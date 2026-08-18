Thai Festival 2026 trae música, danza y gastronomía del sureste asiático al Cenart: fecha, horarios y programación

Dos representantes estrechan sus manos frente a una muñeca vestida con atuendo tradicional tailandés, señalando una colaboración cultural en el Centro Nacional de las Artes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cultura de Tailandia llegará a la Ciudad de México con la segunda edición del Thai Festival 2026, un encuentro que reunirá música, danza, gastronomía, artes marciales y distintas expresiones contemporáneas del país del sureste asiático en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

El festival se realizará el sábado 29 y domingo 30 de agosto de 2026, con una programación dirigida a públicos de todas las edades. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán acercarse al T-Pop, conocer propuestas musicales tailandesas, observar exhibiciones de Muay Thai, participar en clases de baile y recorrer espacios dedicados a productos, artesanías y platillos tradicionales.

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La segunda edición es organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Cenart, en coordinación con la Embajada Real de Tailandia en México. Todas las actividades serán gratuitas, aunque algunas sesiones, como las firmas de autógrafos, tendrán horarios y dinámicas particulares que deberán consultarse en la cartelera oficial.

¿Cuándo y a qué hora será el Thai Festival 2026?

El Thai Festival México 2026 se llevará a cabo durante el último fin de semana de agosto. Estos son los datos principales para planear la visita:

Fechas: sábado 29 y domingo 30 de agosto de 2026.

Horario general: de 11:00 a 18:00 horas.

Sede: Centro Nacional de las Artes.

Espacios: Plaza de las Artes, Aula Magna José Vasconcelos y otras áreas del recinto.

Dirección: avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Costo: entrada gratuita.

Público: actividades para todas las edades.

La página oficial del Cenart señala que la sede principal será la Plaza de las Artes y confirma que el encuentro se desarrollará de las 11:00 a las 18:00 horas durante los dos días. La institución recomienda revisar su cartelera para conocer posibles ajustes, así como los horarios específicos de las presentaciones y firmas de autógrafos.

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Programación del sábado 29 de agosto

Las actividades comenzarán el sábado con la ceremonia de apertura del festival. Posteriormente se llevará a cabo la charla “Descubriendo Tailandia a través de la mirada mexicana”, una conversación que permitirá explorar la cultura, las tradiciones y la imagen contemporánea del país asiático desde la experiencia de viajeros y participantes mexicanos.

La jornada incluirá una exhibición de la Federación Mexicana de Muay Thai. Esta disciplina, considerada el deporte nacional de Tailandia, se caracteriza por utilizar técnicas de golpeo con puños, codos, rodillas y piernas. Su presencia dentro del festival permitirá al público conocer tanto su dimensión deportiva como su arraigo cultural.

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También se realizará la semifinal del Concurso de T-Pop Cover Dance, en el que las personas participantes interpretarán coreografías inspiradas en exponentes de la música pop tailandesa.

La programación musical del sábado contempla las siguientes presentaciones:

Boy Sompob , cantante y compositor conocido internacionalmente por interpretar temas incluidos en bandas sonoras de series BL tailandesas.

JrBubblegum , artista cuya propuesta combina pop contemporáneo, R&B y elementos de música electrónica.

DJ Sunkhan, quien ofrecerá una sesión musical como parte de las actividades del primer día.

Además, habrá espacios relacionados con la gastronomía, productos tradicionales y cultura pop de Tailandia. El programa incluye firmas de autógrafos con artistas invitados; debido a que estas actividades pueden tener cupo o mecánicas específicas, conviene consultar previamente la información publicada por el recinto.

Actividades del domingo 30 de agosto

El segundo día del Thai Festival 2026 comenzará con actividades físicas y de baile. El público podrá participar en clases de aeróbics suanlum y T-Pop Dance, diseñadas para acercar a los asistentes a algunas de las expresiones recreativas y musicales contemporáneas del país.

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También se impartirá una charla sobre el rock y los tatuajes tailandeses, en la que se abordarán manifestaciones culturales asociadas con la música, la identidad y las prácticas tradicionales. La jornada sumará otra exhibición de Muay Thai, además de las actividades denominadas Thai Quest.

Uno de los momentos centrales será la final del Concurso de T-Pop Cover Dance, donde se definirá a las personas ganadoras después de la semifinal celebrada el sábado.

El programa artístico del domingo contará con:

Ice Amena , actriz y cantante tailandesa.

Ize&Marissa , dupla vinculada con producciones audiovisuales del género GL o Girls’ Love .

MCKA, artista invitada a la segunda jornada del encuentro.

La oferta se complementará con comida tailandesa, productos culturales y propuestas relacionadas con el entretenimiento contemporáneo. De esta manera, el festival no se limitará a las expresiones tradicionales, sino que mostrará también fenómenos como el crecimiento internacional del T-Pop y la popularidad de las producciones audiovisuales de Tailandia.

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Un encuentro cultural entre México y Tailandia

Durante la presentación del evento, el coordinador del Cenart, Vicente Jurado López, destacó que las actividades culturales permiten construir relaciones entre los pueblos más allá de los intercambios comerciales o políticos. El funcionario señaló que el arte, la gastronomía y las expresiones escénicas ofrecen herramientas para comprender las diferencias entre ambas sociedades.

Por su parte, el embajador de Tailandia en México, Rooge Thammongkol, recordó la respuesta registrada durante la primera edición y anticipó que en 2026 aumentará tanto la oferta de actividades como la presencia de artistas tailandeses.

El Thai Festival busca así convertirse en un punto de encuentro para las personas interesadas en la música, las series, la comida, las artes marciales y las tradiciones del sureste asiático. La programación detallada y cualquier actualización sobre horarios se pueden consultar en la cartelera oficial del Cenart.

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