El senador Gerardo Fernández Noroña se negó a romper la visa de Estados Unidos, en su lugar sacó una "visa dorada" sin datos personales, pero dijo que no puede romper el documento "con una mano". (Crédito: Senado de la República)

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“No puedo con una mano”, así respondió el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, al reto lanzado por la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, quien desde el Pleno del Senado de la República puso a prueba a los diputados y senadores del oficialismo a romper la visa de Estados Unidos.

Lilly Téllez lanza reto a los morenistas

La senadora del PAN lanzó el reto a los morenistas tras el escándalo que sacude al circulo cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que su hijo Andrés Manuel López Beltrán diera a conocer la cancelación de su visa el pasado jueves 13 de agosto.

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Durante la sesión de la Comisión Permanente, con charola en mano, Lilly Téllez pidió a los legisladores de Morena que “todavía” cuentan con el documento estadounidense a romperlo, como muestra de apoyo al exsecretario de organización del partido guinda:

“Pongan aquí sus visas, a ver rompan sus visas de Estados Unidos, a los que les quedan, creo que aquí hay muchos que ya no tienen, pero rómpanlas y pónganlas en esta charola para que Andy sienta que su apoyo es de verdad, que no son solo palabritas. No sean hipócritas”.

Noroña se niega a romper visa por brazo enyesado

La absurda razón por la que Noroña se negó a romper su visa de EEUU.

Noroña sacó de su cartera un documento que dijo era su visa, sin embargo, era de color dorado, aparentemente sin nombres ni fotografía, solo con una firma al reverso; el pretexto que usó para no romper el documento fue la lesión en su mano izquierda:

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“Dicen que rompa la visa. La especialista de pasar la charola, dice que rompa la visa, pero no puedo con una mano. Me esperaré a recuperarme”.

Ante la respuesta del senador, legisladores panistas y priistas comenzaron a gritarle: “¡Rómpela corrupto!” y “Te prestamos unas tijeras, que te ayude Malú Micher”.

“Les dio pánico”, asegura senadora del PAN

En un breve encuentro con medios de comunicación, la senadora del PAN aseguró que a los morenistas “les dio pánico” luego de que desde la tribuna les lanzara “semejante” reto parta mostrar “verdadero” apoyo al hijo del expresidente.

“No sabemos cuántos de ellos tienen visa, porque recuerden que Sheinbaum les dijo que no se arriesgaran a ir a Estados Unidos, son unos hipócritas, por qué no se atrevieron a romper las visas”, sentenció la legisladora.

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Agregó que a “cualquiera de la bancada de los mafiosos” -en referencia a legisladores de Morena-, les podrían encontrar “algo” si las autoridades les abrieran alguna investigación.

Legisladores de oposición se lanzaron contra los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Resaltó como “justicia para los mexicanos” los múltiples señalamientos que el gobierno de Donald Trump ha realizado en contra de políticos del gobierno federal, así como de militantes de Morena.

La sesión de este miércoles se dio entre señalamientos de las bancadas por lo que describen como “encubrimiento” a Andy López Beltrán, mientras que Morena arremetió en contra de Alejandro Moreno Cárdenas por la denuncia interpuesta en Estados Unidos.