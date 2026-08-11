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Cierran vialidades en sede de la CNDH: manifestantes acusan “complicidad” por exonerar al Ejército del caso Ayotzinapa

Declararon desconocer a la titular del organismo, Rosario Ibarra Piedra

Colectivos se manifestaron frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para protestar contra la recomendación que exonera el Ejército Mexicano del caso Ayottzinapa

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La Asamblea por el Común y Contra la Guerra, junto con otros colectivos, realizó una manifestación frente a las inmediaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para protestar por la recomendación 208VG/2026, en donde el organismo declaró que las acusaciones que grupos de expertos y sociedad civil han realizado contra el Ejército Mexicano por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, no tienen fundamento.

Los colectivos acusaron actos de complicidad entre la CNDH y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) al exonerar a la dependencia federal de toda culpa a pesar de más de 10 años de investigación que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (CoVAJ) donde concluyeron que el Ejército Mexicano estuvo implicado en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

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La manifestación forma parte de la Jornada para la verdad y la justicia contra el olvido, convocada por la Comunidad Otomí Residente de la Ciudad de México y la Asamblea por el Común y Contra la Guerra, junto con otros colectivos, que tiene el objetivo de conmemorar los casi 12 años de la desaparición de los normalistas y para denunciar que la CNDH encubrió al Ejército tras publicar la recomendación 208VG/2026.

Manifestantes acusan que la actual dirigente de la CNDH encubre al Ejército Mexicano de su culpabilidad por el caso Ayotzinapa
Manifestantes acusan que la actual dirigente de la CNDH encubre al Ejército Mexicano de su culpabilidad por el caso Ayotzinapa (IG: @ant1fazz.media)

Cierran Periférico Sur y realizan intervención en edificio de la CNDH

Las movilizaciones incluyeron el cierre de los carriles laterales de Periférico Sur a la altura de la sede de la CNDH. Los manifestantes consideraron que el organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra realiza un encubrimiento de las Fuerzas Armadas.

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Afirmaron que “le ha dado la espalda a su propia historia”, refiriéndose tanto a la madre de la titular, Rosario Ibarra de Piedra, un símbolo de la lucha de las madres buscadoras, quien dedicó su vida a buscar a su hijo Jesús Piedra Ibarra, desaparecido por el Estado durante la llamada Guerra Sucia. Por ello —y más acusaciones contra la actual funcionaria— los manifestantes reiteraron su desconocimiento tanto de la CNDH como de su titular.

“Quienes luchamos desde abajo y a la izquierda no olvidamos ni perdonamos al Narcoestado y al Ejército, por todas sus mentiras y sus crímenes”, escribieron a través de redes sociales donde difundieron la convocatoria y las imágenes de la marcha. La exigencia principal fue revertir la exoneración al Ejército Mexicano y exigir justicia para los 43 estudiantes desaparecidos: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Como parte de las manifestaciones, realizaron pintas en el edificio de la dependencia encargada de garantizar los derechos humanos en México. en donde se leían consignas como “Que los ojos de tu hermano te persigan”.

Los manifestantes cerraron la circulación vial a la altura de la CNDH

CNDH desacredita informes del GIEI y la Comisión para la Verdad

La publicación de la recomendación 208VG/2026 generó un nuevo episodio de tensión entre la CNDH y organizaciones de derechos humanos. El documento desacredita los informes realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Comisión para la Verdad Ayotzinapa, al asegurar que “no hay pruebas para culpar al Ejército” en la desaparición de los 43 estudiantes.

El organismo argumentó que las investigaciones de los grupos civiles carecen de elementos que permitan atribuir responsabilidad directa a la Secretaría de la Defensa Nacional, postura rechazada por las familias de los normalistas y colectivos, quienes consideran que la evidencia acumulada durante más de una década apunta a la participación activa de la institución militar.

La confrontación se da en un contexto donde distintos sectores sociales reclaman que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y que las instituciones de derechos humanos no funcionen como mecanismos de encubrimiento ante violaciones graves. La jornada de protesta, los cierres viales y las actividades culturales convocadas por la Asamblea por el Común y Contra la Guerra buscan mantener la presión social y evitar que el caso Ayotzinapa caiga en el olvido.

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