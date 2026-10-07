El emotivo mensaje de Elton John para sus fans después de sus dos shows en Ciudad de México

El cantante británico ofreció dos conciertos en el Estadio Banorte ante más de 60.000 personas. (Elton John / BENGIBSONPHOTO)

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Elton John cerró su gira de despedida en México con un reconocimiento de 1.4 mil millones de reproducciones históricas en el país tras sus dos conciertos en el Estadio Banorte los días 2 y 3 de octubre.

El cantante británico acompañó el cierre de “Farewell to Mexico” con un video publicado este martes 6 de octubre en sus redes sociales, donde documentó su paso por la Ciudad de México. “Adiós, México. Gracias por dos noches inolvidables. Les deseo amor y paz de todo corazón”, escribió en el mensaje.

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Junto a las reproducciones históricas, su sello discográfico destacó que el artista acumula 2.1 millones de unidades ajustadas vendidas en territorio mexicano. Las cifras respaldan la permanencia de su catálogo entre distintas generaciones de oyentes en el país y reflejan el alcance de más de tres décadas de carrera en el mercado local.

En el mismo mensaje, Elton John extendió el agradecimiento a su equipo de producción: “Y a mi banda y equipo de primer nivel: son los mejores en lo que hacen. Gracias por todo”. La dedicatoria acompañó imágenes de los dos conciertos y del trabajo detrás de escena durante esta última visita.

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Tras 14 años sin presentarse en la capital, el artista cerró su gira "Farewell to Mexico" con un repertorio que incluyó "Rocket Man", "Tiny Dancer" e "I'm Still Standing". (@eltonjohn)

Un regreso al mismo tipo de escenario donde debutó en 1992

El vínculo del cantante con el público mexicano comenzó en noviembre de 1992, cuando debutó en el país con dos funciones en el entonces llamado Estadio Azteca durante The One Tour. Esa presentación marcó el inicio de una relación de 34 años con el público local, que se prolongó a lo largo de distintas etapas de su carrera.

El músico volvió a presentarse en la capital en 2012, con una serie de conciertos en el Auditorio Nacional que reunieron a un público más reducido. Las dos fechas de octubre en el Estadio Banorte representaron su regreso a un recinto de gran formato tras 14 años sin presentarse en la Ciudad de México.

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Cada concierto reunió a más de 60.000 personas

Las dos funciones del “Farewell to Mexico” convocaron a más de 60 mil personas por noche. El repertorio de cada presentación se extendió por casi dos horas, con una selección de temas que atravesó distintas etapas de la carrera del cantante y buscó representar a los distintos públicos que lo siguieron a lo largo de los años.

Elton John se presenta durante el primero de dos conciertos en el Estadio Banorte, como parte de su gira "Farewell to Mexico", en la Ciudad de México, México, el 2 de octubre de 2026. REUTERS/Luis Cortes

Entre las canciones que interpretó durante ambas noches se encuentran “Bennie and the Jets”, “Tiny Dancer”, “Rocket Man”, “Candle in the Wind”, “Crocodile Rock”, “I’m Still Standing” y “Cold Heart”. El cierre de cada función llegó con la interpretación de “Your Song”, que marcó el final de cada velada frente al público mexicano.

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La segunda función del 3 de octubre marcó el final de su etapa en México

La presentación del sábado 3 de octubre funcionó como la última aparición de Elton John en un escenario mexicano, según el propio mensaje de despedida compartido por el artista. El video publicado el 6 de octubre resumió el recorrido de ambas noches en el Estadio Banorte, desde la llegada al recinto hasta los momentos finales sobre el escenario.

El mensaje del cantante cerró con una dedicatoria directa a sus seguidores en el país: “Les deseo amor y paz de todo corazón”. La frase acompañó las imágenes del detrás de escena que el artista decidió compartir tras el final de su gira en territorio mexicano, con las que se despidió de manera definitiva del público que lo acompañó durante más de tres décadas.

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