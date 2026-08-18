Quién es El Tanque, operador del CJNG que estaría vinculado a los amigos de los hijos de AMLO

Iván Cazarín Molina, alias el Tanque, es miembro fundador del CJNG. Audios lo vinculan con Luis Alberto Olán, operador cercano a Andy y Bobby López Beltrán, a través de negocios de balasto que abastecieron el Tren Maya. (Infobae)

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Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, uno de los hombres identificados por Estados Unidos como miembro fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y parte del círculo de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, estaría ligado a los negocios de balasto que abastecieron al Tren Maya a través de una relación presumida por los hermanos Olán, amigos cercanos a Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La conexión quedó expuesta en una serie de audios difundidos este lunes por Latinus, en los que Luis Alberto Olán presume conocer a El Tanque y haber usado esa relación para que el CJNG dejara de extorsionar al dueño de una mina de balasto proveedora del clan.

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En otra grabación, Amílcar Olán le habla a un empresario proveedor de balasto sobre su hermano Luis Alberto: “Él maneja todo eso. Los conoce a todos, todos son sus brothers, sus compas”, dice sobre la relación de su hermano con los integrantes del cártel.

¿Qué se sabe de Iván Cazarín Molina, El Tanque?

Hermanos Cazarín Molina, miembros del CJNG. (Jovani Pérez | Infobae México)

El nombre de Iván Cazarín Molina ya había aparecido en los registros del gobierno estadounidense. En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo sancionó junto con otras ocho personas y 26 empresas por formar parte de una de las principales redes de robo de combustible del CJNG, una actividad que, según Washington, genera decenas de millones de dólares al año para el cártel.

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La OFAC lo describió además como un miembro fundador del CJNG que reportaba directamente a “El Mencho” y que mantenía operaciones en Jalisco y Veracruz relacionadas con tráfico de drogas, extorsión, homicidio y robo de combustible.

En una de las grabaciones difundidas por Latinus, Luis Alberto Olán describe así la utilidad de esa relación: “Él sabe que yo conozco a El Tanque aquí, al de la maña, y como vio que no lo volvieron a molestar a ese güey que lo llegó a extorsionar… ya le dije: ‘No, si yo me llevo con El Tanque, yo ya le hago de cuenta’. Y ya se quedó así”.

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Integrantes de la red de robo de combustible sancionada por la OFAC. (Departamento del Tesoro)

Iván Cazarín Molina no es un operador de segundo nivel. Según el comunicado de la OFAC publicado el 10 de septiembre de 2024, El Tanque estuvo involucrado en el ascenso y la consolidación del CJNG. Operaba en los estados de Jalisco y Veracruz y, además del huachicol, la OFAC lo señala por tráfico de drogas, extorsión y homicidio.

Fue arrestado el 18 de noviembre de 2015 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en el marco de la llamada Operación Jalisco. El entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, lo identificó en conferencia de prensa como “segundo en la estructura de la organización criminal” y “objetivo prioritario” del operativo.

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La detención no frenó sus operaciones: el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que Cazarín Molina sigue involucrado en las actividades del CJNG en Veracruz desde prisión.

La red de huachicol que financia el tráfico de fentanilo

Las sanciones contra empresas y dos mexicanos por su presunta relación con el CJNG fueron reveladas este 30 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El negocio de El Tanque funcionó con una arquitectura precisa. Según la OFAC, robaba combustible a través de tomas ilícitas en los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y lo almacenaba cerca de la ciudad de Veracruz en tanques con capacidad para millones de litros.

A través de familiares y asociados que actúan como testaferros, manejó una red de gasolineras minoristas aparentemente legítimas donde vende el combustible robado. Parte de ese combustible llegó hasta Texas, donde terceros lo comercializan en el mercado estadounidense.

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El Departamento del Tesoro calificó el huachicol como “la actividad ilegal no relacionada con las drogas más rentable” para el CJNG. En 2023, Petróleos Mexicanos identificó 14,890 tomas clandestinas en todo el país y registró pérdidas por mil 191 millones de dólares.

Para vender el combustible robado, El Tanque usó una constelación de empresas fachada. La OFAC sancionó en septiembre de 2024 a once gasolineras minoristas con base en Veracruz vinculadas a su red, entre ellas Biocombustibles El Jicaro, Dos Oceanos Paso del Toro, Etanofuel, Rapicombustibles de Veracruz y Econocombustibles de Veracruz. También sancionó una empresa de transporte de materiales peligrosos y una constructora que apoyan sus operaciones.

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La familia en prisión que sigue operando: El Tornado

(Foto OFAC)

El Tanque no operaba solo. Su hermano mayor César Cazarín Molina, alias El Tornado, era también miembro fundador del CJNG y era cercano a El Mencho, según la OFAC. Fue arrestado en octubre de 2012 y condenado a 60 años de prisión por secuestro, portación de armas y posesión de cartuchos militares.

Según las autoridades, los hermanos Cazarín Molina siguen activos desde prisión y aún recibirían una parte de las ganancias del huachicol.

El Tornado carga con uno de los episodios más violentos del CJNG. Es señalado de haber ocasionado la caída de un helicóptero militar el 1 de mayo de 2015 en Villa de Purificación, en la Región Costa Sur de Jalisco, durante la Operación Jalisco. La aeronave Cougar con matrícula 1009 transportaba 18 personas. Solo nueve sobrevivieron, algunas con graves quemaduras.

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Tanto el Tanque como el Tornado utilizaban el mismo alias falso: Víctor Hugo Delgado Rentería. La OFAC documentó que esa práctica los hacía “frecuentemente confundidos entre sí” por las autoridades, lo que les permitió operar con un grado adicional de impunidad. El suegro del Tanque, Domingo Medina Díaz, alias El Mingo, también está encarcelado y sigue activo en el CJNG.

El sobrino del Tanque, Jahir Cazarin Ramos —hijo del Tornado—, actúa como testaferro en empresas de la red. Otro operador central es José Saúl Rodríguez Hernández, identificado por la OFAC como la cara pública de varias compañías del entramado, incluyendo un hotel en Veracruz con la razón social Veracruzana de Servicios Hoteleros y Gastronómicos Los Ángeles.

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La conexión con Tabasco y el círculo de los hijos de AMLO

El empresario Jorge Almícar Olán. (X/@diaz_manuel)

El Tanque no operaba únicamente en Veracruz. Documentos militares de 2021 y 2022 hackeados por el colectivo Guacamaya, citados por Latinus, señalan que estableció nexos con La Barredora, el brazo armado del CJNG que en esos años operaba en Tabasco bajo la protección de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Adán Augusto López en ese estado.

Fue esa célula tabasqueña la que, según los audios difundidos por Latinus, quedó bajo el mando de Luis Alberto Olán para proteger las minas de balasto que abastecieron el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

La conexión entre Luis Alberto Olán y el Tanque es el hilo que une dos investigaciones hasta ahora separadas: la red de huachicol del CJNG en Veracruz, documentada por la OFAC desde 2024, y los negocios del círculo cercano de Andy y Bobby López Beltrán en Tabasco.

En otros audios obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Amílcar Olán habla de recibir instrucciones directas de Bobby López Beltrán para operar el negocio del balasto: “A mí Bobby la instrucción que me dio, literal, fue: ‘Tú tienes que producir 500 mil metros cúbicos de aquí al 30 de noviembre. ¿Cómo le vas a hacer? Ese es tu pedo’”.

Andy y Bobby López Beltrán, ni sus amigos, no han sido acusados formalmente de ningún delito. La FGR sostuvo el 17 de agosto que no cuenta con “ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria” para iniciar una investigación contra el hijo de un expresidente por delitos en materia de hidrocarburos.