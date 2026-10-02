México

Samuel García envía mensaje a reportera y camarógrafo atropellados durante enlace en vivo en Monterrey

El gobernador se pronunció ante el accidente que dejó lesionados a Alma de la Rosa y Cristo Morales de Gamavisión

El percance ocurrió mientras Alma de la Rosa realizaba un reporte en vivo; un joven de 19 años quedó a disposición de las autoridades.
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Samuel García desea la recuperación de la reportera Alma de la Rosa Flores y del camarógrafo Cristo Morales, quienes resultan lesionados tras ser atropellados durante una transmisión en vivo sobre un deslave en la avenida Morones Prieto, en Monterrey, Nuevo León.

El mensaje del gobernador surge después de que el accidente queda registrado durante la cobertura de Gamavisión Noticias. Alma de la Rosa realizaba un enlace desde la zona afectada por las lluvias cuando una camioneta pierde el control y alcanza al equipo periodístico.

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Deseo una pronta recuperación para la Reportera Alma De la Rosa Flores y el reportero Cristo Morales”, escribió Samuel García en Facebook al referirse a los trabajadores de Gamavisión Noticias.

samuel garcia -México- 2 octubre
(Instagram)

El gobernador identifica a ambos como compañeros de Mario Gamez y Mario Gámez. También señala que los periodistas recibieron atención médica después del percance ocurrido en una de las vialidades afectadas por el deslave.

Samuel García actualiza estado de salud

En su publicación, García expresa su respaldo a los comunicadores lesionados durante el enlace en vivo. El mandatario estatal menciona que el accidente ocurre mientras cubrían las afectaciones provocadas por las lluvias sobre la avenida Morones Prieto.

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Afortunadamente, recibieron atención médica oportuna y se encuentran estables”, sostiene el gobernador de Nuevo León en el mensaje difundido en redes sociales.

La reportera y el camarógrafo se encontraban en el lugar para informar sobre las condiciones de la vialidad, donde cuerpos de emergencia y autoridades atendían el deslave. El incidente cambia el curso de la transmisión y deja imágenes del momento en que el vehículo se dirige hacia el equipo.

La unidad habría derrapado sobre el pavimento afectado por la lluvia. En el video se observa que la camioneta pierde estabilidad, gira y termina por golpear a la reportera y al camarógrafo que permanecían cerca de la zona de cobertura.

samuel garcia -México- 2 octubre
(FB)

Mario Gamez, presentador del noticiero visita a los reporteros

Después de que el programa termina, Mario Gamez comparte en sus redes sociales una serie de clips en donde se dirige al hospital donde se encuentran sus colaboradores.

“Buenas noticias, mis dos compañeros están bien, golpeados, lastimados, pero sin lesiones de gravedad. Lo que pensabamos que era una fractura de Cristo no es así (...) ya los revisaron y sí son lesiones, pero no de consideración”.

De igual forma, pasa al cuarto de Cristo Morales y platica unos momentos con el reportero para verificar su estado.

El periodista Mario Gámez acude a un centro médico para visitar a un integrante de su equipo de trabajo de Gamavisión, tras sufrir un atropello durante una transmisión. En las imágenes se observa al comunicador vistiendo traje gris mientras habla frente a la cámara junto a una camilla hospitalaria donde yace el reportero cubierto con una manta azul.

¿Cómo fue el accidente?

Alma de la Rosa daba un reporte en vivo sobre las afectaciones en Morones Prieto cuando la camioneta aparece a cuadro. La periodista permanece frente a la cámara mientras explica las condiciones de la zona, hasta que el vehículo se aproxima al punto donde estaba el equipo.

El hecho queda grabado por la propia transmisión. Las imágenes muestran que el automovilista pierde el control de la unidad en una vialidad mojada y con presencia de autoridades por el deslave.

Tras el golpe, personal de emergencia realiza una valoración inicial de la reportera.

(Captura de pantalla / Gamavisión)
(Captura de pantalla / Gamavisión)

“Quienes sufrieron un accidente al realizar un enlace en vivo en la Avenida Morones Prieto”, señala García en su publicación, al describir el momento en el que ocurrió el percance.

Elementos de Protección Civil de Monterrey trasladan a los dos trabajadores de prensa al Hospital de Zona número 21 para continuar con la evaluación médica. Hasta el reporte disponible, las autoridades no establecen una responsabilidad definitiva sobre el accidente.

(Captura de pantalla / Gamavisión)
(Captura de pantalla / Gamavisión)

La circulación en la zona se mantiene bajo vigilancia de elementos de Tránsito y Servicios Públicos, que continúan con las labores relacionadas con el deslave y el choque. Las condiciones de lluvia afectan distintos puntos de la ciudad y obligan a mantener operativos en vialidades de alto flujo.

El caso genera atención porque el accidente ocurre frente a las cámaras, durante una cobertura informativa. El mensaje de Samuel García se suma a las muestras de apoyo para Alma de la Rosa y Cristo Morales, quienes, según el gobernador, permanecen estables tras recibir atención médica.

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