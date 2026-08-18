El Banco del Bienestar confirma el pago de 6 500 pesos mensuales para quienes cumplan con estos requisitos

El Banco del Bienestar confirma el pago mensual de $6,450 para personas inscritas en Sembrando Vida, un programa federal dirigido a sembradoras y sembradores con el objetivo de impulsar la autosuficiencia alimentaria y apoyar el bienestar social.
El Gobierno federal plantea que el programa atiende dos frentes: la pobreza rural y la degradación ambiental, con una estrategia que busca combinar el desarrollo económico en el campo con la reforestación de terrenos agrícolas e incentivar prácticas agroecológicas y sostenibles.
El apoyo económico se entrega mediante la Tarjeta del Bienestar y si una persona no cuenta con las hectáreas necesarias por falta de tierras o por no cumplir con la superficie requerida, puede presentar un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil con vigencia mínima de cuatro años.
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En casos de propiedad ejidal o comunal de uso común, los contratos de aparcería deben ser autorizados por la asamblea ejidal y se debe comprobar que la distancia entre el domicilio y la unidad de producción no sea mayor a 20 kilómetros.
Sembrando Vida también incluye asistencia técnica, capacitación en agroforestería y entrega de insumos como plantas, semillas, herramientas y materiales, y desde su creación durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador se implementa en más de 20 estados del país, con énfasis en zonas con alto grado de marginación o deterioro ambiental.
Cuáles son los requisitos y cómo inscribirse al programa Sembrando Vida
Para inscribirse al programa Sembrando Vida en México este 2026, los requisitos principales son:
- Ser habitante de un municipio o localidad rural con rezago social.
- Ser mayor de edad.
- Tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal y poder demostrar la propiedad o posesión de la tierra.
- Si no se cuenta con las hectáreas necesarias, se puede presentar un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil (vigencia mínima de cuatro años). Si la tierra es ejidal o comunal, el contrato debe ser autorizado por la asamblea ejidal.
- Comprobar que la distancia entre el domicilio y la unidad de producción no sea mayor a 20 kilómetros.
El apoyo económico es de 6,450 pesos mensuales mediante la Tarjeta del Bienestar.
Proceso de inscripción
- Reunir los documentos que acrediten propiedad, posesión o contrato legal de la tierra.
- Presentar identificación oficial y comprobante de domicilio.
- Acudir al módulo del Bienestar más cercano a tu localidad o consultar la página oficial del Gobierno de México para el registro en línea o presencial.
- La autoridad revisa los documentos y valida la información antes de otorgar el registro.
Beneficios del programa Sembrando Vida
El programa Sembrando Vida otorga los siguientes beneficios principales para quienes cumplen con los requisitos y se inscriben correctamente:
- Pago mensual: Los beneficiarios reciben 6,450 pesos mensuales a través de la Tarjeta del Bienestar por su participación activa en proyectos agroforestales.
- Acompañamiento técnico: Los participantes cuentan con asesoría y capacitación técnica para desarrollar sistemas agroforestales, diversificar cultivos y mejorar prácticas productivas.
- Entrega de insumos: El programa proporciona insumos agrícolas como plantas, semillas y herramientas para facilitar el establecimiento y mantenimiento de parcelas.
- Fomento a la organización: Se impulsa la formación de comunidades de aprendizaje campesino y la organización de los productores para fortalecer redes locales y regionales.
- Mejora ambiental: Al sembrar árboles y plantas, el programa contribuye a la restauración de suelos, la conservación de agua y la recuperación de ecosistemas locales.
- Inclusión social: Prioriza la integración de comunidades rurales con rezago social, promoviendo el desarrollo local y el arraigo en las zonas de origen.
Estos beneficios buscan incentivar la producción sustentable, generar ingresos estables para los campesinos y contribuir a la recuperación ambiental de zonas rurales en México.
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