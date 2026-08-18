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México descarta convertirse en “data center global”, pero defiende centros de datos en Querétaro pese a alto consumo de agua

La presidenta dijo que el crecimiento de los centros de datos debe ser ordenado y limitado por las necesidades del país

Sheinbaum reconoció que los centros de datos tienen un alto consumo de agua y electricidad. | Presidencia
Sheinbaum reconoció que los centros de datos tienen un alto consumo de agua y electricidad. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la importancia de los centros de datos para el desarrollo tecnológico nacional, pero advirtió que México no puede convertirse en un polo de data centers para otros países.

La mandataria explicó que estas instalaciones son necesarias para la inteligencia artificial y la economía digital, aunque subrayó que su crecimiento debe estar regulado para evitar daños por el alto consumo de agua y electricidad.

Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum aclaró que los centros de datos deben responder a una planeación nacional.

Señaló que, si bien ya se han instalado nuevos centros en Querétaro y existen otros proyectos en diversas regiones del país, el desarrollo no puede basarse únicamente en atraer este tipo de inversiones.

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“Sí tenemos que tener centros de datos para avanzar en inteligencia artificial, pero no necesariamente México debe ser el centro de datos de otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque requiere mucho consumo de energía, mucho consumo de agua”, puntualizó.

Límites y prioridades para el sector

Sheinbaum insistió en que el crecimiento de los centros de datos debe ser ordenado y limitado por las necesidades del país. En este sentido, explicó que el gobierno apuesta también por otros sectores, como la manufactura, que generan más empleos y menos presión sobre los recursos naturales.

“Claro que se están instalando centros de datos, particularmente en Querétaro se acaba de instalar uno y otros centros de datos que están planeados en otras zonas del país. Pero hay otras inversiones en la propia inversión de manufactura que se está desarrollando en el país y los centros de datos ahí donde se necesiten, como se necesiten, porque si te generan, digamos, crecimiento económico, pues muy poco empleo”, comentó.

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La mandataria recalcó la importancia de mantener la planeación y no abrir la puerta a que México se convierta en un “data center global” sin considerar el impacto ambiental.

Reconocimiento del alto consumo de recursos

Sheinbaum reconoció que los centros de datos requieren enormes cantidades de agua y electricidad. Advirtió que la presencia de estas instalaciones presiona la infraestructura local, sobre todo en zonas como Querétaro, donde la proliferación de data centers ha llamado la atención de la población y autoridades locales.

Destacó que el consumo de recursos naturales por parte de los data centers se vuelve más preocupante en el contexto de crisis hídrica y energética que enfrenta el país.

Inversiones y expansión en la red eléctrica

La presidenta anunció que el gobierno federal tiene en marcha un plan para incrementar la generación eléctrica en 28 mil megawatts. Parte de esta energía provendrá de fuentes renovables y otra parte de ciclos combinados a gas natural. Subrayó también la inversión en transmisión y distribución, ya que algunas regiones requieren mejoras urgentes para evitar apagones y responder al aumento de la demanda.

Sheinbaum detalló que el modelo de inversión será mixto, con 54% de capital público y 46% privado, para acelerar la expansión del sistema eléctrico nacional.

Impacto local y social

Al responder sobre los reportes de apagones y afectaciones en comunidades de Querétaro, Sheinbaum pidió datos concretos para dar seguimiento.

Explicó que recibe todos los días un informe de la Comisión Federal de Electricidad sobre quejas y fallas.

Reconoció que la demanda se incrementa en verano, por el uso de aires acondicionados, pero reiteró el compromiso del gobierno por atender a la población y publicar información sobre la atención a los reclamos.

Enfatizó la necesidad de evitar que los centros de datos generen conflictos sociales o afecten la vida cotidiana de las comunidades.

Rol de los centros de datos en la economía nacional

Sheinbaum reiteró que los centros de datos tienen un papel importante en la modernización del país, pero su aporte en empleos es bajo y su impacto ambiental alto.

Aseguró que el gobierno priorizará sectores que generen mayor bienestar y empleo para la población, sin sacrificar recursos naturales por beneficios económicos limitados.

“Mucho consumo de recursos naturales y claro que tenemos que tener los necesarios para desarrollar inteligencia artificial en el país, pero también, pues con una planeación”, puntualizó.

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