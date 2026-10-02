México

Influencer denuncia presunta discriminación en CDMX: extranjero le exigió hablar inglés por estar en Polanco

La confrontación comenzó por el volumen de la voz del creador y terminó con un reclamo por el idioma utilizado durante la grabación

El hombre aseguró que estaba siendo molestado y advirtió que llamaría a la policía, mientras “El Costa” continuaba registrando el intercambio.

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Una grabación realizada en una de las zonas comerciales más conocidas de la Ciudad de México terminó convirtiéndose en una discusión que generó todo tipo de reacciones en redes sociales. El creador de contenido mexicano conocido como “El Costa” compartió un video en el que mostró el enfrentamiento que sostuvo con un hombre mientras realizaba una grabación en las inmediaciones de la avenida Presidente Masaryk, en Polanco.

De acuerdo con la versión mostrada por el influencer, se encontraba produciendo material para su canal de YouTube cuando el sujeto que estaba cerca comenzó a reclamarle por el volumen con el que estaba hablando.

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La conversación, que comenzó por el ruido, escaló cuando el hombre se dirigió al creador en inglés y le pidió que dejara de hablar en voz alta.

“¿Te puedes callar?… Estás gritando como un loco, cállate, por favor”, se escucha decir al sujeto durante el video.

La discusión cambió de tono

(Captura de pantalla / Instagram @elcosta__)
(Captura de pantalla / Instagram @elcosta__)

Ante el reclamo, “El Costa” respondió que no estaba conversando con él. Posteriormente, decidió apuntar la cámara hacia el hombre, quien inmediatamente manifestó su desacuerdo con ser grabado.

“No me grabes, no seas idiota, es ilegal sin mi consentimiento”, afirmó el hombre durante la discusión.

A partir de ese momento, el intercambio dejó de centrarse únicamente en el volumen de la voz y derivó en una disputa relacionada con el idioma que utilizaba el creador de contenido.

(Captura de pantalla / Instagram @elcosta__)
(Captura de pantalla / Instagram @elcosta__)

El sujeto cuestionó que “El Costa” estuviera hablando en español y argumentó que ambos se encontraban en Polanco.

“No, no español, no entiendo una mier**. Estamos en Polanco, habla inglés”, reclamó.

La respuesta del mexicano fue señalar que una persona que visita el país debería conocer algunas palabras del idioma local.

“Si vas a venir a México tienes que hablar un poquito de español”, contestó el influencer.

Amenaza con llamar a la policía

(Captura de pantalla / Instagram @elcosta__)
(Captura de pantalla / Instagram @elcosta__)

La discusión continuó durante varios minutos mientras “El Costa” mantenía su cámara encendida y registraba el intercambio. En el material difundido posteriormente en redes sociales se observa cómo ambas partes mantienen sus respectivas posiciones.

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(Captura de pantalla / Instagram @elcosta__)
(Captura de pantalla / Instagram @elcosta__)

Finalmente, el hombre decidió levantarse del lugar y manifestó que acudiría con las autoridades porque, desde su perspectiva, el creador estaba interfiriendo con su tranquilidad.

“Me estás molestando, solo estoy tratando de estar tranquilo y tú estás gritando como loco. Voy a llamar a la policía”, expresó.

Hasta el material difundido por el creador, no se informó que la discusión hubiera derivado en una detención o en alguna acción de las autoridades.

Redes sociales dividen opiniones

(Captura de pantalla / Instagram @elcosta__)
(Captura de pantalla / Instagram @elcosta__)

La publicación provocó una amplia conversación entre usuarios, particularmente por el reclamo relacionado con el uso del español en un espacio público de México.

Algunos internautas centraron sus comentarios en la exigencia del hombre para que el creador hablara inglés, mientras otros señalaron que el conflicto comenzó por el volumen de la grabación y cuestionaron la conducta de ambas partes.

El video también abrió un debate sobre las diferencias culturales, la convivencia en espacios públicos y los límites entre grabar contenido para redes sociales y respetar la privacidad de otras personas.

Por ahora, la situación permanece como una confrontación registrada y difundida por el propio creador, mientras que la acusación de discriminación corresponde a la interpretación de “El Costa” sobre lo ocurrido. El material continúa generando comentarios debido a la discusión sobre el idioma y la convivencia entre visitantes y habitantes de México.

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