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Así funciona la estafa de El Artista Enamorado y consejos de cómo evitar caer en ella

La Policía Cibernética advierte sobre los riesgos de confiar en personas que se hacen pasar por otras

Laptop con pantalla que muestra logos de redes sociales y sello "POLICIA ALERTA", junto a un folleto con candados y manos tomando notas en un escritorio.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El reciente aumento de denuncias por la estafa del “Artista Enamorado” ha llevado a la Policía Cibernética de la Ciudad de México a emitir una alerta para quienes interactúan con figuras públicas en internet.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los delincuentes aprovechan la confianza que generan las redes sociales para obtener beneficios económicos o información personal de los usuarios.

En este fraude, los responsables crean perfiles falsos o acceden a cuentas comprometidas de cantantes, actores, deportistas e influencers.

El objetivo es claro: simular una relación cercana con seguidores y, tras ganar su confianza, solicitar dinero o datos sensibles bajo distintas excusas.

Teléfono móvil con perfil de celebridad en pantalla, máscara digital, iconos de redes sociales, dinero, candados y símbolos de alerta.
La estafa del "Artista Enamorado", un fraude digital de suplantación de celebridades, se detalla junto con sus mecanismos y medidas de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo suele iniciar cuando una supuesta celebridad envía un mensaje privado a la víctima.

Los delincuentes afirman haber elegido a la persona entre sus seguidores y proponen continuar la comunicación fuera de la plataforma original.

Así, buscan fortalecer el vínculo emocional mediante conversaciones frecuentes y manifestaciones de afecto, prometiendo incluso encuentros personales.

Una vez que la manipulación emocional está consolidada, comienzan las solicitudes de dinero.

Los pretextos que usan son variados: desde emergencias legales y gastos médicos, hasta boletos de viaje o membresías exclusivas para “mantener la comunicación”.

En algunos casos, la petición se extiende a documentos personales, información bancaria o códigos de verificación, lo que puede derivar en robo de identidad o acceso a otras cuentas.

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La Policía Cibernética recomienda desconfiar de cualquier mensaje inesperado de supuestas celebridades.

(SSC)
(SSC)

Es fundamental verificar la autenticidad de los perfiles y evitar trasladar la conversación a otras aplicaciones de mensajería, especialmente si la persona es desconocida.

También se aconseja no enviar dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas ni realizar transferencias por solicitudes surgidas únicamente a través de internet.

Para quienes han sido víctimas de este fraude —ya sea por haber transferido fondos o compartido datos sensibles—, la dependencia sugiere contactar de inmediato a la institución bancaria, modificar las contraseñas de cuentas potencialmente comprometidas y conservar toda la evidencia posible, como capturas de pantalla, nombres de usuario y enlaces.

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Así puedes evitar caer en la estafa del artista enamorado

  • Desconfía de mensajes privados inesperados de supuestas celebridades o figuras públicas.
  • Verifica que los perfiles tengan insignias oficiales y compara la información con los canales auténticos de la celebridad.
  • Realiza búsquedas inversas de imágenes si sospechas que las fotos de perfil pueden ser robadas de internet.
  • Evita continuar la conversación en aplicaciones de mensajería externas cuando te lo pida un contacto desconocido.
  • No envíes dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas ni realices transferencias solicitadas por personas que solo conoces por internet.
  • No compartas datos personales, información bancaria, documentos oficiales, contraseñas ni códigos de verificación recibidos por SMS o aplicaciones.
  • Mantén una actitud crítica ante declaraciones de amor, promesas de encuentros personales o solicitudes de ayuda económica de desconocidos.
  • Configura adecuadamente la privacidad de tus redes sociales para limitar la información visible al público.
  • Activa la autenticación en dos pasos en todas tus cuentas para reducir el riesgo de accesos no autorizados.
  • Reporta y bloquea los perfiles que suplanten la identidad de artistas, deportistas, influencers o figuras públicas.
  • Conserva capturas de pantalla, enlaces, nombres de usuario y cualquier evidencia del posible fraude para facilitar la denuncia.
  • Conversa con familiares y amigos sobre este tipo de fraude para evitar que más personas sean víctimas.
  • Si compartiste información sensible o realizaste un depósito, contacta de inmediato a tu banco, cambia contraseñas y solicita medidas de protección.
  • Recuerda que ninguna celebridad legítima solicitará dinero ni información bancaria por mensajes privados a sus seguidores.

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