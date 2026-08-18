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Rubén Moreira asegura que Alito Moreno no será desaforado: “Se van a quedar con las ganas”

El coordinador del PRI en San Lázaro afirmó que el procedimiento fue desechado por falta de pruebas y resoluciones judiciales

El diputado del PRI considera urgente destinar más presupuesto para seguridad. Crédito: PRI
El priista sostuvo que quienes esperan retirar el fuero al dirigente del PRI “se van a quedar con las ganas”. Crédito: PRI
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El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que el proceso de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas no avanzará y sostuvo que quienes esperan retirar el fuero al dirigente priista “se van a quedar con las ganas”.

Moreira cuestionó el procedimiento que se desarrolla en San Lázaro y acusó que existe una persecución contra integrantes de la oposición. A su juicio, la Sección Instructora estaría buscando elementos que, según afirmó, no existen para mantener vigente el caso.

El priista también responsabilizó a integrantes de ese órgano legislativo por alentar el procedimiento y sostuvo que la solicitud habría sido desechada por falta de pruebas y debido a resoluciones judiciales.

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Ante los cuestionamientos sobre el futuro del expediente, respondió: “Pues bueno, suerte”.

Moreira asegura que no hay elementos para quitar fuero a “Alito”. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Moreira asegura que no hay elementos para quitar fuero a “Alito”. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Desafuero de Alejandro Moreno sigue en disputa en San Lázaro

Las declaraciones de Moreira contrastan con la postura de Morena y con la situación jurídica del expediente. El proceso permanece bajo análisis de la Cámara de Diputados y podría ser retomado durante el periodo ordinario que comenzará el próximo 1 de septiembre.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, negó que exista un acuerdo político para proteger a Moreno Cárdenas. Explicó que la decisión corresponde a la Sección Instructora y que, si existen elementos suficientes, el procedimiento deberá continuar conforme a la ley.

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Monreal indicó que la bancada morenista deberá definir el próximo 30 de agosto quién ocupará la presidencia de la Sección Instructora, luego de la posible salida de Hugo Eric Flores Cervantes.

Morena prevé permitir que sus diputados busquen la reelección sin solicitar licencia. Crédito: Cuartoscuro
Desafuero de Alejandro Moreno sigue en disputa dentro de San Lázaro. Crédito: Cuartoscuro

¿Por qué investigan a “Alito” Moreno por presuntos desvíos?

La solicitud presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche se relaciona con hechos ocurridos durante la administración de Moreno Cárdenas como gobernador, entre 2015 y 2019.

El expediente actualmente contempla cuatro carpetas de investigación y señala presuntas irregularidades relacionadas con ejercicio indebido de funciones y desvío de recursos públicos, por un monto superior a 83 millones de pesos.

Entre las operaciones investigadas se encuentran:

  • La construcción de la Plaza Colosio, por alrededor de 18.2 millones de pesos.
  • Supuestos servicios simulados en la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, por 27.2 millones.
  • Contratos de publicidad vinculados con la televisora Mayavisión, por 14.1 millones.
  • La contratación de una empresa de buceo para servicios de consultoría fiscal, por 23.8 millones.
  • Las acusaciones corresponden a investigaciones ministeriales y no representan, por sí mismas, una sentencia contra el dirigente priista.
Estas son las acusaciones contra Alejandro Moreno.
Estas son las acusaciones contra Alejandro Moreno.

PAN analizará expediente antes de fijar postura sobre el desafuero

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, señaló que su partido revisará el expediente antes de definir una posición sobre el eventual retiro del fuero de Moreno.

El panista sostuvo que la decisión no debe tomarse únicamente con base en alianzas o diferencias políticas, sino a partir de los elementos contenidos en la investigación. Al mismo tiempo, advirtió sobre lo que consideró un riesgo de utilizar los procedimientos judiciales para perseguir o silenciar a opositores.

De esta manera, el PAN se mantiene a la espera de conocer los argumentos y pruebas que integran el expediente antes de respaldar o rechazar el procedimiento.

PAN analiza el expediente antes de fijar postura sobre “Alito”. Crédito: X/ @AccionNacional
PAN analiza el expediente antes de fijar postura sobre “Alito”. Crédito: X/ @AccionNacional

Detenciones de excolaboradores reavivan el caso contra Alito

El expediente volvió a cobrar fuerza después de las detenciones de dos personas relacionadas con el entorno del exgobernador de Campeche.

Carlos Alberto Medina Hernández, quien fue director de Comunicación Social durante su administración, fue detenido por una investigación relacionada con presunto peculado. También fue aprehendido Luis Antonio Espinosa Campos, señalado como contador y representante de empresas vinculadas con Emigdio Moreno Cárdenas, hermano de Alejandro Moreno.

Las investigaciones de la Fiscalía de Campeche vinculan ambos casos con operaciones relacionadas con contratos de publicidad y un supuesto esquema para desviar recursos públicos.

La Fiscalía General del Estado de Campeche encabezada por Renato Sales cateo varias propiedades del líder priista Alejandro Moreno Cárdenas como parte de la investigación que se le sigue del delito de enriquecimiento ilícito.
El PAN mantiene una postura cautelosa frente al proceso de desafuero de Alejandro “Alito” Moreno. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

Mientras estas indagatorias avanzan, la disputa política alrededor del desafuero permanece abierta.

Por un lado, Rubén Moreira sostiene que el procedimiento no prosperará y acusa una persecución contra la oposición; por otro, Morena afirma que no existe pacto alguno para proteger a “Alito” y que la decisión deberá sustentarse exclusivamente en el expediente.

Así, el futuro del desafuero dependerá de la revisión que realice la Sección Instructora y, eventualmente, de la determinación que adopte la Cámara de Diputados.

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