Checo Pérez vuelve a Singapur, el circuito donde escribió una de sus grandes victorias en la Fórmula 1

"Checo" Pérez alza el trofeo de campeón tras ganar el Gran Premio de Singapur. Circuito Marina Bay, Singapur. 2 de octubre de 2022. REUTERS/Edgar Su

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Sergio Michel Pérez Mendoza tiene una cita especial en la moderna y próspera República de Singapur, nación donde consiguió una de sus seis victorias de la Fórmula Uno en el año del 2022 bajo los colores de Red Bull Racing.

En una carrera contrarreloj marcado por la constante lluvia que afectó a múltiples competidores en Marina Bay, la cátedra de Checo Pérez le concedió su cuarta victoria en el Gran Circo, la tercera que obtuvo con la escudería austriaca y la segunda en la temporada 2022 tras el Gran Premio de Mónaco.

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“Así es como lo hacemos, hombre. Cerramos la boca y trabajamos duro. Este es el estilo mexicano, bien hecho chicos”, expresó Sergio Checo Pérez en la comunicación por radio al conseguir el triunfo en el Gran Premio de Singapur en un duelo espectacular frente al Ferrari de Charles Leclerc.

La victoria del 2022 que convirtió a Singapur en una jornada especial para Checo Pérez en la Fórmula 1

El mexicano ganó en Marina Bay con Red Bull Racing. REUTERS/Caroline Chia

El inicio de aquella carrera en Singapur se demoró más de una hora por la intensidad de lluvia en Marina Bay. La pista mojada exigió neumáticos intermedios y convirtió cada relanzamiento en una prueba de precisión para Sergio Pérez al arrancar P2, detrás del monegasco Charles Leclerc.

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Checo fue disparado cual cohete para tomar la punta antes de la primera curva. En ese momento, el piloto mexicano tuvo que controlar la carrera en Singapur sin margen de error. Su perfecta conducción lo hizo tomar distancia de hasta 7 segundos sobre Leclerc y el ingreso del auto insignia ayudó a mantener el liderato en períodos de banderas amarillas.

Al acabar el tiempo en el reloj, una vuelta separó a Sergio Pérez de otra victoria en la Fórmula Uno, quien había sufrido una sanción de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), por 5 segundos por alejarse más de 10 autos del Safety Car en una de las neutralizaciones.

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El resultado también dejó una imagen de la capacidad de Pérez Mendoza en carreras con condiciones adversas. El tapatío debió administrar la degradación de los neumáticos, los reinicios y una investigación que quedó abierta hasta después de la competencia.

Al tomar la bandera a cuadros, Checo afirmó haber hecho su “mejor actuación” en la Fórmula Uno durante una etapa en la que comenzaron a llover las críticas por su desempeño en Red Bull Racing, en su segundo año tras ocupar el asiento de Alexander Albon, vigente corredor de Williams Racing.

Cadillac eligió la experiencia de Checo Pérez para su debut en la Fórmula 1

El piloto mexicano demostró su título de rey en Azerbaiyán (X / Sergio Pérez )

Marina Bay recibirá de nueva cuenta al mexicano, Sergio Checo Pérez, uno de los pilotos ganadores del Gran Premio de Singapur tras un año fuera de la Fórmula Uno al no conseguir un asiento a causa de su salida de Red Bull Racing, oficialmente el 18 de diciembre del 2024.

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Al querer volver al Máximo Circuito, la nueva escudería Cadillac Fórmula One Team abrió una vacante para Checo Pérez por su experiencia, capacidad técnica y conocimiento del desarrollo de un auto y unidad de potencia para esta campaña 2026.

Sin embargo en esta edición del GP de Marina Bay, se presentará un contexto distinto para el Ministro de Defensa. Checo Pérez no tendrá un auto preparado para pelear de manera habitual por victorias, como sí ocurrió durante su etapa con Red Bull Racing.

Su objetivo en Cadillac F1 es aprovechar las oportunidades que pueda ofrecer una fecha de alta exigencia y con pocas sesiones de preparación para alcanzar la zona de puntos que todavía se le niega al jalisciense después de 15 rondas en la campaña en curso de la Fórmula Uno.

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Resultados de Checo Pérez en lo que va de la temporada 2026 de la F1

El piloto nacional espera de lleno para dar arranque a uno de sus grandes premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran Premio de Australia : 16º lugar.

Gran Premio de China : 15º plaza.

Gran Premio de Japón : 17º escalón.

Gran Premio de Miami : 16º posición.

Gran Premio de Canadá : Abandonó la carrera.

Gran Premio de Mónaco : 15º puesto (por sanción de 10 segundos).

Gran Premio de Barcelona : 14º ocupación,

Gran Premio de Austria : 21º cupo.

Gran Premio de Gran Bretaña : 14º escalón.

Gran Premio de Bélgica : Abandonó el gran premio.

Gran Premio de Hungría : Abandonó la competencia.

Gran Premio de Países Bajos : 15º sitio.

Gran Premio de Italia : 18º nivel.

Gran Premio de España : Abandonó la competición

Gran Premio de Azerbaiyán: 14º lugar

El Gran Premio de la Ciudad de México espera a Checo Pérez el 1 de noviembre

El Gobierno CDMX invitó al Show Run de Checo Pérez en F1 (Karina Hernández / Infobae)

Falta menos de un mes para que el piloto de Guadalajara, Sergio Michel Pérez Mendoza, conduzca frente al público capitalino en el Autódromo Hermanos Rodríguez en una nueva versión oficial del Gran Premio de la Ciudad de México en la Fórmula Uno.

La carrera programada en el calendario durante el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre del 2026, afina detalles para volver a recibir a los mejores pilotos del deporte motor, especialmente a Checo Pérez que correrá por décima ocasión en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

México albergará la Fórmula 2 por primera vez en el 2027

Conferencia de prensa anuncio Fórmula 2 (Néstor Hernández Molina)

En una conferencia de prensa en la que Infobae México estuvo presente, el Gran Premio de la Ciudad de México confirmó que la Fórmula 2 se añade al calendario de carreras en nuestro país a partir de la temporada 2027 con representación nacional en la antesala de la Fórmula Uno.

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Rafael Villagómez y Noel León, competidores de Van Amersfoort Racing y Campus Racing respectivamente, verán participación en México por primera ocasión del 29 de octubre al día 31 del próximo año, previo a la carrera estelar de la Fórmula Uno en la Ciudad de México.