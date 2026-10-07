México

Quién es Cecilia Guadiana, aliada de Sheinbaum que no renunciará a su doble nacionalidad

La senadora es uno de los perfiles de Morena para contender a la gubernatura de Coahuila en 2029

La senadora Cecilia Guadiana ofrece declaraciones ante reporteros y medios de comunicación rodeada de micrófonos. Durante el encuentro con los medios, la legisladora aborda temas referentes a su doble nacionalidad tras las reformas aprobadas en el Senado.
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La reforma de nacionalidad única impulsada por Claudia Sheinbaum abrió un nuevo frente dentro de Morena. La senadora por Coahuila, Cecilia Guadiana Mandujano, confirmó que mantiene su ciudadanía estadounidense y que, por ahora, no contempla renunciar a ella.

La legisladora sostuvo que su situación es distinta a la de quienes buscan deliberadamente otra nacionalidad y recuerda que nació en Estados Unidos por decisión de sus padres, ambos mexicanos.

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La reforma constitucional aprobada por el Senado establece que quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana y renunciar a cualquier otra antes de solicitar su registro como candidatos.

Cecilia Guadiana descarta renunciar a su doble nacionalidad

Guadiana fue cuestionada sobre si realizaría el trámite para abandonar su ciudadanía estadounidense. Su respuesta fue tajante:

“No me quita el sueño y por ahorita yo no voy a renunciar a mi nacionalidad”.

La senadora explicó que nació hace 31 años en Estados Unidos, pero que es mexicana de nacimiento, hija de padres mexicanos y residente de México durante toda su vida.

Sobre una eventual candidatura por Coahuila en 2029, evitó confirmar sus aspiraciones: “Falta mucho. No sé ni qué voy a hacer la próxima semana, menos en el 2029”.

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Cecy Guadiana está sentada rodeada de micrófonos de televisión y teléfonos móviles que la graban
Guadiana fue cuestionada sobre si realizaría el trámite para abandonar su ciudadanía estadounidense. (Instagram: cecyguadianaa)

¿Por qué no votó en el Senado?

La ausencia de Guadiana durante la votación de la reforma también generó cuestionamientos. La legisladora aseguró que no se trató de una maniobra relacionada con su doble nacionalidad.

“Tuve un tema personal médico que coincidió en estas fechas”, explicó. Añadió que había respaldado previamente la iniciativa presidencial y que pretendía votar personalmente a favor, pero tuvo que permanecer en reposo.

Su suplente, Rocío Guadalupe “Pily” de Aguinaga, participó en la sesión en su lugar.

¿Quién es Cecilia Guadiana?

Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano es senadora de Morena por Coahuila e hija del fallecido político Armando Guadiana. Es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y comenzó su actividad política desde joven.

Participó en el movimiento #YoSoy132 y posteriormente colaboró en actividades de promoción electoral y consultas ciudadanas. En 2023 se incorporó al equipo que impulsó la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum y en 2024 llegó al Senado.

Su cercanía política con Sheinbaum no está en duda. Sin embargo, Guadiana separó esa relación de su decisión personal sobre la ciudadanía estadounidense y aseguró: “Respaldo las decisiones y el proyecto que encabeza nuestra presidenta de la República”.

Cecy Guadiana sonríe frente a un cuadro enmarcado de Claudia Sheinbaum con la banda presidencial de México
Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano es senadora de Morena por Coahuila e hija del fallecido político Armando Guadiana. (Instagram: cecyguadianaa)

¿Por qué Sheinbaum promovió la reforma de nacionalidad única?

Sheinbaum presentó la iniciativa con el argumento de que quienes ocupen los principales cargos ejecutivos del país deben colocar el interés nacional por encima de cualquier otro.

En agosto, la presidenta afirmó: “Deben renunciar a otra ciudadanía, si es que la tienen, y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana, para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés”.

El Senado aprobó la reforma con 86 votos a favor y 42 en contra. El cambio contempla la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina.

El caso de Jasmine Bugarín

La discusión tomó fuerza también por el caso de Jasmine Bugarín, dirigente de Morena y el PVEM en Nayarit, quien tiene ciudadanía estadounidense y aparece entre los perfiles mencionados rumbo a la elección de 2027.

Bugarín acudió al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara para iniciar el procedimiento de renuncia. El proceso no es inmediato: el Departamento de Estado señala que la pérdida de nacionalidad requiere una solicitud formal, entrevistas y, finalmente, la emisión de un Certificado de Pérdida de Nacionalidad.

Mientras Bugarín inició el proceso para abandonar su ciudadanía estadounidense, Cecilia Guadiana mantiene ambas y afirma que no realizará el trámite por ahora, al considerar que sus actuales aspiraciones están concentradas en el Senado y no en una candidatura al Poder Ejecutivo.

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