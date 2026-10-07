Aldo Rendón defiende a Mariana Ochoa y pide alto al hate tras ganar La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa se salvó de la eliminación en la quinta gala, pero al volver a la casa encontró a Aldo Rendón y Gema Garoa hablando de ella a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

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Aldo Rendón pide un alto a los ataques contra Mariana Ochoa tras el triunfo de la cantante en La Casa de los Famosos México 2026. El diseñador negó cualquier rivalidad con la exintegrante de OV7 y llamó a los internautas a detener las críticas en su contra, en medio de una ola de señalamientos de fraude contra el resultado del reality.

Aldo Rendón pide tratar bien a Ochoa y “mandarle amor”

El pasado domingo la cuarta temporada del reality concluyó con Mariana Ochoa en el primer lugar, Memo Schutz en el segundo y Karina Torres en el tercero. El resultado generó descontento entre parte del público, que externó su molestia contra la cantante en redes sociales.

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En declaraciones a varios medios, Aldo Rendón fue tajante al pedir que cesaran los ataques: “No es tan importante Mariana como para hacer ese tipo de cosas”, dijo el diseñador. Agregó que prefiere “deber los 4 millones que tenerlos y cargar con el hate que trae”.

Mariana Ochoa y Aldo Rendón

El estilista remató con un llamado directo a la empatía: “Hay que tratarla bien y mandarle amor”. También deseó éxito al show de la cantante y pidió que “la dejen de estar ching*** tanto, pobre mujer”.

El 59% de la conversación digital cuestiona el resultado

El triunfo de Ochoa reavivó acusaciones de favoritismo y manipulación en el reality. Un análisis encontró que 59% de la conversación digital sobre la final sostiene que el programa estuvo arreglado o influenciado, frente a solo 16% que defiende la legitimidad del triunfo de la cantante.

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El mismo análisis señaló que 12% de los comentarios se concentró en críticas contra Mariana Ochoa, Aldo Rendón y Karina Torres por su comportamiento y estrategias dentro de la competencia.

Ese Pérez se llevó la mano al cuello durante la conferencia de prensa de La Casa de los Famosos México para expresar su incomodidad por el triunfo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla )

Entre los exparticipantes que cuestionaron el resultado se encuentra Dalilah Polanco, quien calificó la votación de fraude. El propio Rendón manifestó su sorpresa al conocer el triunfo de Ochoa, pues su favorita para ganar era Karina Torres.

Producción revela cifras para despejar dudas sobre la votación

Ante la presión en redes, Rosa María Noguerón, productora del reality, defendió el proceso de votación y decidió transparentar los números. Mariana Ochoa obtuvo 10,825,542 votos, mientras que Memo Schutz consiguió 9,834,625, de acuerdo con cifras difundidas tras la final.

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“La credibilidad no estará nunca en duda, votó mucha gente, todos ellos que apoyaron a quienes no ganaron piensan que es fraude, que fue robo, pero no es eso”, declaró Noguerón en conferencia de prensa.

Paola Suárez, amiga de Karina Torres, denunció un presunto arreglo con la producción de La Casa de los Famosos México tras el triunfo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Karina Torres, quien obtuvo el tercer lugar, respondió con calma a la polémica y agradeció el respaldo del público. “Cada una de mis comadres expresa lo que piensa, referente a lo del tercer lugar, yo estoy bien contenta”, dijo la influencer, quien aseguró que el mejor premio de su experiencia fue el apoyo recibido de sus seguidores durante la competencia.

El conflicto entre Aldo Rendón y Mariana Ochoa marcó buena parte de la temporada

La enemistad entre ambos se documentó en repetidas ocasiones durante las transmisiones 24/7 del reality. El diseñador llamó “pendej*” a la cantante en varios momentos e hizo comentarios sobre su apariencia física y su vestimenta.

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En una de esas transmisiones, Rendón se refirió a un vestido que usó Ochoa como “naco y horrible” y llegó a calificarla de “inmunda, asquerosa”. La cantante respondió en vivo que estaba cansada de “aguantar” las actitudes de su compañero.

Minutos después de que Mariana Ochoa se salvara de la eliminación, Gema Garoa la atacó a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

Aldo Rendón deja de lado la rivalidad y asegura que “aquí ganamos todos”

El diseñador explicó que no guarda rencor hacia Ochoa pese a los roces que ambos protagonizaron durante la competencia. “No estoy enojado con ella, no me gusta andar cargando con malas vibras ni malos karmas”, afirmó.

Rendón añadió que prefiere cerrar el tema en buenos términos: “Bye con el tema de Mariana que ella disfrute su triunfo y yo disfrutando el mío”. Durante su paso por el programa, el diseñador formó una amistad cercana con Karina Torres y Gema Garoa.

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Rendón tuvo que abandonar la competencia antes de la final por problemas de salud, aunque se mantuvo como uno de los participantes favoritos del público por su sentido del humor y su autenticidad dentro de la casa.