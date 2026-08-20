México
Agregar Infobae enGoogle

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 20 de agosto

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Guardar

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Este es el reporte del Metrobús en la última hora

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios de operación del Metrobús

Unidad eléctrica del Metrobús. (Twitter @Capuano)
Unidad eléctrica del Metrobús. (Twitter @Capuano)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

PUBLICIDAD

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Taxista de CDMX intenta evadir caseta y termina impactado por sistema antievasión en la Peñón-Texcoco

El conductor intentó cruzar la plaza de cobro sin pagar y empujó la pluma con su vehículo, pero activó una barrera metálica que emergió del pavimento y terminó dañando severamente la unidad

Taxista de CDMX intenta evadir caseta y termina impactado por sistema antievasión en la Peñón-Texcoco

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de agosto

Filtran chat de senadores de Morena donde Ricardo Sheffield y Reyes Carmona se pelean por la candidatura a la alcaldía de León

El pleito de los morenistas derivó en acusaciones de financiamiento irregular, cuestionamientos de residencia y denuncias cruzadas al interior del partido

Filtran chat de senadores de Morena donde Ricardo Sheffield y Reyes Carmona se pelean por la candidatura a la alcaldía de León

Así está la calidad del aire de la CDMX este 20 de agosto

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Así está la calidad del aire de la CDMX este 20 de agosto

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 20 de agosto: lluvias afectarán varias regiones

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 20 de agosto: lluvias afectarán varias regiones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Guerrero, el clan familiar de “El Tío Lako” que se alió con “El Mencho” y el CJNG para dominar Michoacán

Los Guerrero, el clan familiar de “El Tío Lako” que se alió con “El Mencho” y el CJNG para dominar Michoacán

¿Quiénes son los hijos de Heraclio Guerrero Martínez, ‘El Tío Lako’, líder regional del CJNG en Michoacán y Jalisco?

Narcocorridos revelan quién es ‘El Tío Lako’ del CJNG: los Guerrero, 200 pistoleros y el asesinato de un candidato a alcalde

De Teo González a Los Alegres del Barranco: así fue la noche en que artistas animaron los XV años de la hija del ‘Tío Lako’

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: por primera vez Cynthia, Yahir, Ese Pérez y Brianda nominados, mientras que Ernesto, Flor, Moises y Masad encaran de nuevo la placa

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: por primera vez Cynthia, Yahir, Ese Pérez y Brianda nominados, mientras que Ernesto, Flor, Moises y Masad encaran de nuevo la placa

Nicola Porcella critica a La Casa de los Famosos México por meter demasiados influencers: “Tanto creador de contenido no era”

William Valdés, exconductor de Hoy y VLA, reacciona a la muerte de tres amigos en accidente aéreo

Ese Pérez confiesa que le tiene rabia a Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México 2026

RAM y Nite en el Candelabrum Metal Fest 2026: el debut en México de dos bandas del heavy metal internacional

DEPORTES

Vanessa Huppenkothen rompe el silencio tras escapar de presuntos montachoques en CDMX

Vanessa Huppenkothen rompe el silencio tras escapar de presuntos montachoques en CDMX

Vanessa Huppenkothen transmite en vivo persecución en calles de CDMX: “Si me matan, fue este cabr...”

Hormiga González al Olympiacos: cómo le ha ido a los mexicanos que han jugado en el club griego

Debut de Rafa Márquez provoca que 50 mil personas agoten los boletos para el México vs Colombia

Cruz Azul con la obligación de ganar ante un Atlas que busca sorprender en el Azteca