El Banco del Bienestar confirma el pago de 6 500 pesos mensuales para quienes cumplan con estos requisitos

Una clienta recibe billetes de pesos mexicanos de una cajera en el mostrador de una sucursal del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Banco del Bienestar confirma el pago mensual de $6,450 para personas inscritas en Sembrando Vida, un programa federal dirigido a sembradoras y sembradores con el objetivo de impulsar la autosuficiencia alimentaria y apoyar el bienestar social.

El Gobierno federal plantea que el programa atiende dos frentes: la pobreza rural y la degradación ambiental, con una estrategia que busca combinar el desarrollo económico en el campo con la reforestación de terrenos agrícolas e incentivar prácticas agroecológicas y sostenibles.

El apoyo económico se entrega mediante la Tarjeta del Bienestar y si una persona no cuenta con las hectáreas necesarias por falta de tierras o por no cumplir con la superficie requerida, puede presentar un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil con vigencia mínima de cuatro años.

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En casos de propiedad ejidal o comunal de uso común, los contratos de aparcería deben ser autorizados por la asamblea ejidal y se debe comprobar que la distancia entre el domicilio y la unidad de producción no sea mayor a 20 kilómetros.

Sembrando Vida también incluye asistencia técnica, capacitación en agroforestería y entrega de insumos como plantas, semillas, herramientas y materiales, y desde su creación durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador se implementa en más de 20 estados del país, con énfasis en zonas con alto grado de marginación o deterioro ambiental.

Cuáles son los requisitos y cómo inscribirse al programa Sembrando Vida

Para inscribirse al programa Sembrando Vida en México este 2026, los requisitos principales son:

Ser habitante de un municipio o localidad rural con rezago social.

Ser mayor de edad.

Tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal y poder demostrar la propiedad o posesión de la tierra.

Si no se cuenta con las hectáreas necesarias, se puede presentar un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil (vigencia mínima de cuatro años). Si la tierra es ejidal o comunal, el contrato debe ser autorizado por la asamblea ejidal.

Comprobar que la distancia entre el domicilio y la unidad de producción no sea mayor a 20 kilómetros.

El apoyo económico es de 6,450 pesos mensuales mediante la Tarjeta del Bienestar.

Proceso de inscripción

Reunir los documentos que acrediten propiedad, posesión o contrato legal de la tierra. Presentar identificación oficial y comprobante de domicilio. Acudir al módulo del Bienestar más cercano a tu localidad o consultar la página oficial del Gobierno de México para el registro en línea o presencial. La autoridad revisa los documentos y valida la información antes de otorgar el registro.

FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Beneficios del programa Sembrando Vida

El programa Sembrando Vida otorga los siguientes beneficios principales para quienes cumplen con los requisitos y se inscriben correctamente:

Pago mensual: Los beneficiarios reciben 6,450 pesos mensuales a través de la Tarjeta del Bienestar por su participación activa en proyectos agroforestales.

Acompañamiento técnico: Los participantes cuentan con asesoría y capacitación técnica para desarrollar sistemas agroforestales, diversificar cultivos y mejorar prácticas productivas.

Entrega de insumos: El programa proporciona insumos agrícolas como plantas, semillas y herramientas para facilitar el establecimiento y mantenimiento de parcelas.

Fomento a la organización: Se impulsa la formación de comunidades de aprendizaje campesino y la organización de los productores para fortalecer redes locales y regionales.

Mejora ambiental: Al sembrar árboles y plantas, el programa contribuye a la restauración de suelos, la conservación de agua y la recuperación de ecosistemas locales.

Inclusión social: Prioriza la integración de comunidades rurales con rezago social, promoviendo el desarrollo local y el arraigo en las zonas de origen.

Estos beneficios buscan incentivar la producción sustentable, generar ingresos estables para los campesinos y contribuir a la recuperación ambiental de zonas rurales en México.