Kenia López Rabadán llama a los diputados Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez a la ‘civilidad política’ tras enfrentamiento

Kenia López Rabadán preside en el Senado de la República, mientras Carlos Eduardo Mancilla y Arturo Ávila discuten en otro evento público. (Composición fotográfica)

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La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien presidió la sesión ordinaria del Senado de la República en el lugar de su homóloga Laura Itzel Castillo. Por ello, tras la confrontación entre los diputados Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez, informó que ya habló con ambos funcionarios, a quienes pidió conducirse con respeto. “Estos episodios no le ayudan a México”, escribió desde su cuenta oficial en ‘X’.

El mensaje de la legisladora panista apareció después del choque registrado en el patio central del Senado de la República, el pasado miércoles 13 de agosto del presente año, donde el diputado priista Carlos Eduardo Mancilla encaró al vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, en medio de la disputa por el caso de Alejandro “Alito” Moreno. En su publicación en X, López Rabadán afirmó que se comunicó con ambos diputados y que los “conminó a conducirnos con civilidad y construir espacios de diálogo constructivo”.

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La confrontación ocurre cuando el priista Carlos Eduardo Mancilla exige explicaciones por dichos atribuidos a Alejandro Murat y Ariadna Montiel, en medio de acusaciones cruzadas no verificadas y sin postura oficial por escrito

Según el contexto del episodio, la discusión subió de tono luego de declaraciones de Ávila sobre la petición de retirar el fuero al dirigente nacional del PRI. El intercambio incluyó insultos, acusaciones cruzadas no verificadas, empujones y jaloneos antes de que Ávila se retirara del lugar. En ese marco, la senadora añadió que ambos fueron “respetuosos de mi llamado” y de la necesidad de evitar hechos de este tipo.

En la parte final de su publicación, López Rabadán planteó que “tenemos que regresarle la honorabilidad a la política” y señaló que ese objetivo empieza por asumir compromisos de templanza y civilidad.

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Solicitud de desafuero contra Alejandro ‘Alito’ Moreno: el origen de la riña

Arturo Ávila revisó la discusión sobre el posible desafuero de Alejandro Moreno, quien enfrenta diversas investigaciones y una solicitud formal para retirar su fuero en la Cámara de Diputados. Ávila atribuyó a su equipo cifras que estiman un daño patrimonial de 83 mil 5 millones de pesos y señaló que el valor de las propiedades involucradas podría superar los 500 millones de pesos.

(Crédito: PRI Nacional)

El legislador mencionó bienes en Campeche y citó una pesquisa de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad, que vincula a familiares de Moreno con 35 propiedades.

Estas acusaciones, sin embargo, no han sido confirmadas judicialmente y el dirigente priista mantiene su declaración de inocencia. El caso continúa en análisis legislativo mientras sigue la polémica pública sobre el patrimonio del líder del PRI.

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