Las tres marcas de tequila mexicanas mejor evaluadas por Profeco en 2026

Profeco analizó diferentes marcas de tequila (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publica cada año estudios de calidad sobre las principales marcas de tequila en México.

Estos análisis revisan aspectos como el contenido de alcohol, el cumplimiento de la norma oficial y la autenticidad del producto.

El ranking elaborado por la Profeco sirve como referencia para consumidores que buscan identificar cuáles tequilas cumplen con los estándares de calidad y ofrecen una mejor relación entre precio y autenticidad.

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En este sentido, aquí te contamos cuáles fueron los tres tequilas que destacaron de entre todos los analizados por cumplir con elevados estándares de calidad.

Las tres mejores marcas de tequila mexicano que puedes encontrar en el mercado, según Profeco

La evaluación técnica de Profeco señaló a Don Julio, El Charro y Cazadores como los tequilas mexicanos mejor calificados del año.

Estas marcas garantizaron al consumidor la entrega exacta del volumen y grados alcohólicos indicados, sin observaciones negativas en los controles realizados.

-Don Julio superó todas las pruebas por su respeto estricto a las normas oficiales, no solo por su precio elevado.

REUTERS/Daniel Cole/Ilustración/Archivo

-El Charro, con un costo considerablemente menor que otros destilados premium, aprobó cada revisión física y química, confirmando que el precio no determina la calidad.

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(IG:tequilaelcharro)

-Cazadores completó el grupo de excelencia al cumplir rigurosamente con los niveles de líquido, alcohol y normativas de empaque.

Central de Precios

Aunque estas marcas tuvieron excelentes puntajes en la evaluación, Profeco también reveló cuáles eran aquellas marcas que no tuvieron buenos resultados en el análisis.

Por un lado, Don Roberto Antiguo Tequilero no cumplió con el volumen de bebida marcado en el envase, según las auditorías realizadas este 2026 por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

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Esta diferencia afecta directamente la economía del consumidor, ya que implica recibir menos producto que el anunciado.

Junto a este caso, las pruebas de laboratorio identificaron a Cantinero por inconsistencias entre la cantidad de destilado real y la informada, además de variaciones en la graduación alcohólica. La institución advirtió que cualquier irregularidad merma la confianza y contraviene la normativa comercial.

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El reporte también incluyó observaciones para Olmeca Tezón, cuya botella contenía menos líquido del que prometía y mostraba deficiencias en la información obligatoria del empaque, limitando la transparencia hacia el usuario.

Los Arango fue la marca con mayores diferencias: el volumen de bebida era considerablemente menor al declarado y presentaba notorias discrepancias en la graduación de alcohol, lo que representó un claro incumplimiento de las reglas comerciales.

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Tequila, una bebida emblemática de México elaborada a partir de agave, símbolo de tradición y orgullo nacional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profeco enfatizó la importancia de revisar con detenimiento los datos impresos en las etiquetas y comprar estos destilados de agave únicamente en comercios formalmente establecidos, para evitar fraudes y cuidar las finanzas personales.

El estudio de calidad realizado este año representa una herramienta esencial para tomar decisiones de compra informadas y proteger los derechos de los compradores mexicanos.

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¿Existen beneficios de beber tequila para la salud?

El consumo moderado de tequila se asocia con algunos posibles beneficios para la salud, aunque es importante subrayar que estos efectos positivos solo se observan cuando se bebe con moderación y no deben usarse como justificación para iniciar su consumo.

Entre algunos de los limitados beneficios señalados en algunas investigaciones recientes se encuentran:

Mejora de la digestión : El tequila elaborado 100% de agave contiene fructanos, un tipo de fibra natural que puede favorecer la flora intestinal y ayudar a la digestión.

Potencial probiótico y prebiótico : Los fructanos presentes en el agave pueden funcionar como prebióticos, ayudando al crecimiento de bacterias buenas en el intestino.

Bajo contenido calórico : Comparado con otras bebidas alcohólicas, el tequila puro contiene menos calorías y no suele tener azúcares añadidos.

Menor impacto en los niveles de glucosa : Algunos estudios sugieren que los azúcares naturales del agave (agavinas) no elevan los niveles de glucosa en sangre de la misma forma que otros azúcares, lo que podría ser benéfico para personas con riesgo de diabetes, aunque la evidencia es limitada y no se recomienda el consumo para este fin.

Efecto relajante: Como otros destilados, el tequila puede actuar como relajante ocasional si se consume en pequeñas cantidades.

Advertencias importantes:

El abuso de tequila y de cualquier bebida alcohólica puede causar daños graves a la salud, incluyendo adicción, daño hepático, problemas cardiovasculares, trastornos mentales y mayor riesgo de accidentes.

Los beneficios mencionados no superan los riesgos asociados al consumo excesivo.

No se recomienda el consumo de alcohol para personas menores de edad, embarazadas o con condiciones médicas específicas.