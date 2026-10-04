México

¿Hay clases mañana lunes 5 de octubre? Entérate qué dice el calendario de la SEP

El calendario de la SEP despeja las dudas sobre si hay clases este lunes 5 de octubre y adelanta cuándo llega el próximo descanso para preescolar, primaria y secundaria

Calendario de escritorio de la SEP en octubre de 2026, cuaderno con lápices y mochila sobre un pupitre frente a un pizarrón.
Entre las suspensiones ya contempladas para 2026 figuran el 2 y 16 de noviembre, y el 25 de diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 confirma que este lunes 5 de octubre sí hay clases en preescolar, primaria y secundaria en todo el territorio nacional.

La única excepción corresponde a las escuelas primarias de San Luis Potosí, donde se suspenden actividades por el Día de la Maestra y el Maestro de Educación Primaria.

PUBLICIDAD

La medida en San Luis Potosí no proviene del calendario nacional, sino de una disposición estatal.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona determinó otorgar el 5 de octubre como día de asueto exclusivamente para las y los docentes de primaria, en reconocimiento a su labor con motivo de esa conmemoración.

Adolescentes mexicanos, estudiantes con mochilas, jóvenes saliendo de clases, rutina escolar en México, camino a casa después de la escuela. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El regreso a las aulas tras el fin de semana se da con normalidad en la mayor parte del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión en San Luis Potosí no abarca todos los niveles educativos

La pausa escolar en esta entidad se limita a los planteles de educación primaria.

Preescolar y secundaria no están incluidos en la disposición, que tampoco contempla un descanso para bachillerato, universidades o el resto del personal de la dependencia educativa estatal.

Pizarrón verde con logo SEP apoyado en pared, frente a patio de escuela pública mexicana vacía con edificios de dos pisos y aro de baloncesto bajo cielo azul.
El Congreso de San Luis Potosí sesiona en 2024 para aprobar la fecha conmemorativa del magisterio de primaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de esta conmemoración data del 6 de septiembre de 2024, cuando el Congreso de San Luis Potosí aprobó por unanimidad declarar el 5 de octubre de cada año como Día del Maestro y la Maestra de Educación Primaria.

PUBLICIDAD

La fecha coincide además con el Día Mundial de las y los Docentes, reconocido por la UNESCO, celebrado a nivel internacional desde 1994.

Faltan 26 días para la próxima suspensión general de clases

A partir de este lunes 5 de octubre, restan 26 días para el siguiente descanso contemplado a nivel nacional en el calendario de la SEP.

Ese próximo receso llegará hasta el viernes 30 de octubre, con motivo de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Vista exterior de la entrada de la Escuela Primaria Benito Juárez con un mural. Varios alumnos uniformados y adultos caminan cerca de un puesto de paletas.
El viernes 30 de octubre corresponde a la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esa jornada, el personal docente de educación básica realiza actividades de evaluación y planeación, mientras que el alumnado de preescolar, primaria y secundaria no acude a clases.

Se trata de la última sesión de CTE programada antes de que concluya octubre y del primer fin de semana largo oficial del mes en el calendario nacional.

Después de esa fecha, el siguiente receso está marcado para el lunes 2 de noviembre, día de suspensión de labores docentes a nivel nacional.

Un aula de escuela primaria con pupitres y sillas alineados, un pizarrón negro, ventanas y una puerta blanca con el logo y el texto de la Secretaría de Educación Pública.
El lunes 2 de noviembre aparece en el calendario como suspensión de labores docentes por el Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ambas fechas transcurren únicamente tres días hábiles de clases, por lo que noviembre arrancará con un calendario escolar reducido para buena parte del alumnado del país.

El calendario nacional contempla 185 días de clases para el ciclo

De acuerdo con el calendario oficial, las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de preescolar, primaria y secundaria tienen 185 días de clases durante el ciclo 2026-2027.

Entre las fechas de suspensión ya contempladas para este año aparecen el 2 y 16 de noviembre, y el 25 de diciembre, pero no el 5 de octubre a nivel nacional.

Profesora de pie frente a pizarrón blanco con ecuaciones, enseñando a diez niños uniformados sentados en pupitres de madera en una primaria mexicana, con ventanas al fondo.
Universidades, bachilleratos y otros niveles educativos manejan calendarios propios distintos al de educación básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudiantes de educación básica del resto de las entidades deberán acudir a clases con normalidad este lunes, salvo que las autoridades educativas locales de cada estado determinen alguna suspensión adicional por otros motivos, como contingencias climáticas.

La dependencia federal recuerda que el calendario base puede ajustarse en cada entidad sin afectar el total de días lectivos establecidos.

Las vacaciones de invierno comienzan el 21 de diciembre

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, las vacaciones de invierno iniciarán el lunes 21 de diciembre de 2026 y se extenderán hasta el martes 5 de enero de 2027, un periodo de 16 días naturales de descanso para preescolar, primaria y secundaria.

El regreso a clases quedará establecido para el jueves 7 de enero, ya que el miércoles 6 de enero está contemplado como jornada de suspensión de labores docentes.

Por qué el sueño irregular en fiestas puede dejar huella en la salud más de lo pensado
Las vacaciones de invierno comienzan el lunes 21 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último día de clases antes del periodo vacacional de fin de año será el viernes 18 de diciembre.

La medida aplica a estudiantes de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Tras el regreso de enero, el calendario contempla además otras suspensiones de labores docentes durante el ciclo: el lunes 1 de febrero, el lunes 15 de marzo y el miércoles 5 de mayo de 2027.

Temas Relacionados

SepClasesOctubre2026CalendarioEducacion BasicaSan Luis Potosimexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adelantan quién sería el cuarto eliminado de La Granja VIP 2, según encuestas finales

Los nominados de esta semana son Fernando Lozada, Kenny Avilés, Natalia Alcocer, Azalia Ojeda, Manelyk González y Rafa Mercadante

Adelantan quién sería el cuarto eliminado de La Granja VIP 2, según encuestas finales

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este domingo 4 de octubre: reporte completo por alcaldías y municipios

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del aire en el Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este domingo 4 de octubre: reporte completo por alcaldías y municipios

Kéfir con frutos rojos y chía: receta rápida para una bebida rica en fibra y probióticos

Una bebida cremosa, fría y lista en menos de 10 minutos puede convertirse en una aliada de la alimentación que favorece la microbiota intestinal

Kéfir con frutos rojos y chía: receta rápida para una bebida rica en fibra y probióticos

Buen Gobierno sanciona a 55 servidores públicos y una empresa con multas que suman 102 millones de pesos

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años

Buen Gobierno sanciona a 55 servidores públicos y una empresa con multas que suman 102 millones de pesos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Van 31 incidentes con armas de fuego en escuelas de México en lo que va de 2026: Nuevo León y Baja California encabezan la lista

Solicitó préstamos colectivos entre mujeres en Morelia y la secuestraron junto a su esposo: capturan a tres implicadas

Pobladores de Ajuchitlán advierten movilizaciones si no son localizados los 8 hombres ‘levantados’: “Paralizaremos la región”

Cabildo designa a Daniela Flores alcaldesa de Suchiapa tras detención de su antecesor por asociación delictuosa

ENTRETENIMIENTO

Luisito Comunica vive un momento de tensión al presenciar un asalto en Barcelona mientras graba un video

Luisito Comunica vive un momento de tensión al presenciar un asalto en Barcelona mientras graba un video

Adelantan quién sería el cuarto eliminado de La Granja VIP 2, según encuestas finales

Mexicano gana reto del supermercado de MrBeast: Juan García estuvo más de 6 meses encerrado

La especia que mejora la salud de los huesos, regula el colesterol y ayudaría a prevenir el cáncer

Yuridia cumple 40 años: de La Academia a convertirse en una de las voces más exitosas de México

DEPORTES

Álvaro Fidalgo y Johan Vásquez responden tras fallas de Rangel y Giménez ante Estados Unidos: “No se salva ninguno”

Álvaro Fidalgo y Johan Vásquez responden tras fallas de Rangel y Giménez ante Estados Unidos: “No se salva ninguno”

Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers: cuándo y dónde ver el Juego 2 de la Serie Divisional desde México

Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: en qué disciplinas ya clasificó México y en cuáles ya no puede participar

Mateo Chávez le explica a Jorge Campos la jugada por la que fue expulsado ante EEUU

Jonathan Aranda le da la victoria en el primer juego de la serie a los Rays sobre los Yankees con un cuadrangular