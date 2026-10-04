¿Hay clases mañana lunes 5 de octubre? Entérate qué dice el calendario de la SEP

Entre las suspensiones ya contempladas para 2026 figuran el 2 y 16 de noviembre, y el 25 de diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 confirma que este lunes 5 de octubre sí hay clases en preescolar, primaria y secundaria en todo el territorio nacional.

La única excepción corresponde a las escuelas primarias de San Luis Potosí, donde se suspenden actividades por el Día de la Maestra y el Maestro de Educación Primaria.

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La medida en San Luis Potosí no proviene del calendario nacional, sino de una disposición estatal.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona determinó otorgar el 5 de octubre como día de asueto exclusivamente para las y los docentes de primaria, en reconocimiento a su labor con motivo de esa conmemoración.

El regreso a las aulas tras el fin de semana se da con normalidad en la mayor parte del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión en San Luis Potosí no abarca todos los niveles educativos

La pausa escolar en esta entidad se limita a los planteles de educación primaria.

Preescolar y secundaria no están incluidos en la disposición, que tampoco contempla un descanso para bachillerato, universidades o el resto del personal de la dependencia educativa estatal.

El Congreso de San Luis Potosí sesiona en 2024 para aprobar la fecha conmemorativa del magisterio de primaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de esta conmemoración data del 6 de septiembre de 2024, cuando el Congreso de San Luis Potosí aprobó por unanimidad declarar el 5 de octubre de cada año como Día del Maestro y la Maestra de Educación Primaria.

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La fecha coincide además con el Día Mundial de las y los Docentes, reconocido por la UNESCO, celebrado a nivel internacional desde 1994.

Faltan 26 días para la próxima suspensión general de clases

A partir de este lunes 5 de octubre, restan 26 días para el siguiente descanso contemplado a nivel nacional en el calendario de la SEP.

Ese próximo receso llegará hasta el viernes 30 de octubre, con motivo de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

El viernes 30 de octubre corresponde a la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esa jornada, el personal docente de educación básica realiza actividades de evaluación y planeación, mientras que el alumnado de preescolar, primaria y secundaria no acude a clases.

Se trata de la última sesión de CTE programada antes de que concluya octubre y del primer fin de semana largo oficial del mes en el calendario nacional.

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Después de esa fecha, el siguiente receso está marcado para el lunes 2 de noviembre, día de suspensión de labores docentes a nivel nacional.

El lunes 2 de noviembre aparece en el calendario como suspensión de labores docentes por el Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ambas fechas transcurren únicamente tres días hábiles de clases, por lo que noviembre arrancará con un calendario escolar reducido para buena parte del alumnado del país.

El calendario nacional contempla 185 días de clases para el ciclo

De acuerdo con el calendario oficial, las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de preescolar, primaria y secundaria tienen 185 días de clases durante el ciclo 2026-2027.

Entre las fechas de suspensión ya contempladas para este año aparecen el 2 y 16 de noviembre, y el 25 de diciembre, pero no el 5 de octubre a nivel nacional.

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Universidades, bachilleratos y otros niveles educativos manejan calendarios propios distintos al de educación básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudiantes de educación básica del resto de las entidades deberán acudir a clases con normalidad este lunes, salvo que las autoridades educativas locales de cada estado determinen alguna suspensión adicional por otros motivos, como contingencias climáticas.

La dependencia federal recuerda que el calendario base puede ajustarse en cada entidad sin afectar el total de días lectivos establecidos.

Las vacaciones de invierno comienzan el 21 de diciembre

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, las vacaciones de invierno iniciarán el lunes 21 de diciembre de 2026 y se extenderán hasta el martes 5 de enero de 2027, un periodo de 16 días naturales de descanso para preescolar, primaria y secundaria.

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El regreso a clases quedará establecido para el jueves 7 de enero, ya que el miércoles 6 de enero está contemplado como jornada de suspensión de labores docentes.

Las vacaciones de invierno comienzan el lunes 21 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último día de clases antes del periodo vacacional de fin de año será el viernes 18 de diciembre.

La medida aplica a estudiantes de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Tras el regreso de enero, el calendario contempla además otras suspensiones de labores docentes durante el ciclo: el lunes 1 de febrero, el lunes 15 de marzo y el miércoles 5 de mayo de 2027.