen de control se darán a conocer en el último fin de semana del mes presente, las clases para los aspirantes seleccionados de la UNAM comenzarán el lunes 31 de agosto.

Al finalizar el octavo turno de aplicación del examen, la cifra de participantes superaba las 36 mil personas en las cuatro sedes asignadas, según el corte realizado a las 17:30 horas.

PUBLICIDAD

La mitad de quienes presentaron el examen obtendrán el ingreso a la licenciatura, de acuerdo con estimaciones compartidas por el rector.

Este resultado refleja tanto la magnitud de la convocatoria como el alto nivel de competencia entre los aspirantes.

Ilustración de la UNAM y estudiantes, cifra de 36.000 aspirantes, calendario, computadora, balanza, ojo con lupa, aula, engranaje y libro.
Una infografía detalla el proceso de ingreso a la UNAM en México, mostrando 36.000 aspirantes, la fecha de inicio de clases y las medidas de transparencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los exámenes de control, recalcó el rector, buscan asegurar que los estudiantes admitidos sean quienes han demostrado un verdadero compromiso con su formación.

A quienes no lograron un lugar, les recomendó insistir y buscar otras alternativas dentro de la misma universidad, como maestrías, especializaciones o cursos de educación continua.

“La Universidad mantiene sus puertas abiertas”, afirmó, y destacó que la institución está diseñada para recibir a todos los mexicanos.

Proceso de ingreso y retos presupuestales

El rector enfatizó la necesidad de incrementar el presupuesto de la UNAM en un punto porcentual por encima de la inflación prevista.

Este aumento permitiría fortalecer tanto la infraestructura educativa como la investigación científica dentro de la universidad.

Además, hizo hincapié en que la cobertura actual de la educación superior todavía no satisface la demanda existente en México.

Para enfrentar este desafío, propuso un trabajo conjunto entre las instituciones de nivel superior y el gobierno federal, así como una labor de orientación vocacional que incentive a los jóvenes a optar por carreras con menor demanda.

PUBLICIDAD

El rector fue enfático al descartar cualquier incremento en las cuotas universitarias como vía para obtener más recursos.

CIUDAD DE MÉXICO, 17AGOSTO2026.- Aspirantes ingresaron al Palacio de los Deportes para la aplicación del examen de control presencial en como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 17AGOSTO2026.- Aspirantes ingresaron al Palacio de los Deportes para la aplicación del examen de control presencial en como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Recordó que la gratuidad en la educación pública está garantizada por la Constitución y que la discusión sobre cuotas está superada desde hace años.

Revisión de los procedimientos de ingreso

El Concurso de Ingreso a la Licenciatura 2026-2027/1 abre la puerta a una revisión integral de los procedimientos de admisión.

Entre los temas a analizar se encuentran la actualización del examen, la posible incorporación de tecnología en el proceso y la valoración de los beneficios de mantener exámenes presenciales en ciertos casos.

Se prevé que a principios de septiembre, la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Ingreso emita un informe con recomendaciones para el ciclo escolar 2026-2027/1.

El rector subrayó que la universidad permanece atenta a esas sugerencias, con el objetivo de mejorar la experiencia y la equidad en el acceso.

UNAM detecta 22 casos de supuesta trampa

UNAM busca recuperar certeza con nuevo examen de admisión.
UNAM busca recuperar certeza con nuevo examen de admisión.

Entre los miles de aspirantes que acudieron a la convocatoria extraordinaria de la UNAM para presentar el examen presencial, se identificaron 22 casos de presunta trampa.

Estos incidentes ocurrieron en una de las sedes principales, el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, donde se congregaron más de 30 mil personas.

El rector Leonardo Lomelí confirmó en rueda de prensa que, tras la crisis por el uso de inteligencia artificial en la evaluación digital, la Universidad Nacional Autónoma de México optó por repetir el proceso de admisión de manera presencial.

La medida buscó garantizar la transparencia luego de detectar irregularidades y resultados atípicos en el examen en línea.

Temas Relacionados

UNAMExamen de controlmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las últimas previsiones para Tijuana: temperatura, lluvias y viento este 20 de agosto

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Las últimas previsiones para Tijuana: temperatura, lluvias y viento este 20 de agosto

Conoce como estará el clima de este 20 de agosto en Guadalajara

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Conoce como estará el clima de este 20 de agosto en Guadalajara

Clima en Cancún: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Cancún: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Ciudad de México: el pronóstico del tiempo para este 20 de agosto

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Ciudad de México: el pronóstico del tiempo para este 20 de agosto

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de agosto: por fuertes lluvias y posible caída de granizo se activa la Alerta Amarilla

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de agosto: por fuertes lluvias y posible caída de granizo se activa la Alerta Amarilla
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Operativo federal en Michoacán suma 12 detenidos, incluidos familiares del “Tío Lako”, jefe regional del CJNG

Esposa del contralmirante Fernando Farías pide a Sheinbaum y a Harfuch que cuiden su integridad durante deportación a México

De promotor de Morena a acusado: quién es Fausto Corrales, el hombre que estuvo con Héctor Melesio Cuén el día que lo asesinaron

Capturan a Fausto Corrales, testigo del secuestro de “El Mayo” Zambada y la muerte de Melesio Cuén

ENTRETENIMIENTO

Fans de Kenia Os se lanzan contra Belinda por “no pagarle al SAT”

Fans de Kenia Os se lanzan contra Belinda por “no pagarle al SAT”

¿Flor Vigna y Ese Pérez son sólo amigos? Así definen su relación

Karina Torres explica el origen de su canal y por qué se enfocó en contenido de viajes

José Eduardo Derbez y Sofía Castro nos cuentan todo de “Hotel todo incluido”, su nueva serie

Susana González: Quién es el papá de su hija Susana Elías que debuta en telenovelas

DEPORTES

Cruz Azul con la obligación de ganar ante un Atlas que busca sorprender en el Azteca

Cruz Azul con la obligación de ganar ante un Atlas que busca sorprender en el Azteca

Papá de la Hormiga González confirma que llegará al Olympiacos y revela los motivos detrás de su decisión

Aficionados de Chivas llaman “mercenario” a la Hormiga González por irse al Olympiacos sin haber ganado la Liga MX

Centralización de derechos de transmisión: el plan que podría modificar a la Liga MX antes de 2028

Sergio Dipp lanza dura crítica sobre el futbol de Grecia ante la posible salida de la Hormiga González