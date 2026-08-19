Separan de su cargo a profesor de secundaria en Guanajuato por conductas inapropiadas con sus alumnos

Dieron de baja a maestro de Guanajuato por comportamiento inapropiado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un video viral de la Escuela Secundaria General No. 20 “Centéotl”, en Acámbaro, Guanajuato ha causado mucha polémica porque en él se observa a uno de sus profesores realizando presuntas actitudes inapropiadas con estudiantes de tercer año, lo que alertó a los padres de familia.

En la filmación se observa al docente abrazar a uno de sus alumnos, a quien llevó a su asiento para llevar a cabo movimientos con insinuaciones sexuales, lo que derivó a fuertes consecuencias dentro del plantel, así lo confirmó la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García,

“Contrato con nosotros, ya no estará al frente de un aula”, declaró a los medios de comunicación. Se está analizando en el área jurídica", agregó la gobernadora Libia Dennise García, quien aclaró que el maestro vino desde Morelia para participar en el concurso de plazas.

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“Es un maestro que era de Morelia, no era de Guanajuato. Recuerden que vienen y participan en el concurso de plazas. Entonces, nosotros seguimos. Yo creo que, bueno, hay que decirlo también, que tenemos un magisterio muy comprometido y que un caso como este no refleja el actuar de nuestros maestros en Guanajuato”, dijo la mandataria.

“Sí es muy importante, primero, que los padres de familia sepan, pues que los estamos escuchando, que para nosotros el alto cuidado que tenemos en las aulas, la integridad de nuestros profesores frente a un grupo es fundamental, más cuando se trata de jóvenes, de adolescentes”, subrayó Libia Dennise García.

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De igual forma, la gobernadora exhortó a los padres de familia que si existe una mala acción de algún maestro o ciertos tratos negativos hacia los alumnos, lo más apropiado es hablar con la verdad y no esperar a que surja un video en las redes sociales para comprobar lo antes dicho.

“Si hay un mal actuar, alguna situación no necesita haber un video, en estos casos muchas veces se hacen virales porque se graban videos, pero ante cualquier señalamiento ante cualquier situación nosotros estamos muy atentos a revisar estos casos y tomar cartas en el asunto”, subrayó la política mexicana.

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Video ocurrió antes de terminar el ciclo escolar

Maestro de Guanajuato fue separado por actos incorrectos con sus alumnos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a los reportes actuales, el maestro que que fue dado de baja de la Escuela Secundaria General No. 20 “Centéotl”, impartía la materia de Educación Artística y las imágenes que han causado indignación en los medios digitales fueron grabados antes de concluir el ciclo escolar.

A pesar de cumplir varios años en dicha institución, los padres de los alumnos exigen que se investiguen a fondo estos hechos lamentables que dejan mal parada la escuela y también causa una preocupación en la sociedad, por la manera en que se trata a las y los alumnos en los colegios de México.

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“Cuando vimos el video no lo podía creer, como un disque maestro apareciera así tocando a sus alumnos, mordiendo, y estar encima de ellos como depravado dejándose también de los chavillos pero él es el adulto”, dijo una madre de familia.

“Mi hijo me dijo que así se llevaban pero ellos piensan que es su amigo, pero el viejo ya esta grande y los niños no saben distinguir que eso que les hizo está muy mal, ningún maestro los puede tocar ni hacerles lo que que les hizo en los videos, que lo investiguen y lo metan a la cárcel”, pidió otro padre de familia.

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Área jurídica evalúa si el caso puede llevar a un proceso penal

Un salón de clases vacío con pupitres y sillas de madera, un pizarrón verde, un mapa mundial y grandes ventanas que iluminan la estancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la revelación del video, el área jurídica de la Secretaría de la Educación analiza si el caso podría llevar a una denuncia penal en contra del enseñante por esta conducta incorrecta con los estudiantes de tercer grado de la Escuela Secundaria General No. 20 “Centéotl”-

Los puntos que se analizan principalmente son los siguientes:

1. Naturaleza de las conductas

Si los comportamientos del maestro constituyen delitos según el Código Penal. Por ejemplo: abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento, corrupción de menores, amenazas, lesiones, etc.

2. Pruebas y testimonios

Testimonios de alumnos, padres de familia, docentes y personal escolar.

Mensajes, videos, fotografías o cualquier evidencia documental o digital.

Dictámenes psicológicos de los alumnos afectados.

3. Edad de los alumnos

Si los alumnos son menores de edad, la ley considera agravantes y penas más severas.

4. Reincidencia o antecedentes

Si el maestro tiene antecedentes de conductas similares, esto puede influir en la decisión de presentar una denuncia penal.

5. Medidas precautorias

Si la conducta representa un riesgo para la integridad física o psicológica de los estudiantes, puede solicitarse la intervención inmediata de la Fiscalía o Procuraduría estatal.

6. Obligación de denunciar

Si el área jurídica identifica posibles delitos, tiene la obligación legal de dar aviso a las autoridades ministeriales (Fiscalía General del Estado de Guanajuato).

7. Delitos que podrían configurarse

Abuso sexual : Cuando hay contacto físico o actos lascivos.

Acoso u hostigamiento sexual : Cuando hay insinuaciones, propuestas, comentarios, sin contacto físico.

Corrupción de menores : Cuando se expone a los estudiantes a situaciones que atenten contra su integridad moral.

Violencia escolar: Si hay amenazas, humillaciones o maltrato.