México
Agregar Infobae enGoogle

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)
Guardar

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas de este lunes.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

PUBLICIDAD

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

PUBLICIDAD

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 17 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 17 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Ese Pérez y Gema Garoa finalistas de la Prueba del Líder

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Ese Pérez y Gema Garoa finalistas de la Prueba del Líder

Remedios naturales para la colitis y la inflamación intestinal: qué especias tomar

Muchos personas con este padecimiento buscan alternativas complementarias para aliviar los síntomas y mejorar su calidad de vida

Remedios naturales para la colitis y la inflamación intestinal: qué especias tomar

Claudia Sheinbaum envía al Congreso nombramiento de Rogelio Granguillhome como embajador en Irlanda

El nombramiento fue enviado a la Comisión Permanente; el diplomático cuenta con experiencia como embajador en Europa, Asia y América

Claudia Sheinbaum envía al Congreso nombramiento de Rogelio Granguillhome como embajador en Irlanda

Plantas colgantes: cuáles necesitan menos riego y dan más sombra en casa

Descubre qué plantas colgantes filtran la luz y requieren poco riego, ideales para refrescar tu casa sin complicaciones

Plantas colgantes: cuáles necesitan menos riego y dan más sombra en casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Gobernador de Michoacán reconoce falta de vigilancia en cárceles tras homicidio de “El Marino”, sujeto que asesinó a adolescente

Rescatan a 18 adolescentes de posible reclutamiento del narco en Morelia: fenómeno afecta a miles de menores en el país

ENTRETENIMIENTO

Belinda celebra sus 37 años con su familia, estos son los regalos que recibió

Belinda celebra sus 37 años con su familia, estos son los regalos que recibió

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Ese Pérez y Gema Garoa finalistas de la Prueba del Líder

Survivor México: quién sale eliminado hoy 17 de agosto

Ese Pérez es acusado de hacer ademanes simulando golpear a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos 2026

Jorge D’Alessio confirma nueva relación tras matrimonio de 15 años con Marichelo Puente

DEPORTES

Necaxa vs León en vivo: cómo va la Jornada 4 del Apertura 2026 Liga MX

Necaxa vs León en vivo: cómo va la Jornada 4 del Apertura 2026 Liga MX

Liga MX presenta nuevos horarios para la Jornada 5 por la Leagues Cup

Olympiacos va por la Hormiga González, reportan acuerdo con Chivas

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

Quique Setién en el radar de Tigres: comienza la carrera por el puesto de DT en los felinos