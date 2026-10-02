Cae líder extorsionador de la Central de Abasto de Oaxaca ligado a la ASAEO

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a R. G. C. C., señalado líder de una célula extorsiva que operaba en la Central de Abasto. Crédito: Especial

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo este viernes a R. G. C. C., señalado como líder de una célula delictiva que operaba en la Central de Abasto de la capital oaxaqueña con delitos de extorsión.

La captura ocurrió tras una investigación de inteligencia criminal y se ejecutó mediante una orden de aprehensión por el delito de extorsión. Las autoridades lo vinculan con la organización Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) y lo acusan de cobrar piso a comerciantes bajo amenazas de muerte.

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R. G. C. C. es detenido por orden de aprehensión en Oaxaca

La FGEO informó que la detención se logró gracias a trabajos de investigación e inteligencia criminal sostenidos en el tiempo. El detenido es considerado de alta peligrosidad por las autoridades estatales.

Las indagatorias lo señalan como uno de los principales líderes de una organización dedicada a la extorsión en la zona comercial. Esa estructura operaba específicamente contra los comerciantes de la Central de Abasto.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a R. G. C. C., señalado líder de una célula extorsiva que operaba en la Central de Abasto. Crédito: Especial

El modus operandi consistía en exigir cuotas periódicas conocidas como “cobro de piso”. Los pagos se exigían tanto a vendedores fijos como semifijos a cambio de permitirles trabajar.

Cuando las víctimas se negaban a pagar o alegaban no contar con el dinero, los extorsionadores respondían con violencia. Las cuotas, además, aumentaban de forma arbitraria según la investigación.

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Los integrantes de la célula exhibían armas de fuego ocultas en su vestimenta para intimidar a los comerciantes. Con esas armas amenazaban de muerte a quienes se resistían a pagar.

También advertían con destruir los triciclos y los puestos de trabajo de las víctimas. Esa amenaza buscaba forzar la entrega inmediata del efectivo exigido.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a R. G. C. C., señalado líder de una célula extorsiva que operaba en la Central de Abasto. Crédito: Especial

La Fiscalía estableció que al menos dos mujeres acompañaban al detenido en las acciones de intimidación. Ambas participaban directamente en los actos de amedrentamiento contra los comerciantes.

La detención golpea la estructura financiera de ASAEO

La FGEO calificó la captura como un golpe a las estructuras financieras del crimen organizado en la entidad. El operativo se enmarca en las labores permanentes para desarticular los brazos delictivos de ASAEO.

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La investigación contó con el apoyo de inteligencia de la Secretaría de Marina (SEMAR). La corporación naval aportó información clave para ubicar al líder extorsivo.

En la ejecución del operativo participó la Unidad de Fuerzas y Acción Estratégica (UFAE) de la FGEO. Esta unidad encabezó el respaldo táctico en campo durante la captura.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a R. G. C. C., señalado líder de una célula extorsiva que operaba en la Central de Abasto. Crédito: Especial

La coordinación interinstitucional también incluyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) a través del Ejército Mexicano. La Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal completaron el dispositivo de seguridad.

Un día antes de esta detención, Infobae había documentado que entre agosto y septiembre se detuvo a 17 integrantes de ASAEO. Entre los capturados figuraban Sharon Italia Curiel Hernández, secretaria de Organización de la organización, y un síndico del ayuntamiento de Oaxaca identificado como Ricardo Ramírez Pérez, alias “El Duck”.

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También fue detenida Erika Suliana Muñoz, regidora del municipio de San Antonio de la Cal. A los tres se les acusó de extorsión, cobro de piso y homicidio doloso, según consignó el medio.

ASAEO opera en 90 municipios de los Valles Centrales de Oaxaca

La organización ASAEO está relacionada con extorsión, cobro de piso, secuestro, homicidios, narcomenudeo y despojo de terrenos. Su radio de acción abarca 90 municipios de la región de Valles Centrales, de acuerdo con la investigación federal citada por Infobae.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a R. G. C. C., señalado líder de una célula extorsiva que operaba en la Central de Abasto. Crédito: Especial

El grupo es dirigido por los hermanos Ríos, identificados como Carlos Abraham “El Oaxaco”, Iván “El Cuquis” e Indira Janet “La Contadora”. Los tres cuentan con carpetas de investigación abiertas por su presunta participación en la estructura criminal.

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El medio Infobae reportó además que agentes de inteligencia federal investigan vínculos de la organización con Ricardo Estéves Colmenares, alias “El Bogar”. Este personaje es señalado como jefe de plaza del Cártel de la Costa y Valles Centrales de Oaxaca, célula de los Beltrán Leyva.

La Fiscalía estatal señaló que ASAEO se habría aliado con “El Bogar” para el trasiego y venta de drogas en Valles Centrales. Según esa indagatoria, choferes de taxis, pipas, volteos y mototaxis son utilizados para esa actividad y quienes se niegan son golpeados o asesinados.

El contexto político de ASAEO incluye además una investigación contra Noé Jara Cruz, hermano del gobernador Salomón Jara Cruz. Infobae documentó que Jara Cruz es investigado por autoridades federales por presuntos vínculos con la organización.

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Noé Jara Cruz fungió como secretario de Gobierno y Territorio del municipio de Oaxaca entre enero y noviembre de 2025. Dejó el cargo en medio de acusaciones de corrupción y nepotismo, de acuerdo con la reconstrucción del medio.

El 27 de marzo pasado, ya fuera del cargo, Jara Cruz expresó públicamente su respaldo a la familia Ríos. “Me es muy grato acompañar a mis amigos, la familia Ríos”, declaró en esa ocasión, según registró Infobae.

El gobernador Salomón Jara respondió a estas acusaciones y aseguró que en Oaxaca nadie tiene privilegios ni está por encima de la ley. Su hermano, por su parte, acudió a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 9 de septiembre pasado.

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En esa comparecencia, Noé Jara calificó las acusaciones en su contra como “fuego político” dirigido contra él y contra el gobernador. El fiscal estatal, en tanto, afirmó el 31 de agosto que cualquier persona vinculada a la organización será investigada sin distinción de cargo.