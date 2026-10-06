SRE exhibe falla del gobierno de Kuri: no solicitó aval de Seguridad Nacional para academia policial con embajador Ronald Johnson

Gobenador Mauricio Kuri y embajador Ronald Johnson al colocar primera piedra en academia policial. (Facebook: Gobierno de Querétaro)

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el gobierno de Querétaro no solicitó el aval del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, antes de construir una academia policial en cooperación con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson.

La dependencia difundió este 5 de octubre una nota informativa con la que responde a los cuestionamientos que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo horas antes, en la mañanera, sobre el proyecto.

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El documento aclara el procedimiento que toda entidad federativa debe seguir cuando busca capacitación o cooperación en seguridad con un gobierno extranjero. Conforme a la Ley de Seguridad Nacional, es obligatorio solicitar el visto bueno previo del GANSEG antes de ejecutar cualquier proyecto de ese tipo.

Querétaro sí informó visita de Ronald Johnson, pero tuvo una falla

Ronald Johnson anuncia nueva Academia Internacional de Seguridad en Querétaro. (Redes sociales)

El GANSEG funciona como filtro institucional para todo acuerdo de seguridad entre estados mexicanos y gobiernos extranjeros. Su función es evitar que gobiernos locales negocien directamente con potencias como Estados Unidos en temas que por ley son competencia exclusiva de la Federación, sin supervisión del Gobierno federal.

La Cancillería precisa en su nota que acompaña a los gobiernos estatales y municipales en estas gestiones. El trámite existe para facilitar la coordinación, no para bloquearla, pero Querétaro nunca llegó a esa instancia, según la SRE.

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La dependencia reconoce que recibió, el 25 de septiembre, un oficio del gobierno de Querétaro que informaba sobre la visita de Johnson, prevista para el 2 de octubre, con el propósito de abordar “diversos temas de interés común”. El documento, firmado por el gobernador Mauricio Kuri González, precisaba que el encuentro “no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia”.

Ronald Johnson anuncia nueva Academia Internacional de Seguridad en Querétaro. (Redes sociales)

Kuri describió la visita como un acto protocolario. La SRE contradice esa versión en el punto 3 de su nota: la Academia Internacional de Capacitación Policial, cuya primera piedra se colocó durante la visita, “es un proyecto que prevé cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero”, por lo que correspondía presentarlo ante el GANSEG antes de iniciar cualquier obra.

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La Cancillería describió la relación bilateral en seguridad como una colaboración basada en “el respeto a la soberanía y la integridad territorial, el respeto y la confianza mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación”, conducida a través de canales institucionales del Gobierno de México.

El proyecto cuestionado contempla una inversión de 30 millones de pesos por parte del gobierno de Querétaro, con conclusión prevista para enero de 2027.

El llamado del canciller Velasco al gobernador Kuri

Gobenador Mauricio Kuri y embajador Ronald Johnson. (Facebook: Gobierno de Querétaro)

La SRE también informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller Roberto Velasco Álvarez habló con el gobernador Mauricio Kuri y le envió un oficio en el que ofrece el acompañamiento de la Cancillería en las gestiones pendientes ante el GANSEG.

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Sheinbaum había cuestionado el acto durante su conferencia matutina del lunes, al señalar que ni la Secretaría de la Defensa ni el Gabinete de Seguridad federal ni la propia Cancillería fueron invitados al evento con el embajador estadounidense.

Sin embargo, el acto se realizó en el Complejo de Seguridad RHINO, sede de la Secretaría de Seguridad de Querétaro y sí hubo representantes de seguridad del Gobierno central.

Asistieron el capitán primero David Valadez Arenas, en representación del general brigadier de la Guardia Nacional en Querétaro, Ricardo Meléndrez; el general brigadier Aldo Raúl Gómez Quintero, comandante interino de la 17ª Zona Militar; y el delegado de la Fiscalía General de la República en Querétaro, Javier Rodríguez Uribe. Los tres estuvieron sentados en el templete junto al gabinete estatal, mientras Kuri y Johnson encabezaron la colocación de la primera piedra.

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Iován Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro, explicó el propósito del proyecto: “Este centro de capacitación internacional está concebido para recibir capacitación especializada de agencias de Estados Unidos y ponerla al alcance de instituciones mexicanas de seguridad pública”.

La academia se suma a tensiones previas entre Sheinbaum y Johnson

La mandataria federal cuestionó que Ronald Johnson y Mauricio Kuri participaran en la colocación de la primera piedra de un centro de entrenamiento policial sin convocar a dependencias federales de seguridad y relaciones exteriores

El episodio no es el primer desacuerdo público entre la presidenta y el diplomático estadounidense. El pasado 29 de abril, Washington lanzó una acusación y pedido de extradición contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa bajo licencia, junto con otros nueve funcionarios de ese estado, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Sheinbaum calificó entonces la acusación como un movimiento político por falta de pruebas: “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, afirmó el 30 de abril.

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El 2 de junio ocurrió otro episodio de fricción. Un día después de que Sheinbaum usara el aniversario de su victoria electoral para cerrar filas con Morena frente a la crisis de Sinaloa, Johnson sostuvo en redes sociales que la lucha contra los cárteles debería unir a ambos países en vez de dividirlos: “Cada momento que dedicamos a convertir este desafío [...] en una discusión política es una oportunidad perdida”.

Sheinbaum respondió marcando límites al embajador: “Es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países”.

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Posteriormente, este mismo lunes también contradijo la versión del funcionario estadounidense al afirmar que el despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas en la frontera de Tamaulipas fue debido a un ataque a la Guardia Costera del lado mexicano.