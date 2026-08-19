SRE gasta casi 25 mil dólares en repatriar a 7 de los 17 migrantes muertos a manos de ICE: avanzan las 20 denuncias ante fiscalías de EEUU

Roberto Velasco | Presidencia

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El canciller Roberto Velasco dio a conocer la cifra monetaria que gastó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para la repatriación de los migrantes fallecidos bajo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el funcionario, se utilizaron 24,788.38 dólares de recursos para estas acciones, permitiendo que siete de los restos de migrantes mexicanos pudieran regresar al país tras estos hechos lamentables.

Hasta el momento se ha reportado 17 personas muertas en custodia de las autoridades de Estados Unidos desde mayo de 2025, en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

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Estados Unidos solo ha respondido 4 de 20 denuncias de México por muertes de migrantes bajo operativos del ICE

El funcionario dio a conocer que de las 20 denuncias presentadas por este delito (8 ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito) solo han recibido respuesta de 4, en espera de una postura de las otras dependencias.

Gestiones de autoridades de EEUU

13 de julio: 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado

Cuatro fiscales generales (Illinois, Texas, Florida y California), y cuatro fiscales de distrito (Atlanta, Chicago, Oxnard, San Bernadino) acusaron de recibido y se está en espera de sus comentarios.

Hubo respuesta del fiscal de Florida, confirmando lo dicho por autoridades migratorias sobre que se trató de un suicidio. Por parte de los condados de Ventura (CA), Cook (IL) y Harris (TX), iniciarán la valoración de acciones en la materia en los casos de sus respectivos condados.

14 de julio: Denuncia ante el Departamento de Justicia

Se transmitió la denuncia de la Fiscal General de la República sobre los 17 fallecimientos, con la solicitud formal de abrir investigaciones correspondientes y emitir una respuesta sobre su curso.

Gestiones ante el DHS y el ICE

Se ha reiterado a autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE las preocupaciones del Gobierno de México por las condiciones en los centros de detención, y se comparten directamente casos particulares para su atención inmediata.

3 de julio - Carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk El Alto Comisionado respondió el pasado 5 de agosto y expresó conocimiento y preocupación de la situación.

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Transmitió la información al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para una consideración independiente.

Continuará monitoreando las condiciones en centros de detención y derechos humanos de las personas migrantes.

Hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para realizar investigaciones prontas y que las autoridades responsables rindan cuentas y garanticen los derechos de las víctimas y de las familias.