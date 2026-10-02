México

Día del Novio en México 2026: ¿por qué se celebra el 3 de octubre y se regalan flores azules con carritos de juguete?

La fecha no fue establecida oficialmente, pero su presencia digital la convirtió en una ocasión para celebrar a las parejas

Las flores azules y los ramos con carritos miniatura son algunos de los detalles que han ganado popularidad entre las parejas.
Las flores azules y los ramos con carritos miniatura son algunos de los detalles que han ganado popularidad entre las parejas.
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Cada 3 de octubre, las redes sociales en México comienzan a llenarse de fotografías de parejas, mensajes románticos y recomendaciones de regalos debido a la celebración conocida popularmente como el Día del Novio. Aunque la fecha no forma parte del calendario oficial de conmemoraciones, su presencia digital ha conseguido que cada vez más personas la tengan presente.

A diferencia de otras celebraciones con una tradición histórica establecida, esta fecha está estrechamente relacionada con la expansión de las plataformas digitales. Durante los últimos años, publicaciones, videos y tendencias han ayudado a que el 3 de octubre se convierta en una oportunidad para demostrar afecto hacia la pareja.

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¿Por qué se celebra el 3 de octubre?

(Especial)
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El origen de esta celebración está relacionado con el hashtag #NationalBoyfriendDay, una tendencia que comenzó a circular en redes sociales alrededor de 2014. La propuesta surgió en el entorno digital y posteriormente comenzó a replicarse en distintos países.

En México, la fecha fue adoptada como el Día del Novio, por lo que el 3 de octubre quedó asociado con esta celebración entre usuarios de redes sociales y parejas.

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Sin embargo, no existe una institución oficial que haya establecido esta conmemoración ni una fecha histórica que determine de manera formal su origen. Por ello, las versiones sobre cómo surgió y cómo evolucionó pueden variar dependiendo de la fuente o de la plataforma donde se consulte.

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Lo que sí ha ocurrido es que la tendencia logró mantenerse con el paso de los años y encontró en las redes sociales el principal espacio para su difusión.

Flores azules y ramos de carritos, entre los regalos populares

Además, de flores azules, se estilan regalar ramos de autos de juguetes.
Además, de flores azules, se estilan regalar ramos de autos de juguetes. (Facebook)

Una de las características que acompañan al Día del Novio son los regalos. Aunque no existe un obsequio obligatorio para esta fecha, las tendencias digitales han convertido algunos detalles en opciones recurrentes para sorprender a la pareja.

Entre ellos aparecen las flores azules, que se han relacionado particularmente con el 3 de octubre y se han convertido en uno de los símbolos visuales de la celebración.

Otro detalle que ha llamado la atención son los conocidos ramos de carritos miniatura. Se trata de arreglos que sustituyen o combinan las flores tradicionales con pequeños vehículos de juguete, además de otros elementos decorativos.

Este tipo de regalos también responde a una dinámica cada vez más común en redes sociales: compartir fotografías y videos de los obsequios recibidos o mostrar ideas para sorprender a la pareja.

Una celebración impulsada por las redes sociales

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La popularidad del Día del Novio no puede separarse del papel que han desempeñado plataformas como Instagram, TikTok, Facebook y X. Cada año, conforme se acerca el 3 de octubre, vuelven a circular publicaciones relacionadas con regalos, frases románticas, fotografías y experiencias para celebrar la fecha.

Esta dinámica ha permitido que una tendencia que comenzó en internet tenga presencia en distintos lugares de Latinoamérica, aunque la manera de celebrarla depende de cada pareja.

Para algunas personas puede tratarse simplemente de enviar un mensaje afectuoso, mientras que otras optan por preparar una cena, regalar flores, comprar algún objeto personalizado o realizar una actividad juntos.

Más allá del costo del detalle, la fecha funciona principalmente como una oportunidad para compartir tiempo y expresar cariño.

Por ello, el Día del Novio se mantiene como una celebración de origen digital que, pese a no contar con reconocimiento oficial, ha conseguido incorporarse a las fechas que algunas parejas tienen presentes durante el año.

El próximo 3 de octubre, nuevamente las redes sociales serán el escenario principal para esta celebración, con fotografías, videos, mensajes y nuevas ideas de regalos que probablemente volverán a convertir la fecha en una de las tendencias del día.

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