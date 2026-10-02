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España vs República Checa, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la UEFA Nations League 2026

La Roja llega al duelo después de remontar ante Inglaterra y superar con autoridad a Croacia en las dos primeras jornadas

Escudo de la selección de España a la izquierda y escudo de Chequia a la derecha, separados por las letras VS en dorado sobre un campo de fútbol.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Selección Española vuelve a la actividad en la UEFA Nations League 2026 con el objetivo de mantener su paso perfecto en el torneo.

Este sábado 3 de octubre, la campeona del mundo se enfrentará a República Checa en el Estadio Carlos Tartiere, dentro de la tercera jornada del Grupo C.

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Loa campeones del mundo llegan con seis puntos después de imponerse a Inglaterra y Croacia, resultados que los colocaron en la cima del sector. Del otro lado, República Checa todavía no suma unidades después de perder sus dos primeros compromisos ante esos mismos rivales.

El partido también representa una nueva oportunidad para que La Roja siga marcando distancia en el grupo, mientras que el combinado checo necesita reaccionar para evitar alejarse todavía más de los primeros lugares.

¿Cuándo juega España vs República Checa?

Los jugadores de la selección española celebrando un gol ante Croacia (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
(REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El encuentro entre España y República Checa se disputará este sábado 3 de octubre en el Estadio Carlos Tartiere.

Para los aficionados en México, el silbatazo inicial está programado para las 12:45 horas, tiempo del centro del país.

¿Dónde ver EN VIVO el España vs República Checa en México?

El partido de la tercera jornada de la UEFA Nations League podrá verse en México mediante Sky Sports, disponible en televisión de paga.

También será posible seguir el encuentro vía streaming a través de IZZI Go.

Así marcha el Grupo C de la Nations League

(Reuters/Lee Smith)
(Reuters/Lee Smith)

Antes de la tercera jornada, España ocupa el primer lugar del sector con seis unidades, mientras que Inglaterra y Croacia tienen tres puntos cada uno. República Checa se encuentra en el último puesto sin sumar.

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  • España: 6 puntos
  • Inglaterra: 3 puntos
  • Croacia: 3 puntos
  • República Checa: 0 puntos

España pierde a Ferran Torres para sus próximos partidos

(Europa Press)
(Europa Press)

La Selección Española tendrá una ausencia importante para los siguientes compromisos. Ferran Torres, uno de los protagonistas del Mundial 2026, dejó la concentración debido a unas molestias en el tobillo izquierdo.

El atacante del PSG había convivido con estas molestias durante los últimos días, aunque inicialmente pudo entrenar y competir con normalidad. De hecho, fue titular en el triunfo de España frente a Inglaterra en Wembley.

Sin embargo, la evolución de la molestia llevó al delantero a tomar la decisión de abandonar la concentración y concentrarse en su recuperación.

La Federación Española explicó que el cuerpo médico de la Selección mantuvo comunicación constante con los servicios médicos del PSG desde el inicio de la concentración para seguir de cerca la situación del futbolista.

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