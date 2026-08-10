Kenia López Rabadán prepara su salida como presidenta de la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán presentará su informe de actividades legislativas este lunes 17 de agosto a las 11:00 en el Salón Verde de San Lázaro. | Cámara de Diputados

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La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, presentará su informe de actividades legislativas el próximo lunes 17 de agosto a las 11:00 en el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, en un acto que planteó como ejercicio de rendición de cuentas y en el que también fijó postura sobre campañas anticipadas y derecho de réplica.

De acuerdo con el comunicado difundido este 10 de agosto por la Cámara de Diputados, la legisladora informó que invitó a los titulares de los poderes Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum, y Judicial, el ministro Hugo Aguilar. También anunció que la acompañarán coordinadores de las bancadas representadas en San Lázaro, así como diputadas y diputados de todos los partidos.

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Durante una conferencia de prensa, López Rabadán sostuvo que los cargos públicos deben honrarse con probidad y honorabilidad. En ese marco, dijo que el informe servirá para exponer lo realizado durante “estos casi doce meses” al frente de la Cámara de Diputados.

Explicó que el acto será “un espacio puntual de rendición de cuentas a propósito de lo que hemos hecho a lo largo de estos casi doce meses (…) he estado haciéndolo de manera institucional, con respeto siempre a los ciudadanos y reconociendo la importancia desde mi posición, desde mi visión, comunicándome con todos ustedes y con la ciudadanía a largo plazo de este año”.

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López Rabadán pide al INE lineamientos contra campañas anticipadas

Kenia López Rabadán pidió al INE lineamientos para frenar campañas anticipadas que se difunden en redes sociales. | Cámara de Diputados

En la misma conferencia, la presidenta de la Mesa Directiva fue consultada sobre las campañas anticipadas denunciadas en redes sociales. Su respuesta fue un llamado “respetuoso pero claro” a la autoridad electoral para que emita los lineamientos correspondientes.

Kenia López Rabadán afirmó que no existe un vacío legal, aunque sí una falta de reglas emitidas por la autoridad que, a su juicio, da pie a interpretaciones equivocadas. Según su planteamiento, el marco electoral ya establece que no son tiempos de campaña y que esos actos, al ser ilegales, deben sancionarse.

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En su mensaje al INE, insistió en que la autoridad debe dar certeza. Dijo que el objetivo es evitar que la ciudadanía enfrente campañas ilegales de actores políticos que, al aspirar a un cargo, violan la ley.

El derecho de réplica, dice, corresponde al ciudadano y no al poder

López Rabadán dijo que el derecho de réplica corresponde al ciudadano y planteó definir reglas para la mañanera y conferencias estatales en los lineamientos de audiencias. EFE/Mario Guzmán

La legisladora también fue cuestionada sobre si las conferencias de los gobiernos federal y estatales deberían quedar sujetas a los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, en particular en materia de derecho de réplica. Su respuesta fue que la discusión pública en curso puede servir para definir las reglas aplicables a esos espacios de comunicación oficial.

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Mencionó de forma expresa la “mañanera” federal y los ejercicios equivalentes en los estados. Afirmó que, aunque cambian de nombre y formato, todos generan opinión pública y pueden incluir señalamientos erróneos.

Sobre el fondo del debate, López Rabadán sostuvo que el derecho de réplica debe existir en cualquier espacio, incluso si hay una relación desigual entre autoridad y ciudadanos. Su postura fue que ese derecho protege a la persona frente al poder público, no al revés.

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“Quien tiene el derecho de réplica es el ciudadano, no el político. Quien tiene la posibilidad de exigir que se corrija es el ciudadano. El poder tiene el poder”, subrayó la presidenta.

Al cierre, la legisladora insistió en que el tema debe discutirse para definir el alcance de los lineamientos sobre derechos de las audiencias. Señaló que se trata de una posición apegada a la legalidad y a los antecedentes existentes.

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En sus palabras: “Sé que esto es un tema que se puede politizar, pero es mi posición absolutamente apegada a la legalidad y a los antecedentes que hemos tenido. Y sí es una buena oportunidad, ahora que se están discutiendo los lineamientos, para saber en dónde estamos como ciudadanos e incluso como autoridades”.