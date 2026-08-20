Resultados del examen de control: la UNAM confirma la fecha del incio de clases para aspirantes seleccionados

(FB/UNAM.MX.Oficial)

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El anuncio sobre la fecha de inicio de clases para aspirantes seleccionados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) marcó el cierre de una jornada en la que se evaluaron a miles de jóvenes en la Ciudad de México.

Mientras que los resultados del examen de control se darán a conocer en el último fin de semana del mes presente, las clases para los aspirantes seleccionados de la UNAM comenzarán el lunes 31 de agosto.

Al finalizar el octavo turno de aplicación del examen, la cifra de participantes superaba las 36 mil personas en las cuatro sedes asignadas, según el corte realizado a las 17:30 horas.

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La mitad de quienes presentaron el examen obtendrán el ingreso a la licenciatura, de acuerdo con estimaciones compartidas por el rector.

Este resultado refleja tanto la magnitud de la convocatoria como el alto nivel de competencia entre los aspirantes.

Una infografía detalla el proceso de ingreso a la UNAM en México, mostrando 36.000 aspirantes, la fecha de inicio de clases y las medidas de transparencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los exámenes de control, recalcó el rector, buscan asegurar que los estudiantes admitidos sean quienes han demostrado un verdadero compromiso con su formación.

A quienes no lograron un lugar, les recomendó insistir y buscar otras alternativas dentro de la misma universidad, como maestrías, especializaciones o cursos de educación continua.

“La Universidad mantiene sus puertas abiertas”, afirmó, y destacó que la institución está diseñada para recibir a todos los mexicanos.

Proceso de ingreso y retos presupuestales

El rector enfatizó la necesidad de incrementar el presupuesto de la UNAM en un punto porcentual por encima de la inflación prevista.

Este aumento permitiría fortalecer tanto la infraestructura educativa como la investigación científica dentro de la universidad.

Además, hizo hincapié en que la cobertura actual de la educación superior todavía no satisface la demanda existente en México.

Para enfrentar este desafío, propuso un trabajo conjunto entre las instituciones de nivel superior y el gobierno federal, así como una labor de orientación vocacional que incentive a los jóvenes a optar por carreras con menor demanda.

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El rector fue enfático al descartar cualquier incremento en las cuotas universitarias como vía para obtener más recursos.

CIUDAD DE MÉXICO, 17AGOSTO2026.- Aspirantes ingresaron al Palacio de los Deportes para la aplicación del examen de control presencial en como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Recordó que la gratuidad en la educación pública está garantizada por la Constitución y que la discusión sobre cuotas está superada desde hace años.

Revisión de los procedimientos de ingreso

El Concurso de Ingreso a la Licenciatura 2026-2027/1 abre la puerta a una revisión integral de los procedimientos de admisión.

Entre los temas a analizar se encuentran la actualización del examen, la posible incorporación de tecnología en el proceso y la valoración de los beneficios de mantener exámenes presenciales en ciertos casos.

Se prevé que a principios de septiembre, la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Ingreso emita un informe con recomendaciones para el ciclo escolar 2026-2027/1.

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El rector subrayó que la universidad permanece atenta a esas sugerencias, con el objetivo de mejorar la experiencia y la equidad en el acceso.

UNAM detecta 22 casos de supuesta trampa

UNAM busca recuperar certeza con nuevo examen de admisión.

Entre los miles de aspirantes que acudieron a la convocatoria extraordinaria de la UNAM para presentar el examen presencial, se identificaron 22 casos de presunta trampa.

Estos incidentes ocurrieron en una de las sedes principales, el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, donde se congregaron más de 30 mil personas.

El rector Leonardo Lomelí confirmó en rueda de prensa que, tras la crisis por el uso de inteligencia artificial en la evaluación digital, la Universidad Nacional Autónoma de México optó por repetir el proceso de admisión de manera presencial.

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La medida buscó garantizar la transparencia luego de detectar irregularidades y resultados atípicos en el examen en línea.