México

6 ejercicios para combatir la fascitis plantar que puedes realizar con objetos que tienes en casa

El síntoma más frecuente de su aparición suele ser un dolor punzante al dar los primeros pasos después de despertar

Adulto sentado en una cama, sujetando el talón de su pie con las dos manos. El pie y las manos están en primer plano.
Un adulto sentado en una cama sostiene su talón con ambas manos y presenta una expresión de dolor. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La fascitis plantar es una causa común de dolor en la parte inferior del pie, sobre todo cerca del talón. Ocurre cuando se irrita la fascia plantar, una banda gruesa de tejido que va del talón a los dedos, sostiene el arco y ayuda a absorber el impacto al caminar.

El síntoma más frecuente es un dolor punzante al dar los primeros pasos después de despertar. También puede aparecer tras estar mucho tiempo sentado o de pie, o luego de caminar y hacer ejercicio.

PUBLICIDAD

Suele relacionarse con sobrecarga repetida: correr, permanecer de pie durante jornadas largas, usar calzado con poco soporte, tener arco muy alto o pie plano, o aumentar de peso. No siempre tiene una causa única identificable.

Consulta a un médico o fisioterapeuta si el dolor es intenso, hay inflamación importante, entumecimiento, dificultad para caminar o si no mejora tras varias semanas de cuidados básicos.

Una mujer sentada en un sofá gris sostiene su pie derecho descalzo con ambas manos mientras muestra una expresión de dolor.
Una mujer sentada en un sofá sostiene la planta de su pie con gesto de malestar debido a la fascitis plantar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 6 mejores ejercicios para aliviar la fascitis plantar con objetos de casa

Estos movimientos buscan estirar la fascia plantar, el tendón de Aquiles y la pantorrilla, además de fortalecer los músculos del arco del pie. Deben hacerse sin dolor agudo. Si la molestia aumenta, suspende y consulta a un especialista.

PUBLICIDAD

  1. Rodar una pelota bajo el arco: Siéntate en una silla y coloca una pelota de tenis, de golf o una pelota firme bajo el pie. Ruédala lentamente desde el talón hasta la base de los dedos durante 2 minutos. Hazlo una o dos veces al día.
  2. Masaje con una botella fría: Llena una botella de agua, congélala y envuélvela con una toalla delgada. Sentado, rueda la planta del pie sobre la botella durante 5 minutos. Evita poner hielo directo sobre la piel para prevenir una lesión por frío.
  3. Estiramiento con toalla: Siéntate en el piso con la pierna estirada. Pasa una toalla alrededor de la parte delantera del pie y jala suavemente hacia ti, sin doblar la rodilla. Mantén 30 segundos, descansa y repite 3 veces.
  4. Arrugar una toalla con los dedos: Coloca una toalla extendida en el suelo. Apoya el pie encima y usa los dedos para jalar la tela hacia ti, como si la arrugaras. Realiza 10 repeticiones por pie. Este ejercicio fortalece los músculos pequeños del arco.
  5. Estiramiento de pantorrilla con una paredApoya las manos en la pared. Lleva el pie afectado hacia atrás, deja el talón en el suelo y mantén la rodilla estirada. Dobla ligeramente la rodilla de adelante hasta sentir tensión en la pantorrilla. Sostén 30 segundos y repite 2 o 3 veces.
  6. Elevar los talones con apoyo de una sillaPárate detrás de una silla y sujétala para mantener el equilibrio. Eleva los talones hasta quedar de puntas, mantén la posición 5 segundos y baja de forma lenta. Haz 10 repeticiones. Si genera dolor importante, no lo realices.
Ilustración anatómica de un pie y seis esquemas paso a paso con personas realizando ejercicios con pelotas, botellas, toallas y sillas.
Una infografía de Infobae detalla seis ejercicios caseros diseñados para estirar la fascia plantar y fortalecer los músculos del pie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención médica es recomendable si el dolor es intenso, hay hinchazón, entumecimiento o no mejora después de varias semanas.

Consejos para prevenir la fascitis plantar

  • Usa calzado con soporte. Elige zapatos con buena amortiguación, suela firme y soporte para el arco. Evita usar de forma prolongada sandalias planas, zapatos muy gastados o calzado sin soporte.
  • No camines descalzo en superficies duras. En casa, usa tenis o pantuflas con suela y soporte, sobre todo si ya has tenido dolor de talón.
  • Aumenta el ejercicio poco a poco. Si vas a comenzar a correr, caminar distancias largas o hacer rutinas de impacto, incrementa tiempo e intensidad de manera gradual. Los aumentos repentinos sobrecargan la fascia plantar.
  • Estira pantorrillas y planta del pie. Haz estiramientos suaves antes y después de ejercitarte. Mantener flexibles la pantorrilla y el tendón de Aquiles reduce la tensión que llega al talón.
  • Fortalece los músculos del pie. Ejercicios sencillos, como recoger una toalla con los dedos o rodar una pelota bajo el arco, ayudan a mantener estable el pie.
  • Reemplaza los tenis desgastados. Cuando la suela pierde amortiguación o se deforma, deja de absorber adecuadamente el impacto al caminar o correr.
  • Cuida tu peso corporal. El exceso de peso incrementa la carga que soportan talones y arcos al estar de pie y caminar.
  • Alterna actividades de impacto. Combina correr o saltar con opciones de menor impacto, como bicicleta fija, natación o ejercicios en alberca.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si aparece dolor persistente en el talón, dolor intenso al levantarte o dificultad para caminar, conviene acudir con un médico, fisioterapeuta o especialista en pie y tobillo para descartar otra lesión.

Temas Relacionados

fascitis plantarpielesionesdeporteentrenamientoejerciciorutinasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 4 de octubre: Huracán Rachel regresa a categoría 2 con fuertes lluvias

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 4 de octubre: Huracán Rachel regresa a categoría 2 con fuertes lluvias

Cómo entran los microplásticos al cuerpo humano: 5 hábitos comunes que lo facilitan

Investigaciones sanitarias alertan que diminutas partículas sintéticas cruzan barreras celulares del cuerpo, y elevan las probabilidades de sufrir infartos e interrupciones del flujo sanguíneo

Cómo entran los microplásticos al cuerpo humano: 5 hábitos comunes que lo facilitan

Por qué no debes combinar yogur griego con cítricos si tienes gastritis o reflujo

Para quienes tienen gastritis o reflujo, un desayuno de yogur griego con naranja, limón o pomelo puede convertirse en un desencadenante de ardor y dolor abdominal

Por qué no debes combinar yogur griego con cítricos si tienes gastritis o reflujo

La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez por fuerte insulto a Arantza Ruiz

Las acusaciones contra Ese Pérez llegan horas antes de la final de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez por fuerte insulto a Arantza Ruiz

Para el antojito de domingo: cómo hacer enchiladas placeras como las preparan en el rancho

La salsa roja queda como el elemento que da color y sabor a las enchiladas

Para el antojito de domingo: cómo hacer enchiladas placeras como las preparan en el rancho
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Vinculan a proceso a "El Peli", operador criminal ligado a Los Chapitos en Mazatlán

Pausan la audiencia privada de “El Capitán Sol” por red de huachicol: se reanudará este jueves

Van 31 incidentes con armas de fuego en escuelas de México en lo que va de 2026: Nuevo León y Baja California encabezan la lista

Solicitó préstamos colectivos entre mujeres en Morelia y la secuestraron junto a su esposo: capturan a tres implicadas

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa recuerda cómo fue su relación con Daniel Bisogno y cuándo lo vio por última vez

Mariana Ochoa recuerda cómo fue su relación con Daniel Bisogno y cuándo lo vio por última vez

La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez por fuerte insulto a Arantza Ruiz

La Casa de los Famosos México: a qué hora es la final hoy, dónde ver en vivo y cómo votar por el ganador

Álvaro Fidalgo esperaría una niña: pareja del futbolista desata rumores sobre el sexo del bebé

La Casa de los Famosos México: finalistas que ganaron mayor número de seguidores en redes sociales

DEPORTES

Qué pasó entre Antonio Mohamed y Matías Almeyda: sale a la luz video del encontronazo entre los técnicos

Qué pasó entre Antonio Mohamed y Matías Almeyda: sale a la luz video del encontronazo entre los técnicos

Andrés Vaca, Julio Ibáñez y Banda La Alterada son destrozados por dedicar corrido a Rafa Márquez y la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo y Johan Vásquez responden tras fallas del Tala Rangel y Giménez ante Estados Unidos: “No se salva ninguno”

Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers: cuándo y dónde ver el Juego 2 de la Serie Divisional desde México

Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: en qué disciplinas ya clasificó México y en cuáles ya no puede participar