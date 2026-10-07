¿Por un arma? Leonardo Aguilar fue detenido para revisión en el AICM: “Tenía miedo”, dijo

Leonardo Aguilar fue retenido momentáneamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (Facebook Leonardo Aguilar)

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Un nuevo escándalo ha puesto a uno de los integrantes de la dinastía Aguilar en el ojo del huracán. Esta vez le tocó a Leonardo Aguilar, quien fue retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) la tarde del martes.

El hijo de Pepe Aguilar fue interceptado por elementos de seguridad y conducido a una oficina relacionada con documentación de armamento donde lo habrían interrogado, de acuerdo con el programa De Primera Mano de Gustavo Adolfo Infante.

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Al salir, se encontró con un grupo de reporteros que le preguntaron directamente qué había pasado.

“Tenía miedo”

Leonardo Aguilar intentó evadir a la prensa y en redes sociales ha guardado silencio sobre el episodio. (Capturas de pantalla)

“Gracias por acercarse amablemente, tenía miedo la verdad, no les voy a negar”, dijo el cantante al toparse con los reporteros que lo esperaban a la salida del área de revisión. Añadió de inmediato: “Pero todo bien, la verdad. Gracias a Dios”.

Ante la insistencia de los periodistas sobre si había ingresado con un objeto en particular, el cantante evadió el tema y se enfocó en hablar de su trabajo. “Vengo a grabar mi disco más reciente y a firmar, padrísimo”, respondió, sin detenerse a profundizar en el motivo de su paso por esa oficina del aeropuerto.

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El intérprete también agradeció el trato que recibió de los reporteros presentes. “Les agradezco porque pudieran ser mucho más agresivos, como lo han sido, no ustedes, pero gente, y han sido muy amables conmigo y se los agradezco de verdad”, expresó ante los medios que seguían insistiendo si llevaba o no un arma o cuál había sido el motivo de su retención.

Leonardo Aguilar aprovechó el encuentro con la prensa para hablar de su relación con los medios de comunicación, de la que aseguró haberse alejado durante años. “¿Saben qué quiero hacer? Que llevo muchos años sin hacer. Me gustaría volver a acercarme a los medios de comunicación”, dijo mientras seguía caminando a la salida.

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El cantante profundizó en esa idea momentos después. “Me encantaría acercarme a los medios de comunicación otra vez, porque llevo muchos años sin... y la verdad es de que es padre y es necesario, si hay respeto. No quiero tenerles miedo”, afirmó.

Hace unos meses la familia Aguilar vivió un episodio de violencia en Zacatecas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregó que la experiencia de ese encuentro con la prensa le resultó distinta a lo que esperaba. “La verdad sí me daba miedo tener que salir a saludarlos y no quiero eso, está padre vernos”, comentó.

Leonardo Aguilar no dio detalles sobre el procedimiento al que fue sometido dentro de la oficina del aeropuerto. Hasta el momento, el cantante tampoco ha emitido ningún comunicado adicional a través de sus redes sociales sobre lo ocurrido en el AICM.

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El episodio ocurre en un contexto en el que la familia Aguilar ha estado bajo escrutinio mediático constante, luego del ataque armado que Ángela Aguilar y Christian Nodal presenciaron meses atrás en Zacatecas y que, como consecuencia, ha postergado la boda religiosa que la pareja ha querido organizar desde el pasado mes de mayo.

Leonardo Aguilar atraviesa un momento activo en su carrera. En agosto de 2026 participó en Los Aguilar Sinfónico Desde El Hollywood Bowl (Live), álbum grabado junto a Pepe Aguilar y Ángela Aguilar, y este año lanzó los sencillos “El Adolorido” y “Para Bien o Para Mal” como solista. Además, su tema “Amémonos de nuevo”, a dueto con Lupita Infante, le valió nominaciones tanto en Premios Juventud como en Premio Lo Nuestro 2026 en la categoría de canción mariachi/ranchera del año.

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