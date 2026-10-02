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Retiran anuncios engañosos del Gobierno federal en Querétaro tras denuncias de Santiago Nieto

El coordinador de Morena en Querétaro pidió que la investigación sobre la colocación de dichos espectaculares continúe

Morena elige a Santiago Nieto como su perfil rumbo a Querétaro 2027.
Morena elige a Santiago Nieto como su perfil rumbo a Querétaro 2027.
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Santiago Nieto, coordinador estatal de Morena en Querétaro, informó que los espectaculares con mensajes contra obras federales fueron retirados, un día después de que presentó una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para investigar el uso no autorizado del logotipo del Gobierno de México. El funcionario sostuvo que la remoción de la publicidad no eliminó la posible irregularidad.

A través de una publicación en redes sociales, Nieto indicó que los anuncios dejaron de estar visibles luego de que denunció públicamente su colocación y pidió al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial revisar el empleo de la imagen institucional federal en los mensajes.

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“Retirar la publicidad no borra la irregularidad que motivó la denuncia”, señaló el coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro.

La solicitud fue presentada el 1 de octubre ante el IMPI. El procedimiento buscó determinar si los espectaculares utilizaron sin autorización el logotipo oficial del Gobierno de México y si esa difusión podría derivar en responsabilidades administrativas.

Nieto afirmó que la desaparición de los anuncios ocurrió después de la presión pública. También sostuvo que las autoridades debían esclarecer quién ordenó su instalación, financió la publicidad y autorizó la utilización de elementos gráficos vinculados con el Gobierno federal.

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“El procedimiento debe seguir su curso para determinar qué ocurrió, quién estuvo detrás de su colocación y si existieron responsabilidades”, expuso en su publicación.

Santiago Nieto presenta denuncia ante el IMPI
Santiago Nieto presenta denuncia ante el IMPI

Los anuncios utilizaron referencias a obras federales en Querétaro

La publicidad retirada hacía referencia a las obras vinculadas con la ruta México-Querétaro, entre ellas el proyecto ferroviario que conectará a la Ciudad de México con la capital queretana.

El proyecto del Tren México-Querétaro contempla una ruta de 232 kilómetros, seis estaciones y una inversión federal estimada en 166,974 millones de pesos. La obra generó cambios viales en varios puntos de la ciudad, sobre todo en zonas cercanas a su trazo.

Desde julio comenzaron intervenciones en el puente ferroviario ubicado sobre el bulevar Bernardo Quintana. Los trabajos redujeron carriles, habilitaron desvíos y establecieron restricciones para vehículos de carga en horarios definidos.

Esa vialidad registró una circulación aproximada de 150,000 vehículos diarios, por lo que las modificaciones provocaron advertencias sobre los tiempos de traslado y la necesidad de utilizar rutas alternas.

Los espectaculares cuestionados utilizaron esas afectaciones para difundir mensajes sobre tránsito lento. El punto de la denuncia no se centró en la existencia de obras o ajustes viales, sino en el uso de símbolos oficiales que podían atribuir los anuncios al Gobierno de México.

Nieto sostuvo que la información contenida en los mensajes era falsa y que el emblema institucional fue empleado sin autorización. La petición ante el IMPI buscó establecer si hubo una infracción administrativa vinculada con ese uso.

El funcionario pidió que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mantuviera abierta la investigación pese al retiro de los anuncios. Consideró que el procedimiento debía identificar a las personas físicas o morales que participaron en el diseño, contratación y colocación de los espectaculares.

La revisión también debía determinar si existió autorización para reproducir el logotipo del Gobierno de México en publicidad de carácter político o informativo. Nieto planteó que el retiro de las estructuras no resolvía el posible uso indebido de la identidad institucional.

“La presión pública puede hacer que un anuncio desaparezca. La legalidad debe encargarse de esclarecer lo ocurrido”, escribió.

Existen denuncias ambientales por la construcción del Tren México-Querétaro

La denuncia se presentó en medio de discusiones sobre los efectos urbanos y ambientales de las obras ferroviarias en Querétaro. Habitantes y organizaciones habían solicitado información sobre intervenciones en áreas verdes ubicadas cerca del recorrido previsto.

Entre las zonas señaladas están Parque Alcanfores, Las Hadas, El Tepe y los alrededores de la estación La Corregidora. Las solicitudes incluyeron datos sobre tala, trasplante y conservación de vegetación durante la construcción.

La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto contempla la remoción de más de 90 hectáreas de vegetación en Querétaro para la ruta y su infraestructura complementaria. También se han planteado peticiones para conocer las medidas de restitución ambiental previstas.

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