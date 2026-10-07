México

Poder Judicial propone nueva reforma a la Ley de Amparo y su Ley Orgánica a un año de la reforma judicial

La propuesta conjunta plantea nuevos mecanismos de coordinación, ajustes administrativos y cambios para la elección judicial de 2028

Tres jueces presiden una audiencia en un tribunal mexicano. Se observan paneles de madera, una bandera de México, el escudo nacional y un retrato en la pared del fondo.
El Poder Judicial de la Federación presentó una propuesta conjunta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Amparo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A un año de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación (PJF), los cuatro órganos que integran esta estructura presentaron una propuesta conjunta para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Amparo, con el objetivo de consolidar el nuevo diseño institucional.

La propuesta fue entregada este día a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, durante un acto realizado en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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El encuentro estuvo encabezado por las personas titulares de los cuatro órganos que conforman el PJF: el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz; el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano; la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García; y el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García.

Proponen nuevo mecanismo de coordinación del Poder Judicial

Durante la presentación, Hugo Aguilar Ortiz explicó los principales alcances de la iniciativa, entre los que destaca la creación del Pleno de Órganos Superiores del Poder Judicial de la Federación.

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Este mecanismo tendría como finalidad establecer una coordinación permanente entre las instituciones que integran el Poder Judicial, en el marco del nuevo diseño constitucional derivado de la reforma judicial.

El ministro presidente también fue cuestionado sobre la propuesta para crear secciones dentro de la Suprema Corte y si esto representaba una corrección a la decisión de eliminar las primeras y segundas salas para concentrar el trabajo en el Pleno.

Ante ello, Aguilar Ortiz rechazó que se trate de una corrección. “No es una corrección”, respondió durante la conferencia de prensa.

La propuesta busca, de acuerdo con sus planteamientos, establecer las reglas necesarias para que la SCJN opere conforme a las modificaciones realizadas a la Constitución Política Federal.

Nuevas reglas para el Órgano de Administración Judicial

Reforma Judicial (Foto: SCJN)
SCJN Reforma Judicial

Otro de los ejes de la iniciativa se relaciona con el Órgano de Administración Judicial, al que se le delimitan con mayor precisión sus atribuciones en materia administrativa y presupuestaria.

El planteamiento establece al OAJ como ente globalizador, pero también contempla el fortalecimiento de cada uno de los órganos del Poder Judicial para que puedan tomar decisiones necesarias para cumplir sus funciones de manera eficaz y eficiente.

Entre las nuevas reglas se contempla garantizar la continuidad del servicio ante ausencias, vacantes, licencias o impedimentos de las personas servidoras públicas.

Además, se propone facultar al OAJ para realizar la readscripción, dentro del mismo circuito judicial, de personal de carrera judicial y administrativo. El objetivo es otorgar mayor flexibilidad para atender las necesidades operativas de los órganos jurisdiccionales.

Tribunal de Disciplina Judicial tendría mayores facultades de investigación

Para el Tribunal de Disciplina Judicial, la iniciativa plantea fortalecer sus capacidades de investigación mediante una unidad especializada que pueda atender asuntos considerados prioritarios.

También se contemplan herramientas tecnológicas y mecanismos de actuación oficiosa para detectar de manera oportuna posibles conductas que requieran una investigación.

Estos cambios forman parte del proceso de consolidación de las nuevas instituciones creadas a partir de la reforma constitucional del Poder Judicial.

Ajustes al Tribunal Electoral y elección judicial de 2028

Screenshot
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la propuesta contempla restituir a la Sala Superior la competencia para resolver los conflictos laborales con su personal.

Además, establece reglas para la integración y funcionamiento del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación y de la Comisión Coordinadora.

La iniciativa también propone establecer un límite para modificar los resultados y la asignación de cargos derivados de la elección judicial, además de armonizar la fecha de la jornada electoral.

Por otra parte, se plantea regular la integración del Comité de Evaluación del PJF para el proceso electoral judicial de 2028, con disposiciones orientadas a garantizar la paridad de género y la inclusión de personas pertenecientes a sectores históricamente discriminados.

Gobierno federal respaldará la propuesta

Durante el encuentro, Luisa María Alcalde Luján reconoció a las instituciones del Poder Judicial de la Federación por haber construido la propuesta mediante el diálogo y la coordinación.

La consejera jurídica adelantó que la iniciativa contará con el respaldo de la Presidencia de la República y será presentada para su análisis y eventual discusión ante el Congreso de la Unión.

“A nombre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, decirles que consideramos muy oportuna esta propuesta”, afirmó Alcalde Luján.

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