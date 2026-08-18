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Sam Smith visita la Casa Azul de Frida Kahlo “Hago una peregrinación artística personal aquí cada vez que vengo a México”

El cantante británico visitó el museo de Coyoacán y publicó un mensaje sobre su “peregrinación artística personal” en México, en medio de cuatro fechas en el Auditorio Nacional este 17, 18, 20 y 21 de agosto

Un hombre con camisa a cuadros, jeans y gorra posa frente a una pared azul y roja con un texto y figuras precolombinas, y otra toma de su perfil lateral.
La visita ocurrió en el marco de su residencia To Be Free: Mexico City, una serie de cuatro conciertos en el Auditorio Nacional (Sam Smith/X oficial)
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Sam Smith regresó a la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán por cuarta vez y lo compartió en redes sociales con un mensaje que resumió su relación con México: “Hago una peregrinación artística personal aquí cada vez que vengo y me llena el alma”.

La visita ocurrió en el marco de su residencia To Be Free: Mexico City, una serie de cuatro conciertos en el Auditorio Nacional programados para el 17, 18, 20 y 21 de agosto.

Sam Smith en Guadalajara (samsmith/Instagram)

Sam Smith y México: un vínculo que comenzó a los 20 años

Hombre de perfil, barba, gorra, gafas de sol, aro. Camisa a cuadros sin mangas, tatuaje de dos rostros besándose en el brazo. Pared azul, plantas, cartel de baño de mujeres
“No podría imaginar un lugar más perfecto para lanzarlo que aquí con ustedes”, dijo Smith durante la primera función, el 17 de agosto, antes de interpretar “Hazel Eyes”, el tema que da nombre a su nuevo disco. (Sam Smith/X oficial)

El cantante y compositor británico de 34 años tiene con el Auditorio Nacional una historia que va más allá de la gira actual. Fue en ese mismo recinto donde ofreció su primer concierto propio en la Ciudad de México, cuando tenía 20 años.

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“No podría imaginar un lugar más perfecto para lanzarlo que aquí con ustedes”, dijo Smith durante la primera función, el 17 de agosto, antes de interpretar “Hazel Eyes”, el tema que da nombre a su nuevo disco.

El show reunió a 9 mil 600 personas, según cifras de OCESA, y abrió con “Love Is a Stillness”, “Everlasting Love” e “I’m Not the Only One”. El público mexicano fue el primero en escuchar en vivo parte del material del álbum, que se publica este viernes 21 de agosto.

Mano sujeta objeto decorativo con forma de sandía roja, semillas negras, borde verde y texto "VIVA LA VIDA". La persona viste jeans. Fondo de baldosas y botas
El show reunió a 9 mil 600 personas, según cifras de OCESA, y abrió con “Love Is a Stillness”, “Everlasting Love” e “I’m Not the Only One”. El público mexicano fue el primero en escuchar en vivo parte del material del álbum, que se publica este viernes 21 de agosto. (Sam Smith/X oficial)

Paty Cantú, la voz que abre cada noche

“Él quería a alguien que tuviera trayectoria y que tuviera cosas en común. Recibí la invitación y con la emoción en mi corazón dije que sí”, declaró Cantú ante los medios (Cortesía)
“Él quería a alguien que tuviera trayectoria y que tuviera cosas en común. Recibí la invitación y con la emoción en mi corazón dije que sí”, declaró Cantú ante los medios (Cortesía)

Paty Cantú es la artista elegida para abrir las cuatro presentaciones de Smith en el Auditorio Nacional, una decisión que, según la propia cantante tapatía, vino directamente del equipo del intérprete británico.

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“Él quería a alguien que tuviera trayectoria y que tuviera cosas en común. Recibí la invitación y con la emoción en mi corazón dije que sí”, declaró Cantú ante los medios.

La participación de la cantautora mexicana fue confirmada por OCESA para las cuatro noches de la residencia. La combinación de ambos artistas generó expectativa entre seguidores de los dos, por el encuentro entre el pop en español y una de las voces más reconocidas del pop británico contemporáneo.

Hazel Eyes: un giro hacia el blues y el amor correspondido

Hombre con gorra y camisa a cuadros sin mangas, jeans y botas, se apoya en pared azul con marco rojo, que muestra bustos de piedra y texto 'Frida y Diego vivieron en esta casa 1929-1954'
Sam Smith posa frente a la Casa Azul, el museo de Coyoacán, Ciudad de México, donde se exhiben piezas de arte prehispánico. (Sam Smith/X oficial)

Hazel Eyes, el quinto álbum de estudio de Smith, llega el 21 de agosto a través del sello Capitol Records y marca un cambio de registro: del pop electrónico de Gloria —que incluyó el número uno global “Unholy” con Kim Petras— hacia el blues, el folk y el country outlaw.

El disco, tres años en producción, fue grabado junto al compositor Simon Aldred —colaborador de Smith desde su debut en 2014— en sesiones nocturnas que incluyeron a la banda The Dap-Kings. Es también la primera vez que Smith figura como co-productor de uno de sus álbumes.

El título hace referencia al color de ojos de su prometido, el diseñador Christian Cowan, con quien vive en Nueva York desde hace tres años. El propio Smith describió el proyecto como “un cuento de hadas moderno sobre amor correspondido” en una entrevista con The Guardian.

Fachada de un edificio azul y rojo con cartel 'MUSEO FRIDA KAHLO'. Puerta verde. Dos figuras esqueléticas dentro. Cielo y árboles en la parte superior
La entrada del Museo Frida Kahlo exhibe su fachada colorida y figuras esqueléticas en el interior. (Sam Smith/X oficial)

Cinco Grammy y más de 57 mil millones de streams

Smith es uno de los artistas más escuchados de su generación. Acumula cinco premios Grammy, un Óscar y un Globo de Oro —por “Writing’s on the Wall”, tema central de la película de James Bond Spectre—, además de dos récords Guinness: por la mayor cantidad de semanas consecutivas en el Top 10 de álbumes del Reino Unido y por ser el primer tema de Bond en llegar al número uno en ese país.

A lo largo de su carrera suma más de 57 mil millones de streams y 64 millones de ventas equivalentes de álbumes. “Unholy” permaneció tres semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100 y cuatro en el tope de la lista oficial del Reino Unido.

El To Be Free Tour es una gira de formato íntimo por solo seis ciudades. Arrancó en Brooklyn, continuó en San Francisco y Guadalajara, y concluye su etapa mexicana el 21 de agosto en la Ciudad de México, antes de trasladarse al Reino Unido.

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