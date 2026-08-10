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Gobernador de Michoacán apunta posible alianza entre Grecia Quiroz y MC rumbo a elecciones 2027: hay unión “política real”

Alfredo Bedolla Ramírez reafirma su compromiso con el pueblo de Uruapan y destaca su estrategia para combatir la extorsión en la zona

Imagen dividida con hombre en traje en atril con micrófonos y escudo institucional a la izquierda. A la derecha, hombre con camisa a cuadros y mujer con sombrero y blazer
(Facebook Alfredo Bedolla Ramírez | X Jorge Máynez )
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Durante su conferencia de prensa, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, habló sobre el segundo informe de gobierno de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, quien fue asesinado en noviembre de 2025 por el crimen organizado. La funcionaria extendió invitaciones a la cúpula de Movimiento Ciudadano (MC) para acompañarla en el acto público.

Dicha decisión, según Bedolla, fue interpretada como un movimiento electoral, más allá del motivo institucional del encuentro: “Ayer en Uruapan, creo que ahí sí se mezcló el tema político-electoral, más que el tema de informe”, reconoció el mandatario estatal.

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El gobernador subrayó que Quiroz tiene derecho a buscar la gubernatura del estado, apuntó que su camino hacia una candidatura es visible para todos. “Lo que se ve no se pregunta”, citó Bedolla, aludiendo a la frase popularizada por Juan Gabriel para referirse a la evidencia de la alianza con MC.

Alianza y ruta electoral para Quiroz

Ante la pregunta de si el llamado “Movimiento el Sombrero podría sumarse oficialmente a MC para impulsar a Quiroz como candidata, el gobernador sostuvo que la decisión corresponde exclusivamente a la presidenta municipal: “Tiene dos rutas: ser independiente o ser candidata de Movimiento Ciudadano. Y tampoco debemos asustarnos por ninguna de las dos”, afirmó.

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El gobernador envió un mensaje al pueblo de Uruapan, garantizando que “el gobernador está atento, que los seguiremos apoyando, que seguiremos cumpliendo con nuestras promesas, nuestros compromisos de manera puntual”.

Por su parte, la viuda de Manzo sostuvo en su segundo informe de gobierno que su organización se mantendrá autónoma, sin alianzas partidistas,s, y resaltó que el movimiento surgió de la inconformidad social y que pertenecía exclusivamente a la ciudadanía. “Jamás pactando con absolutamente nadie”, sostuvo.

Mujer con sombrero de paja y blusa blanca habla en un podio con micrófonos, sosteniendo papeles. Hay personas en el fondo y un cartel parcial que dice Michoacán
Grecia Quiroz se dirige al público desde un podio, solicitando a Claudia Sheinbaum atender las demandas ciudadanas ante la violencia en Uruapan. (@GreciaMich2027)

Quiroz insistió en el perfil independiente del movimiento y aclaró que no respondía solo a una coyuntura electoral, sino que representaba una postura de libertad para señalar irregularidades y coordinarse únicamente con otras autoridades cuando eso beneficiara a Uruapan. Precisó que esa colaboración no significaba guardar silencio ante la injusticia, el abandono o la indiferencia. “Este gobierno independiente nació de la gente, le pertenece a la gente y de la única manera que podrá permanecer será con su gente”, afirmó.

En su informe, Quiroz también respaldó la continuidad del proyecto político independiente iniciado por Carlos Manzo e indicó que su gobierno no respondía a partidos ni intereses particulares, sino que atendía las necesidades de los habitantes de Uruapan.

Reafirmó que mantendría la coordinación con autoridades estatales y federales cuando fuera necesario para impulsar acciones en beneficio del municipio. Entre las prioridades mencionó la rehabilitación de calles y caminos, servicios públicos, alumbrado, agua potable y atención a colonias y comunidades y la seguridad.

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