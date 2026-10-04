Institutos penales para la libertad

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿En qué consiste la libertad?

Algunos filósofos reducen el término libertad a dos grandes clases: la libertad en su dimensión política y la libertad psicológica. Así olvidan la libertad física o material. Así lo hace el profesor de Filosofía de la Universidad Católica de Córdoba e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), licenciado Diego Fonti.

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En cambio, enseña I. Bochenski que “para que una acción se realice han de darse una posibilidad interna y psíquica, y otra externa y física. Y esto porque en todo acto humano entran dos elementos: primero, una decisión o elección y, segundo, la puesta en práctica de esa decisión mediante un acto físico”.

La libertad es siempre relativa.

La libertad es una relación entre un sujeto y un ámbito. Una libertad absoluta, es decir, válida en todos los ámbitos, solo es concebible en Dios.

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Esta realidad la experimentan muy bien los presos. También saben que la libertad frente al guardia —o libertad política— y la que les brindan sus propias piernas —la libertad física— son recíprocamente independientes. No sucede lo mismo con la relación entre la libertad psicológica y la libertad política: la primera es condición de la segunda.

Por eso, el loco que está preso en el predio del Borda y cree que engaña al guardia al decirle la verdad —en el cuento en el que, ante la pregunta “¿Qué llevas, Coquito?”, responde “una caja de cartón”, cuando en verdad lleva una caja de cartón, pero cree que lleva un perro y le dice en voz baja a la caja “¡Lo engañamos, perrito!”— no siente la opresión y hasta se cree libre.

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Lo que nos interesa delimitar es el ámbito de libertades del que goza el preso dentro del encierro, a partir de su espíritu o psiquis, del medio material de la cárcel y de la autoridad política del guardia.

Aunque parezca una verdad de Perogrullo, digamos que, a mayor vida espiritual y equilibrio emocional; a mayor posibilidad de habitar un espacio amplio y mantener contacto con la naturaleza; y cuando la relación de dominación y hostilidad del guardia se transforma en una relación de cuidado, transmisión de conocimientos o donación por parte de la autoridad, el interno se educará para la libertad durante el tiempo que dure su prisión.

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Al contrario, el maltrato lo preparará para resistir por el camino del mal. Esto no depende del preso, sino de una decisión política de las autoridades, que deben optar entre la educación y el castigo.

Responsabilidad y libertad

Desde la ética, el filósofo Emmanuel Lévinas sugiere que la responsabilidad hacia el otro aparece antes que nuestra libertad de decidir. Antes de elegir libremente, estamos obligados a responder. La presencia del otro —su rostro, su fragilidad, su necesidad— ya nos interpela.

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En la parábola del buen samaritano y el herido semimuerto a un costado del camino de Jerusalén a Jericó (Lucas 10:25), la libertad se juega en la forma en que respondemos a esa llamada del otro.

En el caso de este comentario, quien nos interpela es el niño o joven encerrado en un instituto penal de menores por haber cometido un delito. También nos interpela el guardiacárcel que debe hacerse cargo del menor y pregunta:

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“¿Qué hago con las heridas del alma de este niño? Ustedes hicieron la ley penal. ¿A mí me educaron para castigar? Ahora me entregan a un niño malo para que lo reeduque y no me dieron los conocimientos pedagógicos ni los medios. ¿Después se lavan las manos? Quien tiene que convivir con el niño o la niña soy yo, no el psicólogo social, que viene y se va; ni el abogado, que viene y se va; ni el familiar, que viene y se va. Yo tengo que convivir. ¿La tierra no es de todos?”.

La justicia restaurativa

Históricamente, después del “diente por diente” como forma de venganza, se instauraron las penas. La pena tuvo el propósito de hacer recaer un peso sobre aquel que estaba acusado —a veces, con pruebas— de haber cometido una infracción a la ley penal. Así, el reo era privado de la libertad y hasta de la vida, como sucedió con Jesús.

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Más adelante, algunos consideraron que era una pérdida de tiempo que los penados fueran simplemente privados de su libertad y los hicieron trabajar. Por último, en los tiempos modernos, se los hizo trabajar y reeducarse de acuerdo con los valores de la época, con la posibilidad de recuperar la libertad al finalizar el tiempo de su suplicio.

Entonces, la pena adquirió un valor positivo. Surgió la idea de que a los delincuentes menores de edad, e incluso a los niños —según las corrientes psicoanalíticas actuales—, se los debía reincorporar a la comunidad de hombres libres después de que repararan los daños causados y satisficieran a las víctimas.

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Esto llevó a considerar una justicia que no fuera meramente punitiva, de castigo o represiva.

“Burro viejo no aprende…”, pero no tan viejo

La justicia restaurativa es empleada por muchos países, en especial en materia de política penal de menores. En cambio, suele excluirse a los mayores, con énfasis en el dicho “burro viejo no aprende camino”.

Habría que considerar, sin embargo, que un porcentaje muy alto de los detenidos en cárceles argentinas son jóvenes de entre 18 y 30 años, en condiciones de someterse a tratamientos pedagógicos. En las cárceles de la provincia de Buenos Aires, por tomar el ejemplo más representativo del universo de internos, la edad promedio supera apenas los 20 años.

Pautas generales de la pedagogía de la justicia restaurativa

¿Qué es la justicia restaurativa? Se trata de una alternativa judicial a la justicia retributiva, aplicable en el sistema de justicia penal juvenil. No pone el acento en la venganza ni en la retribución del daño mediante un perjuicio equivalente, medido en prisión o multa, sino en la restauración.

En pocas palabras, es un sistema en el que prima la reparación de los daños provocados por la acción delictiva. No deja de lado el castigo, pero prioriza la responsabilidad civil por las consecuencias de esos actos. Además, otorga un lugar importante a los particulares damnificados mediante instancias de conciliación y posibilidades de acuerdo, la incorporación del trabajo comunitario o acciones simbólicas de reparación y, cuando resulte oportuno y posible, la participación de la comunidad si esta se vio afectada.

La restauración, al igual que la sanción punitiva, debe respetar la justa medida. No es justo que de los meros avatares procesales se deriven pretensiones que encubran enriquecimientos ilícitos.

El vínculo entre Freire y la justicia restaurativa

La justicia restaurativa, fundamentada teóricamente en la pedagogía crítica de Paulo Freire, constituye un enfoque central en diversos programas de estudio e investigaciones de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).

La justicia restaurativa se alinea con la perspectiva de Paulo Freire al concebir el diálogo horizontal como el motor principal de la emancipación, la resolución pacífica de conflictos y la reparación del tejido social.

Paulo Freire fue un pedagogo y filósofo brasileño, uno de los más destacados del siglo pasado. En Pedagogía del oprimido (1970), uno de sus títulos más difundidos, examinó la diferencia entre dos modelos: por un lado, una relación en la que el conocimiento se construye a partir del diálogo, en un plano de respeto e igualdad; por otro, la relación bancaria o vertical, en la que una persona deposita información desde una posición de poder y otra, el educando, recibe y atesora lo que aquella dice. De esa forma, el segundo queda dominado.

Participación activa

En lugar de aplicar un castigo puramente punitivo, se busca que las partes afectadas e involucradas tomen decisiones conjuntas y asuman responsabilidades de forma crítica y ética.

Se rompe con el modelo tradicional vertical —la “educación bancaria”— para construir dinámicas colectivas en las que las comunidades y las juventudes aprendan sobre responsabilidad y justicia a través de la reflexión mutua.

Una experiencia personal

Este cronista fue, años atrás, funcionario a cargo durante un año del área de Justicia del gobierno de la provincia más poblada y conflictiva de la República. Recorrió todos los pabellones de todas las cárceles provinciales y promovió un lema: “Para que en las cárceles entre el sol”, que debía entenderse tanto en su sentido textual como metafórico. Los rayos de la estrella solar y el calor del hombre.

Unidad 26 - Lisandro Olmos

Así, diseñamos y proyectamos una obra, colocamos la piedra fundamental y, muchos años después, se inauguró la cárcel de mediana seguridad N.º 26 dentro del complejo de Olmos. En todas las celdas individuales entra el sol y los pabellones están rodeados de jardines que envuelven patios interiores.

Un régimen humano y flexible ayuda a la reeducación y a la restauración integral. El autor fue el arquitecto Claudio Caberi; a pedido del suscripto, la administradora fue Ana Goitía de Cafiero. Así se construyó una unidad sin negocios de por medio.

Esa experiencia le sirvió al suscripto para advertir que las relaciones fundamentales durante la vida en prisión son las existentes entre el guardiacárcel y el detenido. Del grado de educación y salud mental del primero depende que el segundo sea educado para la libertad o para el conflicto.

De esa relación depende que la situación de limitación que el preso atraviesa en esa circunstancia de su vida sirva para el crecimiento, la reparación, una mayor educación y el aprendizaje, o se reduzca al resentimiento y a una actitud hostil hacia el otro, considerado una mera cosa, es decir, un objeto o instrumento.

Esto sucede tanto en las cárceles de mayores de edad, donde el promedio etario ronda los 20 años, como en los institutos de menores.

Priorizar la resocialización antes que la mera penalización

Para llegar a una consideración y un trato humano, hay que educar, en primer término, al guardián y garantizarle una remuneración suficiente. Hay que enseñarle a educar y a establecer límites justos. Debe ser “un buen padre de familia”.

Solo quien está educado para el cuidado, y no para el dominio y el castigo, dispondrá de los recursos didácticos específicos para guiar y conducir las capacidades humanas de los niños y adolescentes bajo un modelo restaurativo.