Él es Rogelio Granguillhome, ratificado por el Congreso como nuevo embajador de México en Irlanda. (Foto: Senado de la República)

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Durante la sesión de la Comisión Permanente este 19 de agosto, uno de los dictámenes votados fue el nombramiento de Rogelio Granguillhome Morfín, a quien ratificaron con 34 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones como embajador de México ante Irlanda, cargo para el que fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La diputada Kenia López Rabadán, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, informó que el asunto se recibió el 17 de agosto y se turnó de inmediato a la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales. Dos días después, el pleno formalizó el nombramiento y Granguillhome Morfín rindió protesta ante los integrantes de la Comisión Permanente.|

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Legisladores de distintos partidos respaldaron la ratificación

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gibrán Ramírez Reyes, explicó el voto de su grupo parlamentario: “Nunca dudamos de ir a favor de lo que es bueno para México y estar de acuerdo con el oficialismo cuando hace las cosas bien”. Consideró que Granguillhome Morfín conoce las relaciones con Europa “mejor que casi nadie” y tiene claridad sobre cómo reducir el déficit comercial con Irlanda.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, también se pronunció a favor y subrayó que el diplomático “reúne plenamente y a cabalidad las cualidades para esa responsabilidad”.

Él es Rogelio Granguillhome, ratificado por el Congreso como nuevo embajador de México en Irlanda. (Foto: Senado de la República)

La diputada de Morena, Martha Olivia García Vidaña, añadió que la representación exterior exige experiencia, capacidad de negociación y conocimiento profundo de los asuntos internacionales, cualidades que Granguillhome Morfín acredita con amplitud.

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Nombramiento de Granguillhome Morfín fue aprobado por trayectoria

El veracruzano, egresado con mención honorífica de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNAM, acumula más de 40 años de experiencia en diplomacia económica, promoción comercial y cooperación para el desarrollo. Su designación llega tras un paso por la Embajada de México en Bélgica, donde representó al país ante la Unión Europea entre 2021 y junio de 2026.

Originario del puerto de Veracruz, el diplomático construyó su carrera entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Fue el primer director ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), cargo que ocupó entre 2011 y 2013, y donde participó en la definición de políticas de cooperación económica a escala internacional.

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Su trayectoria como embajador abarcó seis destinos:

Uruguay (1995-1999), donde también fungió como representante ante la ALADI

India (2004-2009), con representación concurrente ante Sri Lanka, Bangladesh y Nepal

Singapur (2013-2017), con acreditación concurrente en Myanmar y Brunei

Alemania (2017-2021)

Bélgica y Luxemburgo, además de jefe de Misión ante la Unión Europea (2021-2026)

Él es Rogelio Granguillhome, ratificado por el Congreso como nuevo embajador de México en Irlanda. (Foto: Senado de la República)

En ese último cargo participó en las negociaciones del Acuerdo Global Modernizado entre México y los Estados miembros de la Unión Europea, proceso en el que contribuyó a concretar la actualización del tratado.

Al rendir protesta, Granguillhome Morfín adelantó que su gestión en Dublín no se limitará a una agenda protocolaria de reuniones y visitas, sino que buscará implementar una estrategia para fortalecer la presencia de México en Irlanda. El intercambio económico bilateral entre ambos países alcanzó 4 mil 500 millones de dólares en 2025, según datos referidos durante la sesión.