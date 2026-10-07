México

¿Por un arma? Leonardo Aguilar fue detenido para revisión en el AICM: “Tenía miedo”, dijo

El hijo de Pepe Aguilar fue sorprendido por elementos de seguridad que lo interrogaron

Leonardo Aguilar
Leonardo Aguilar fue retenido momentáneamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (Facebook Leonardo Aguilar)
Guardar

Un nuevo escándalo ha puesto a uno de los integrantes de la dinastía Aguilar en el ojo del huracán. Esta vez le tocó a Leonardo Aguilar, quien fue retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) la tarde del martes.

El hijo de Pepe Aguilar fue interceptado por elementos de seguridad y conducido a una oficina relacionada con documentación de armamento donde lo habrían interrogado, de acuerdo con el programa De Primera Mano de Gustavo Adolfo Infante.

PUBLICIDAD

Al salir, se encontró con un grupo de reporteros que le preguntaron directamente qué había pasado.

“Tenía miedo”

Leonardo Aguilar intentó evadir a la prensa y en redes sociales ha guardado silencio sobre el episodio. (Capturas de pantalla)
Leonardo Aguilar intentó evadir a la prensa y en redes sociales ha guardado silencio sobre el episodio. (Capturas de pantalla)

“Gracias por acercarse amablemente, tenía miedo la verdad, no les voy a negar”, dijo el cantante al toparse con los reporteros que lo esperaban a la salida del área de revisión. Añadió de inmediato: “Pero todo bien, la verdad. Gracias a Dios”.

Ante la insistencia de los periodistas sobre si había ingresado con un objeto en particular, el cantante evadió el tema y se enfocó en hablar de su trabajo. “Vengo a grabar mi disco más reciente y a firmar, padrísimo”, respondió, sin detenerse a profundizar en el motivo de su paso por esa oficina del aeropuerto.

PUBLICIDAD

El intérprete también agradeció el trato que recibió de los reporteros presentes. “Les agradezco porque pudieran ser mucho más agresivos, como lo han sido, no ustedes, pero gente, y han sido muy amables conmigo y se los agradezco de verdad”, expresó ante los medios que seguían insistiendo si llevaba o no un arma o cuál había sido el motivo de su retención.

Leonardo Aguilar aprovechó el encuentro con la prensa para hablar de su relación con los medios de comunicación, de la que aseguró haberse alejado durante años. “¿Saben qué quiero hacer? Que llevo muchos años sin hacer. Me gustaría volver a acercarme a los medios de comunicación”, dijo mientras seguía caminando a la salida.

El cantante profundizó en esa idea momentos después. “Me encantaría acercarme a los medios de comunicación otra vez, porque llevo muchos años sin... y la verdad es de que es padre y es necesario, si hay respeto. No quiero tenerles miedo”, afirmó.

Los integrantes de la familia Aguilar felicitaron a Leonardo por su cumpleaños
Hace unos meses la familia Aguilar vivió un episodio de violencia en Zacatecas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregó que la experiencia de ese encuentro con la prensa le resultó distinta a lo que esperaba. “La verdad sí me daba miedo tener que salir a saludarlos y no quiero eso, está padre vernos”, comentó.

Leonardo Aguilar no dio detalles sobre el procedimiento al que fue sometido dentro de la oficina del aeropuerto. Hasta el momento, el cantante tampoco ha emitido ningún comunicado adicional a través de sus redes sociales sobre lo ocurrido en el AICM.

El episodio ocurre en un contexto en el que la familia Aguilar ha estado bajo escrutinio mediático constante, luego del ataque armado que Ángela Aguilar y Christian Nodal presenciaron meses atrás en Zacatecas y que, como consecuencia, ha postergado la boda religiosa que la pareja ha querido organizar desde el pasado mes de mayo.

Leonardo Aguilar atraviesa un momento activo en su carrera. En agosto de 2026 participó en Los Aguilar Sinfónico Desde El Hollywood Bowl (Live), álbum grabado junto a Pepe Aguilar y Ángela Aguilar, y este año lanzó los sencillos “El Adolorido” y “Para Bien o Para Mal” como solista. Además, su tema “Amémonos de nuevo”, a dueto con Lupita Infante, le valió nominaciones tanto en Premios Juventud como en Premio Lo Nuestro 2026 en la categoría de canción mariachi/ranchera del año.

Temas Relacionados

Leonardo AguilarAICMmexico-noticiasmexico-entretenimientoÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Raúl Jiménez da su pronóstico para el futuro de Gilberto Mora y adelanta en qué equipo de Europa lo quiere ver

El delantero recordó también los octavos de final del Mundial 2026, con un Estadio Azteca lleno y la chilena que pudo cambiar la historia

Raúl Jiménez da su pronóstico para el futuro de Gilberto Mora y adelanta en qué equipo de Europa lo quiere ver

Cámara de Diputados avala cambios a la Ley Aduanera: así castigará la subvaluación de mercancías y el huachicol fiscal

Legisladores de oposición advierten que el dictamen otorga facultades discrecionales a la autoridad para retener cargamentos

Cámara de Diputados avala cambios a la Ley Aduanera: así castigará la subvaluación de mercancías y el huachicol fiscal

Hacienda detecta 109 millones de litros de combustible no declarado y refuerza combate al huachicol fiscal

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, informó ante el Senado que el hidrocarburo no declarado representó 4 mil 600 millones de pesos en IVA e IEPS

Hacienda detecta 109 millones de litros de combustible no declarado y refuerza combate al huachicol fiscal

El emotivo mensaje de Elton John para sus fans después de sus dos shows en Ciudad de México

La despedida en el Estadio Banorte reconectó al cantante con el país donde debutó en 1992, en el Estadio Azteca, durante “The One Tour”

El emotivo mensaje de Elton John para sus fans después de sus dos shows en Ciudad de México

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 6 de octubre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 6 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: Tribunal revoca proceso contra “El Kado”, presunto operador del Cártel Arellano Félix

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: Tribunal revoca proceso contra “El Kado”, presunto operador del Cártel Arellano Félix

Detienen en Tijuana a “El Serafín”, presunto asesino del policía Óscar Arellano y vinculado al Cártel de Sinaloa

Se queda en la cárcel el camionero detenido en la frontera con más de 190 kilos de cocaína y fentanilo: FGR logró la vinculación a proceso

Tribunal revoca proceso contra "El Kado", presunto operador del Cártel Arellano Félix: seguirá en prisión por otras causas penales

Desmantelan narcolaboratorio y confiscan más de 900 kilos de droga en California: hay 5 mexicanos detenidos

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje de Elton John para sus fans después de sus dos shows en Ciudad de México

El emotivo mensaje de Elton John para sus fans después de sus dos shows en Ciudad de México

Aldo Rendón defiende a Mariana Ochoa y pide alto al hate tras ganar La Casa de los Famosos México

Dónde ver “Autos, mota y rocanrol”, la segunda película mexicana que más Premios Ariel ganó en 2026

NSQK presenta su nuevo álbum con una Listening Party gratis en Monterrey: fecha, hora y lugar

Abogados de Sasha Sokol analizarán posible demanda por revictimización en la serie de Timbiriche

DEPORTES

Raúl Jiménez da su pronóstico para el futuro de Gilberto Mora y adelanta en qué equipo de Europa lo quiere ver

Raúl Jiménez da su pronóstico para el futuro de Gilberto Mora y adelanta en qué equipo de Europa lo quiere ver

Quién es el campeón invicto que alzó la mano para pelear en la despedida de Canelo Álvarez en el Estadio Azteca

Checo Pérez vuelve a Singapur, el circuito donde escribió una de sus grandes victorias en la Fórmula 1

México pierde 2-0 ante Chile y enciende las dudas sobre el proyecto de Rafael Márquez

Pumas va por la revancha ante Cruz Azul tras la coronación celeste en CU