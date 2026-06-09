México cumple entrega de agua a EEUU, pero avances dependen de temporada de lluvias, señala SRE

Roberto Velasco durante la mañanera del pueblo de este 9 de junio. (Presidencia)

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México mantiene el cumplimiento en la entrega de agua a Estados Unidos conforme a los tratados internacionales, aunque el avance hacia los próximos compromisos depende de la cantidad de precipitaciones que se registren en la temporada.

El secretario Roberto Velasco Álvarez explicó este martes en la conferencia matutina que la distribución del recurso está sujeta a la disponibilidad anual en las cuencas compartidas, especialmente en el contexto de la sequía que afecta a la región fronteriza.

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Velasco Álvarez detalló que el Tratado de 1944 abarca dos cuencas principales: la del río Colorado y la del río Bravo. En la primera, tanto México como Estados Unidos han realizado de manera voluntaria una reducción del 5 por ciento del volumen utilizado, ante la disminución de los niveles de los lagos Powell y Mead, que dependen del deshielo de las montañas Rocallosas.

En el caso del río Bravo, el funcionario recordó que el tratado establece ciclos de cinco años para conciliar los saldos de agua entre ambos países, con una cláusula para sequías extraordinarias.

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“Estamos trabajando en el cumplimiento del acuerdo y vamos bien en tiempos”, sostuvo Velasco Álvarez, quien subrayó que el avance futuro dependerá de las lluvias que se registren este año.

Sequía condiciona entregas y acuerdos bilaterales

La sequía prolongada registrada en el quinquenio anterior ha generado retos para las entidades mexicanas responsables de la administración del agua.

“En el caso de la cuenca del río Bravo, depende fundamentalmente de las lluvias de cada año”, expuso el secretario. Mientras que en la cuenca del Colorado existe una mayor constancia en la disponibilidad anual, el río Bravo mantiene una variabilidad marcada por el clima y las precipitaciones.

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Velasco Álvarez afirmó que el gobierno mexicano prioriza el consumo urbano y la protección de los productores agrícolas nacionales al administrar los compromisos internacionales.

Añadió que la coordinación con Estados Unidos se mantiene activa para asegurar una distribución adecuada del recurso, siempre en el marco de los tratados vigentes.

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El titular de la SRE rechazó que exista una renegociación en curso del Tratado de 1944 y destacó la comunicación constante con las autoridades estadounidenses para supervisar el cumplimiento y atender cualquier eventualidad derivada de la sequía.

“Iremos trabajando conforme haya disponibilidad del líquido, cuidando el consumo urbano en México y a nuestros propios productores agrícolas”, puntualizó.