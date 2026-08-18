México
Agregar Infobae enGoogle

El Banco del Bienestar confirma el pago de 6 500 pesos mensuales para quienes cumplan con estos requisitos

El apoyo económico se entrega mediante la Tarjeta del Bienestar para aquellos que cumplan con los requisitos

Cajera en uniforme verde entrega billetes de pesos mexicanos a una mujer en un mostrador de banco con división de vidrio y el logo Banco del Bienestar.
Una clienta recibe billetes de pesos mexicanos de una cajera en el mostrador de una sucursal del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Banco del Bienestar confirma el pago mensual de $6,450 para personas inscritas en Sembrando Vida, un programa federal dirigido a sembradoras y sembradores con el objetivo de impulsar la autosuficiencia alimentaria y apoyar el bienestar social.

El Gobierno federal plantea que el programa atiende dos frentes: la pobreza rural y la degradación ambiental, con una estrategia que busca combinar el desarrollo económico en el campo con la reforestación de terrenos agrícolas e incentivar prácticas agroecológicas y sostenibles.

El apoyo económico se entrega mediante la Tarjeta del Bienestar y si una persona no cuenta con las hectáreas necesarias por falta de tierras o por no cumplir con la superficie requerida, puede presentar un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil con vigencia mínima de cuatro años.

PUBLICIDAD

En casos de propiedad ejidal o comunal de uso común, los contratos de aparcería deben ser autorizados por la asamblea ejidal y se debe comprobar que la distancia entre el domicilio y la unidad de producción no sea mayor a 20 kilómetros.

Sembrando Vida también incluye asistencia técnica, capacitación en agroforestería y entrega de insumos como plantas, semillas, herramientas y materiales, y desde su creación durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador se implementa en más de 20 estados del país, con énfasis en zonas con alto grado de marginación o deterioro ambiental.

Imagen 23TGFO5K6ZDIBM7DYRHH7DLWYE

Cuáles son los requisitos y cómo inscribirse al programa Sembrando Vida

Para inscribirse al programa Sembrando Vida en México este 2026, los requisitos principales son:

  • Ser habitante de un municipio o localidad rural con rezago social.
  • Ser mayor de edad.
  • Tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal y poder demostrar la propiedad o posesión de la tierra.
  • Si no se cuenta con las hectáreas necesarias, se puede presentar un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil (vigencia mínima de cuatro años). Si la tierra es ejidal o comunal, el contrato debe ser autorizado por la asamblea ejidal.
  • Comprobar que la distancia entre el domicilio y la unidad de producción no sea mayor a 20 kilómetros.

El apoyo económico es de 6,450 pesos mensuales mediante la Tarjeta del Bienestar.

Proceso de inscripción

  1. Reunir los documentos que acrediten propiedad, posesión o contrato legal de la tierra.
  2. Presentar identificación oficial y comprobante de domicilio.
  3. Acudir al módulo del Bienestar más cercano a tu localidad o consultar la página oficial del Gobierno de México para el registro en línea o presencial.
  4. La autoridad revisa los documentos y valida la información antes de otorgar el registro.
FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM
FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Beneficios del programa Sembrando Vida

El programa Sembrando Vida otorga los siguientes beneficios principales para quienes cumplen con los requisitos y se inscriben correctamente:

  • Pago mensual: Los beneficiarios reciben 6,450 pesos mensuales a través de la Tarjeta del Bienestar por su participación activa en proyectos agroforestales.
  • Acompañamiento técnico: Los participantes cuentan con asesoría y capacitación técnica para desarrollar sistemas agroforestales, diversificar cultivos y mejorar prácticas productivas.
  • Entrega de insumos: El programa proporciona insumos agrícolas como plantas, semillas y herramientas para facilitar el establecimiento y mantenimiento de parcelas.
  • Fomento a la organización: Se impulsa la formación de comunidades de aprendizaje campesino y la organización de los productores para fortalecer redes locales y regionales.
  • Mejora ambiental: Al sembrar árboles y plantas, el programa contribuye a la restauración de suelos, la conservación de agua y la recuperación de ecosistemas locales.
  • Inclusión social: Prioriza la integración de comunidades rurales con rezago social, promoviendo el desarrollo local y el arraigo en las zonas de origen.

Estos beneficios buscan incentivar la producción sustentable, generar ingresos estables para los campesinos y contribuir a la recuperación ambiental de zonas rurales en México.

Temas Relacionados

Banco del BienestarProgramas SocialesApoyosmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Un operativo conjunto del Ejército y la Guardia Nacional permitió localizar ocho armas largas, cuatro cortas, 87 cargadores, 6.6 kilos de presunta marihuana y un vehículo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Padre de Dafne Zapata denuncia que le fabricaron una acusación de violación para alejarlo de su hija

Después de obtener en juzgado el reconocimiento y convivencias, el maestro asegura que una querella lo dejó más de dos años preso y lejos de la niña a la que buscaba ver

Padre de Dafne Zapata denuncia que le fabricaron una acusación de violación para alejarlo de su hija

ECOEMS 2024: a qué hora salen los resultados y qué hacer si se satura la página

Este mecanismo de ingreso incluyó examen para IPN y UNAM, aunque otra modalidad consideró más factores

ECOEMS 2024: a qué hora salen los resultados y qué hacer si se satura la página

Mariana Echeverría le responde directo a Gala Montes por su regreso a La Casa de los Famosos México

La conductora respondió a las críticas de Gala Montes y reveló si se subiría al Ring Royal con la Wanders Lover

Mariana Echeverría le responde directo a Gala Montes por su regreso a La Casa de los Famosos México

Aarón Mercury se pronuncia sobre su supuesto veto de La Casa de los Famosos México

El influencer rompe el silencio sobre su ausencia en las galas y sugiere un posible veto dentro del reality show

Aarón Mercury se pronuncia sobre su supuesto veto de La Casa de los Famosos México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Gobernador de Michoacán reconoce falta de vigilancia en cárceles tras homicidio de “El Marino”, sujeto que asesinó a adolescente

Rescatan a 18 adolescentes de posible reclutamiento del narco en Morelia: fenómeno afecta a miles de menores en el país

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Ese Pérez y Gema Garoa finalistas de la Prueba del Líder

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Ese Pérez y Gema Garoa finalistas de la Prueba del Líder

Mariana Echeverría le responde directo a Gala Montes por su regreso a La Casa de los Famosos México

Aarón Mercury se pronuncia sobre su supuesto veto de La Casa de los Famosos México

Belinda celebra sus 37 años con su familia, estos son los regalos que recibió

Survivor México: quién sale eliminado hoy 17 de agosto

DEPORTES

Necaxa vs León EN VIVO Jornada 4 del Apertura 2026 Liga MX: Juan Pablo Domínguez le da la vuelta al marcador

Necaxa vs León EN VIVO Jornada 4 del Apertura 2026 Liga MX: Juan Pablo Domínguez le da la vuelta al marcador

Liga MX presenta nuevos horarios para la Jornada 5 por la Leagues Cup

Olympiacos va por la Hormiga González, reportan acuerdo con Chivas

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

Quique Setién en el radar de Tigres: comienza la carrera por el puesto de DT en los felinos