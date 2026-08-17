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Rubén Moreira advierte riesgo de hostigamiento contra periodistas por “listas negras”

El coordinador del PRI en San Lázaro advirtió que estos registros pueden generar presión e intimidación contra la prensa crítica

Rubén Moreira - PRI - México
Rubén Moreira alerta por posible hostigamiento contra periodistas críticos. (REUTERS/Luis Cortes | Archivo)
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El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que los señalamientos y registros difundidos desde el Gobierno federal contra periodistas y voces críticas pueden derivar en hostigamiento a la prensa, luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó nombres vinculados con una presunta red de amplificación de contenidos contrarios a la Cuarta Transformación.

Durante un encuentro con medios, el legislador cuestionó la manera en que desde el poder público se identifican a quienes mantienen posiciones críticas y sostuvo que algunos integrantes de la prensa ya han reportado situaciones de acoso después de aparecer en este tipo de registros.

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Rubén Moreira cuestiona señalamientos contra periodistas

Moreira consideró que la exposición pública de periodistas dentro de esquemas elaborados por instituciones gubernamentales puede generar consecuencias que trasciendan el debate político.

Su advertencia ocurre en medio de la polémica por la presentación realizada por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, durante el espacio denominado “Derecho de Réplica”.

Luisa María Alcalde explicó los lineamientos señalados de censura. | Presidencia
Luisa María Alcalde presenta análisis que desata polémica por señalamientos a periodistas. | Presidencia

El priista también se refirió al caso de Andy López Beltrán y la revocación de su visa estadounidense.

Sobre la carta que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador dirigió a Donald Trump, Moreira cuestionó el tono del documento y criticó que se haya convertido un trámite migratorio en un asunto de confrontación política.

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No obstante, el punto que ha generado mayor preocupación entre organizaciones defensoras de la prensa es la identificación de comunicadores dentro de análisis oficiales sobre la conversación digital.

Artículo 19 denuncia riesgo para la libertad de expresión

La organización Artículo 19 condenó la presentación de nombres de periodistas y opositores y alertó que este tipo de ejercicios pueden contribuir a estigmatizar a la prensa y provocar efectos de autocensura.

La asociación señaló que el Estado no debería utilizar sus recursos y capacidades institucionales para seleccionar, clasificar y exhibir a periodistas debido al carácter crítico de sus contenidos.

Comunicado de ARTICLE 19.
Comunicado de ARTICLE 19.

También cuestionó que las autoridades presenten una supuesta operación digital sin explicar de manera suficiente la metodología ni proporcionar elementos técnicos que permitan comprobar sus conclusiones.

Entre los principales riesgos señalados se encuentran:

  • Hostigamiento e intimidación contra periodistas.
  • Ataques y amenazas mediante redes sociales.
  • Estigmatización de medios y comunicadores críticos.
  • Generación de condiciones que favorezcan la autocensura.
  • Uso de recursos públicos para monitorear la conversación digital.

Luisa Alcalde niega haber creado una “lista negra”

Alcalde rechazó que el Gobierno federal haya elaborado una “lista negra” y explicó que el ejercicio busca mostrar cómo determinados contenidos son retomados y amplificados en internet.

La Consejera Jurídica de la Presidencia de México, Luisa María Alcalde, negó que exista una "lista negra" de periodistas en el programa “Derecho de Réplica”. (Crédito: Luisa Alcalde)

Según su explicación, aparecer en el análisis no significa que una persona participe directamente en una operación coordinada ni que financie cuentas automatizadas.

La funcionaria sostuvo que existen redes compuestas por bots y cuentas anónimas capaces de impulsar contenidos hasta generar la impresión de que una conversación tiene un respaldo orgánico.

El objetivo, afirmó, es explicar cómo funcionan estas dinámicas digitales.

La polémica surgió porque en la presentación aparecieron nombres de periodistas, medios, analistas y actores políticos dentro de las representaciones utilizadas para explicar ese supuesto ecosistema.

Sheinbaum rechaza que exista censura contra la prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum también negó que exista una “lista negra” y defendió el ejercicio presentado por Alcalde. Aseguró que su administración no ha censurado a periodistas y sostuvo que actualmente existe libertad de expresión.

Sheinbaum rechaza que el Gobierno haya creado una “lista negra” de periodistas. EFE/José Méndez
Sheinbaum rechaza que el Gobierno haya creado una “lista negra” de periodistas. EFE/José Méndez

La mandataria explicó que el propósito de “Derecho de Réplica” es responder a información que el Gobierno considera falsa o incompleta, además de mostrar cómo circulan determinadas narrativas en redes sociales.

Sheinbaum afirmó que en sus conferencias participan medios de distintas tendencias y rechazó que su administración busque impedir las críticas.

El debate se centra así en la diferencia entre una operación artificial en internet y el trabajo periodístico que eventualmente puede ser retomado por actores políticos o cuentas automatizadas.

En este contexto, la advertencia de Rubén Moreira cobra relevancia: la identificación de comunicadores desde instituciones públicas podría generar un ambiente de presión sobre la prensa.

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