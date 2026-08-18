México
Agregar Infobae enGoogle

Pronóstico del clima en Ciudad de México este 18 de agosto: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Ciudad de México.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 26.1 grados, la previsión de lluvia será del 62%, con una nubosidad del 36%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 11.1 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 14.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 12.6 grados, mientras que la nubosidad del 30%, mientras que las ráfagas de viento serán de 13.0 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

¿Cómo es el clima en la capital mexicana?

La predicción del estado del tiempo en CDMX. (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en CDMX. (Imagen ilustrativa Infobae)

Podría pensarse que debido a su ubicación geográfica y a su extensión, la Ciudad de México tendría un clima templado-cálido homogéneo pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

En general, el clima es cálido y templado en la Capital mexicanarondando entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de lluvia, siendo junio, julio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran chubascos.

Durante el invierno, las temperaturas suelen disminuir a los cero grados en las zonas más altas de la periferia, como el Ajusco; en contraste, demarcaciones como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

PUBLICIDAD

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que cayó nieve en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro subió hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados producida el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

¿Cuál es el clima en México?

La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

México es un país agraciado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Ciudad de MéxicoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conoce el clima de este 18 de agosto en Mazatlán

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Conoce el clima de este 18 de agosto en Mazatlán

Culiacán Rosales: el estado del tiempo para este 18 de agosto

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Culiacán Rosales: el estado del tiempo para este 18 de agosto

Rubén Moreira asegura que Alito Moreno no será desaforado: “Se van a quedar con las ganas”

El coordinador del PRI en San Lázaro afirmó que el procedimiento fue desechado por falta de pruebas y resoluciones judiciales

Rubén Moreira asegura que Alito Moreno no será desaforado: “Se van a quedar con las ganas”

Las últimas previsiones para Mérida: temperatura, lluvias y viento este 18 de agosto

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Las últimas previsiones para Mérida: temperatura, lluvias y viento este 18 de agosto

Poncho de Nigris no descarta pelea entre Doña Lety Alegría y la mamá de Gala Montes en Ring Royal

Poncho de Nigris quiere una pelea entre miembros de La Casa de los Famosos México en Ring Royal, Ese Pérez y Masad Altamimi serían los elegidos

Poncho de Nigris no descarta pelea entre Doña Lety Alegría y la mamá de Gala Montes en Ring Royal
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Gobernador de Michoacán reconoce falta de vigilancia en cárceles tras homicidio de “El Marino”, sujeto que asesinó a adolescente

Rescatan a 18 adolescentes de posible reclutamiento del narco en Morelia: fenómeno afecta a miles de menores en el país

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Ese Pérez, Aldo Rendón y Ernesto suben al Elevador

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Ese Pérez, Aldo Rendón y Ernesto suben al Elevador

Poncho de Nigris no descarta pelea entre Doña Lety Alegría y la mamá de Gala Montes en Ring Royal

Aarón Mercury sale en defensa de Masad Altamimi por acusaciones previas a La Casa de los Famosos México

Mariana Echeverría le responde directo a Gala Montes por su regreso a La Casa de los Famosos México

Aarón Mercury se pronuncia sobre su supuesto veto de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Secretaría de las Mujeres y Liga MX Femenil reprueban comentarios denigrantes contra jugadoras de Cruz Azul

Secretaría de las Mujeres y Liga MX Femenil reprueban comentarios denigrantes contra jugadoras de Cruz Azul

León vence a Necaxa con un hombre menos: goles, jugadas, expulsiones y quién anotó

Liga MX presenta nuevos horarios para la Jornada 5 por la Leagues Cup

Olympiacos va por la Hormiga González, reportan acuerdo con Chivas

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX